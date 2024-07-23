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ЕСПЧ вынес очередной приговор "партии преступников" – депутат "Грузинской мечты"
ЕСПЧ вынес очередной приговор "партии преступников" – депутат "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
При президентстве Михаила Саакашвили только в 2011 году осудили 300 тысяч граждан, отметил депутат 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T19:23+0400
2024-07-23T19:23+0400
2024-07-23T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" критикует законопроект "Об амнистии" в то время, как Европейский суд по правам человека вынес очередной приговор "партии преступников", признав Зазу Мамулашвили пострадавшим от пыток в тюрьме в августе 2012, заявил председатель комитета по правам человека Рати Ионатамишвили.Депутаты "Нацдвижения", как и ряд других оппозиционных партий, не участвовали в голосовании в первом чтении по проекту закона "Об амнистии", которая коснется пяти тысяч заключенных и даст возможность одной тысяче из них выйти на свободу. Ранее в партии назвали проект "политическим предвыборным актом" правящей силы.Во вторник стало известно, что пострадавший во время отбывания наказания в тюрьме в Грузии Заза Мамулашвили во второй раз выиграл Европейский суд по правам человека, он получит компенсацию от государства за нематериальный ущерб в размере 5 тысяч евро, а за материальный – 112 евро.Депутат отметил, что во время президентства Михаила Саакашвили только в 2011 году в Грузии осудили 300 тысяч граждан. Кроме того, депутат отметил, что до прихода к власти "Грузинской мечты", государство тратило на заключенных 335 лари в месяц, а сейчас –1800 лари. "Это прошлое никогда не вернется в Грузию", - отметил он. Дело "Мамулашвили против Грузии"В отношении Зазы Мамулашвили в 2010 и 2012 годах в тюрьме применялись пытки и бесчеловечное обращение, и последний факт государство расследовало неэффективно, сообщили в "Ассоциации молодых юристов" со ссылкой на ЕСПЧ.Мамулашвили еще в 2010 году в первый раз направил обращение в ЕСПЧ о том, что со стороны директора Специального оперативного департамента МВД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили он стал жертвой побоев, несоответствующего обращения, нарушения прав заключенного и несоответствующей медицинской помощи. В 2014 году ЕСПЧ односторонней декларацией признал нарушения в отношении Мамулашвили.Второй раз Мамулашвили обратился в ЕСПЧ после продолжающегося в тюрьме психологического давления и притеснения из-за первого иска, так как администрация тюрьмы № 18 насмехалась над ним, угрожала расправой и ограничивала в правах.Пытки в тюрьмах Грузии при президентстве Саакашвили еще раз доказали в ЕСПЧ>>А 29 августа 2012 года Мамулашвили стал жертвой нечеловеческого обращения со стороны сотрудников этой тюрьмы. Его жестоко избили до потери сознания разными предметами, а когда он пришел в себя, угрожали отправить в морг. С тех пор Мамулашвили сложно передвигаться.В 2012 году он обратился в прокуратуру, но дело не было расследовано, а в 2014 году истцу стало известно, что избивших его сотрудников тюрьмы повысили.Европейский суд признал, что Мамулашвили и в 2012 году стал жертвой бесчеловечного обращения, а после 2012 года преступление по отношению к нему не было расследовано.НПО отмечает, что Мамулашвили обратился с иском в Тбилисский городской суд, но 28 мая 2015 года он не был удовлетворен, а в 2016 году Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Не удовлетворил иск в феврале 2017 года и Верховный суд.Это уже третье решение ЕСПЧ за последние два года, подтверждающее пытки заключенных в грузинских тюрьмах. Ранее суд подтвердил пытки политолога Вахтанга Маисая и бывшего заключенного Акакия Очигава. В обоих случаях суд подтвердил, что пытки и жестокое обращение с заключенными в пенитенциарных учреждениях Грузии до 2012 года "были системной проблемой и были характерны для всей системы".Тюремный скандал В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся тюремный скандал. Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. Политолог Вахтанг Маисая подвергался пыткам в тюрьме – ЕСПЧ вынес решение>>В ту же ночь два телеканала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер. Как говорят эксперты, этот скандал сыграл решающую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". По делу о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными к уголовной ответственности привлекли около 150 госслужащих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, михаил саакашвили, вахтанг маисая, бидзина иванишвили, единое национальное движение, еспч
новости, грузия, политика, михаил саакашвили, вахтанг маисая, бидзина иванишвили, единое национальное движение, еспч
ЕСПЧ вынес очередной приговор "партии преступников" – депутат "Грузинской мечты"
При президентстве Михаила Саакашвили только в 2011 году осудили 300 тысяч граждан, отметил депутат
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Бывшая правящая партия "Единое национальное движение" критикует законопроект "Об амнистии" в то время, как Европейский суд по правам человека вынес очередной приговор "партии преступников", признав Зазу Мамулашвили пострадавшим от пыток в тюрьме в августе 2012, заявил председатель комитета по правам человека Рати Ионатамишвили.
