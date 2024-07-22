https://sputnik-georgia.ru/20240722/pochemu-v-gruzii-zakryvayutsya-kazino-289124067.html

Почему в Грузии закрываются казино

Почему в Грузии закрываются казино

Sputnik Грузия

За последние два месяца закрылись три казино – два в Батуми и одно в столице, заявил глава Ассоциации игорного бизнеса 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Увеличение налога на прибыль для игорного бизнеса Грузии привело к закрытию семи казино в стране с начала 2024 года, заявил руководитель администрации Ассоциации игрового бизнеса Георгий Мамулаишвили в эфире медиаплатформы BMG. В конце 2023 года правительство Грузии приняло решение повысить ставку налогообложения игорного сектора, которое действует уже четыре месяца. Согласно новым правилам, налог на прибыль для игорного бизнеса в стране увеличен с 10 до 15%, а выигрыш облагается налогом в размере 5% вместо 2%. Правительство рассчитывает мобилизовать в бюджет дополнительно 400 миллионов лари. В 2023 году из игорного бизнеса в госбюджет Грузии поступило 890 млн лари, что на 20,4% больше, чем в 2022 году. В 2022 году доходы выросли на 65% больше по сравнению с 2021 годом. Что касается поступлений в бюджет в 2023 году, из 890 миллионов лари 63 млн – это плата за разрешительные сборы, 141 млн лари – сбор от игорного бизнеса, 686 млн лари – налоги. Власти Грузии ведут борьбу с лудоманией не первый год. В стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр. В 2022 году закон был ужесточен, в частности, был введен запрет на рекламу азартных игр, введены ограничения на участие в играх гражданам Грузии до 25 лет и представителям ряда профессий и социального статуса, а также открылся реестр лудоманов. Также запреты, действующие в отношении азартных игр, ужесточены с 1 июля 2024 года. В Грузии ужесточили правила для азартных игр >>Так с 1 июля граждане Грузии до 25 лет и иностранные граждане до 18 лет, а также лица, на которых распространяется запрет на участие в азартных играх, которых уже не пускают в казино, не могут играть в азартные игры в онлайн-казино и тотализаторах. Штраф за допуск таких лиц к азартным играм онлайн, как и вживую, составил 10 тысяч лари. Повторное нарушение приведет к штрафу в размере 20 тысяч лари. Кроме того, с 1 июля текущего года за организацию и проведение азартных игр онлайн штрафуют и интернет-кафе в размере15 тысяч лари, а повторное нарушение будет караться штрафом в размере 30 тысяч лари. Азартные игры и подростки – в Грузии вводят ограничения на участие в азартных играх >>В Грузии лицо, зависимое от азартных игр, может попасть в официальный реестр лудоманов, которым запрещено играть, двумя способами. В первом случае человек подает заявку в Службу доходов и его вносят в реестр, во втором – в суд обращается семья игромана и его вносят в список в случае положительного решения суда. Социально незащищенные лица младше 25 лет и чиновники попадают в список автоматически. Кроме того, в стране с 2005 года действует закон "О лотереях и устройстве азартных и выигрышных игр". Именно он регулирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов и прочих развлекательных игр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, игорный бизнес в грузии, казино