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Сборная Грузии по футболу вошла в топ-20 самых дорогих сборных Европы – Transfermarkt
Сборная Грузии по футболу вошла в топ-20 самых дорогих сборных Европы – Transfermarkt
Sputnik Грузия
В дивизионе B Лиги наций УЕФА сборная Грузии находится на седьмом месте 22.07.2024, Sputnik Грузия
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сборная грузии по футболу
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу попала в топ-20 самых дорогих сборных Европы, обновленные данные опубликовал авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt. Общая стоимость сборной Грузии выросла до 185,1 миллиона евро и она расположилась на 20 строчке самых дорогих сборных Старого Света. На первом месте Англия – 1,52 млрд евро, на втором месте Франция – 1,23 млрд евро, на третьем месте Португалия – 1,06 млрд евро. Чемпионы Европы Испания с 1,04 млрд евро на четвертом. В дивизионе B Лиги наций УЕФА сборная Грузии находится на седьмом месте. Дивизион Лиги Наций B: По обновленным данным, сборная Грузии обошла Венгрию (165,45), Боснию (96,60) и Израиль (22,25) в дивизионе А Лиги Наций, а также Грецию (134,90), Албанию (113,10), Уэльс (113,08), Ирландию (106,50), Исландию (49,75), Финляндию (27,68) и Черногорию (25,20) в B дивизионе. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии увеличилась после выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Грузинская команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону – сборной Испании (1:4). Стоимость вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили после чемпионата увеличилась с 35 до 45 млн евро. Тем самым вместе с вратарем сборной Португалии Диего Коштой он стал самым дорогостоящим голкипером в мире.Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу установила новый рекорд >> Кроме того, Мамардашвили записал на свой счет больше всего сейвов (29), что стало лучшим показателем среди голкиперов первенства. Он также был признан лучшим игроком второго тура группового этапа чемпионата Европы. В матче Грузия-Чехия, который завершился вничью 1:1, Мамардашвили 11 раз спас свою команду от гола. До 20 млн евро увеличилась стоимость форварда сборной Грузии и французского "Лиона" Георгия Микаутадзе. Грузинский нападающий был признан лучшим бомбардиром континентального первенства, наряду с еще пятью футболистами. Самым дорогим футболистом сборной Грузии является вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его рыночная стоимость составляет 80 млн евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу вошла в топ-20 самых дорогих сборных Европы – Transfermarkt
В дивизионе B Лиги наций УЕФА сборная Грузии находится на седьмом месте
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу попала в топ-20 самых дорогих сборных Европы, обновленные данные опубликовал авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt.
Общая стоимость сборной Грузии выросла до 185,1 миллиона евро и она расположилась на 20 строчке самых дорогих сборных Старого Света. На первом месте Англия – 1,52 млрд евро, на втором месте Франция – 1,23 млрд евро, на третьем месте Португалия – 1,06 млрд евро. Чемпионы Европы Испания с 1,04 млрд евро на четвертом.
В дивизионе B Лиги наций УЕФА сборная Грузии находится на седьмом месте.
Англия – 1,52 миллиарда евро
Норвегия – 481,60 миллиона евро
Австрия – 237,00 млн евро
Украина – 379,00 млн евро
Грузия – 185,10 млн евро.
По обновленным данным, сборная Грузии обошла Венгрию (165,45), Боснию (96,60) и Израиль (22,25) в дивизионе А Лиги Наций, а также Грецию (134,90), Албанию (113,10), Уэльс (113,08), Ирландию (106,50), Исландию (49,75), Финляндию (27,68) и Черногорию (25,20) в B дивизионе.
Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии увеличилась после выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Грузинская команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону – сборной Испании (1:4).
Стоимость вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили после чемпионата увеличилась с 35 до 45 млн евро. Тем самым вместе с вратарем сборной Португалии Диего Коштой он стал самым дорогостоящим голкипером в мире.
Кроме того, Мамардашвили записал на свой счет больше всего сейвов (29), что стало лучшим показателем среди голкиперов первенства. Он также был признан лучшим игроком второго тура группового этапа чемпионата Европы. В матче Грузия-Чехия, который завершился вничью 1:1, Мамардашвили 11 раз спас свою команду от гола.
До 20 млн евро увеличилась стоимость форварда сборной Грузии и французского "Лиона" Георгия Микаутадзе. Грузинский нападающий был признан лучшим бомбардиром континентального первенства, наряду с еще пятью футболистами.
Самым дорогим футболистом сборной Грузии является вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его рыночная стоимость составляет 80 млн евро.