Депутаты "Нацдвижения", как и ряд других оппозиционных партий, не участвовали в голосовании в первом чтении по проекту закона "Об амнистии", которая коснется пяти тысяч заключенных и даст возможность одной тысяче из них выйти на свободу. Ранее в партии назвали проект "политическим предвыборным актом" правящей силы.
"В то время как "Национальное движение" бессмысленно критикует проект сбалансированной амнистии и бойкотирует заключенных, Страсбургский суд вынес приговор партии преступников по еще одному делу и установил еще одно нарушение по факту пыток и неподобающего обращения с заключенным в августе 2012 года", - сказал Ионатамишвили.
Во вторник стало известно, что пострадавший во время отбывания наказания в тюрьме в Грузии Заза Мамулашвили во второй раз выиграл Европейский суд по правам человека, он получит компенсацию от государства за нематериальный ущерб в размере 5 тысяч евро, а за материальный – 112 евро.
Депутат отметил, что во время президентства Михаила Саакашвили только в 2011 году в Грузии осудили 300 тысяч граждан.
"Фактом также является то, что авторы исков в Страсбургский суд особенно подвергались преследованиям и пыткам со стороны преступного режима Саакашвили, который только в 2011 году осудил 300 тысяч граждан этой страны, имел более 24 тысяч заключенных", - заявил Ионатамишвили.
Кроме того, депутат отметил, что до прихода к власти "Грузинской мечты", государство тратило на заключенных 335 лари в месяц, а сейчас –1800 лари.
"Это прошлое никогда не вернется в Грузию", - отметил он.
Дело "Мамулашвили против Грузии"
В отношении Зазы Мамулашвили в 2010 и 2012 годах в тюрьме применялись пытки и бесчеловечное обращение, и последний факт государство расследовало неэффективно, сообщили в "Ассоциации молодых юристов" со ссылкой на ЕСПЧ.
Мамулашвили еще в 2010 году в первый раз направил обращение в ЕСПЧ о том, что со стороны директора Специального оперативного департамента МВД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили он стал жертвой побоев, несоответствующего обращения, нарушения прав заключенного и несоответствующей медицинской помощи. В 2014 году ЕСПЧ односторонней декларацией признал нарушения в отношении Мамулашвили.
Второй раз Мамулашвили обратился в ЕСПЧ после продолжающегося в тюрьме психологического давления и притеснения из-за первого иска, так как администрация тюрьмы № 18 насмехалась над ним, угрожала расправой и ограничивала в правах.
А 29 августа 2012 года Мамулашвили стал жертвой нечеловеческого обращения со стороны сотрудников этой тюрьмы. Его жестоко избили до потери сознания разными предметами, а когда он пришел в себя, угрожали отправить в морг. С тех пор Мамулашвили сложно передвигаться.
В 2012 году он обратился в прокуратуру, но дело не было расследовано, а в 2014 году истцу стало известно, что избивших его сотрудников тюрьмы повысили.
Европейский суд признал, что Мамулашвили и в 2012 году стал жертвой бесчеловечного обращения, а после 2012 года преступление по отношению к нему не было расследовано.
НПО отмечает, что Мамулашвили обратился с иском в Тбилисский городской суд, но 28 мая 2015 года он не был удовлетворен, а в 2016 году Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Не удовлетворил иск в феврале 2017 года и Верховный суд.
Это уже третье решение ЕСПЧ за последние два года, подтверждающее пытки заключенных в грузинских тюрьмах. Ранее суд подтвердил пытки политолога Вахтанга Маисая и бывшего заключенного Акакия Очигава. В обоих случаях суд подтвердил, что пытки и жестокое обращение с заключенными в пенитенциарных учреждениях Грузии до 2012 года "были системной проблемой и были характерны для всей системы".
В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся тюремный скандал. Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников.
В ту же ночь два телеканала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер.
Как говорят эксперты, этот скандал сыграл решающую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта".
По делу о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными к уголовной ответственности привлекли около 150 госслужащих.