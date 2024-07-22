https://sputnik-georgia.ru/20240722/sbornaya-gruzii-po-futbolu-voshla-v-top-20-samykh-dorogikh-sbornykh-evropy--transfermarkt-289112214.html

Сборная Грузии по футболу вошла в топ-20 самых дорогих сборных Европы – Transfermarkt

Сборная Грузии по футболу вошла в топ-20 самых дорогих сборных Европы – Transfermarkt

Sputnik Грузия

В дивизионе B Лиги наций УЕФА сборная Грузии находится на седьмом месте 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T11:16+0400

2024-07-22T11:16+0400

2024-07-22T11:16+0400

спорт

грузия

новости

георгий мамардашвили

георгий микаутадзе

хвича кварацхелия

уефа

футбол

сборная грузии по футболу

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/1c/288679238_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b7b55132ee25eb749f425e8ad7961b36.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Сборная Грузии по футболу попала в топ-20 самых дорогих сборных Европы, обновленные данные опубликовал авторитетный немецкий интернет-портал Transfermarkt. Общая стоимость сборной Грузии выросла до 185,1 миллиона евро и она расположилась на 20 строчке самых дорогих сборных Старого Света. На первом месте Англия – 1,52 млрд евро, на втором месте Франция – 1,23 млрд евро, на третьем месте Португалия – 1,06 млрд евро. Чемпионы Европы Испания с 1,04 млрд евро на четвертом. В дивизионе B Лиги наций УЕФА сборная Грузии находится на седьмом месте. Дивизион Лиги Наций B: По обновленным данным, сборная Грузии обошла Венгрию (165,45), Боснию (96,60) и Израиль (22,25) в дивизионе А Лиги Наций, а также Грецию (134,90), Албанию (113,10), Уэльс (113,08), Ирландию (106,50), Исландию (49,75), Финляндию (27,68) и Черногорию (25,20) в B дивизионе. Рыночная стоимость футболистов сборной Грузии увеличилась после выступления национальной команды на чемпионате Европы 2024 года в Германии. Грузинская команда дошла до 1/8 финала, где уступила будущему чемпиону – сборной Испании (1:4). Стоимость вратаря сборной Грузии и испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили после чемпионата увеличилась с 35 до 45 млн евро. Тем самым вместе с вратарем сборной Португалии Диего Коштой он стал самым дорогостоящим голкипером в мире.Рыночная стоимость игроков сборной Грузии по футболу установила новый рекорд >> Кроме того, Мамардашвили записал на свой счет больше всего сейвов (29), что стало лучшим показателем среди голкиперов первенства. Он также был признан лучшим игроком второго тура группового этапа чемпионата Европы. В матче Грузия-Чехия, который завершился вничью 1:1, Мамардашвили 11 раз спас свою команду от гола. До 20 млн евро увеличилась стоимость форварда сборной Грузии и французского "Лиона" Георгия Микаутадзе. Грузинский нападающий был признан лучшим бомбардиром континентального первенства, наряду с еще пятью футболистами. Самым дорогим футболистом сборной Грузии является вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия. Его рыночная стоимость составляет 80 млн евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу