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Когда "Грузинская мечта" представит избирательные списки? Ответ премьера
Когда "Грузинская мечта" представит избирательные списки? Ответ премьера
Sputnik Грузия
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года 22.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-22T13:42+0400
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2024-07-22T13:43+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит избирательные списки в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в установленный законом срок – через два месяца, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Согласно грузинскому законодательству, официальная предвыборная кампания начнется за 60 дней до даты выборов. По информации премьера, согласно уставу партии, избирательный список составит политсовет "Грузинской мечты". Именно политсовет решит, как будет составлен этот список, кто и под каким номером будет представлен. По словам главы правительства, с начала августа "Грузинская мечта" начнет проводить встречи с жителями регионов Грузии. Кроме того, Кобахидзе отметил, что предвыборные обещания правящей партии охватывают абсолютно все сферы развития страны: экономику, социальные вопросы, внешнеполитические вопросы, образование, культуру и спорт, и они будут отражены в предвыборной программе. "У нас будут обещания по всем направлениям, но главное наше обещание – это то, что выражено в нашем предвыборном лозунге: мы продолжим достойно вести свою политику", – отметил Кобахидзе. "Грузинская мечта" сохранит в стране мир и обязательно обеспечит благополучие и процветание гражданам, заявил премьер Грузии."Уровень благополучия в этой стране будет постоянно повышаться, и это будет обеспечиваться экономической политикой, проводимой нашим правительством", – отметил он.Парламентские выборы 2024Намеченные парламентские выборы в Грузии впервые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, цик грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, цик грузии, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы
Когда "Грузинская мечта" представит избирательные списки? Ответ премьера
13:42 22.07.2024 (обновлено: 13:43 22.07.2024)
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представит избирательные списки в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в установленный законом срок – через два месяца, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Согласно грузинскому законодательству, официальная предвыборная кампания начнется за 60 дней до даты выборов.
"До выборов осталось три месяца. Что касается представления списка, то до представления списка осталось два месяца, и традиционно в последний день политические партии представляют списки в ЦИК. Мы поступим так же. Список поступит в ЦИК в предусмотренный законом последний день, однако до этого определенная часть списка, вероятно, будет известна общественности", – заявил Кобахидзе.
По информации премьера, согласно уставу партии, избирательный список составит политсовет "Грузинской мечты". Именно политсовет решит, как будет составлен этот список, кто и под каким номером будет представлен.
По словам главы правительства, с начала августа "Грузинская мечта" начнет проводить встречи с жителями регионов Грузии.
"Мы, наверное, с начала августа поедем в регионы, проведем встречи с населением. Эти встречи пройдут в разных форматах. Предвыборный период позволяет нашим представителям иметь более тесное, прямое общение с населением, и мы максимально используем эту возможность", – отметил он.
Кроме того, Кобахидзе отметил, что предвыборные обещания правящей партии охватывают абсолютно все сферы развития страны: экономику, социальные вопросы, внешнеполитические вопросы, образование, культуру и спорт, и они будут отражены в предвыборной программе.
"У нас будут обещания по всем направлениям, но главное наше обещание – это то, что выражено в нашем предвыборном лозунге: мы продолжим достойно вести свою политику", – отметил Кобахидзе.
"Грузинская мечта" сохранит в стране мир и обязательно обеспечит благополучие и процветание гражданам, заявил премьер Грузии.
"Уровень благополучия в этой стране будет постоянно повышаться, и это будет обеспечиваться экономической политикой, проводимой нашим правительством", – отметил он.
Парламентские выборы 2024
Намеченные парламентские выборы в Грузии впервые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.
Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.
По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.