https://sputnik-georgia.ru/20240723/pytki-v-tyurma-do-smeny-vlasti-v-gruzii-esche-raz-dokazali-v-espch--289139930.html

Пытки в тюрьмах Грузии при президентстве Саакашвили еще раз доказали в ЕСПЧ

Пытки в тюрьмах Грузии при президентстве Саакашвили еще раз доказали в ЕСПЧ

Sputnik Грузия

До прихода к власти "Грузинской мечты", по данным ЕСПЧ, пытки в тюрьмах были системной проблемой 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T16:42+0400

2024-07-23T16:42+0400

2024-07-23T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Пострадавший во время отбывания наказания в тюрьме в Грузии Заза Мамулашвили во второй раз выиграл Европейский суд по правам человека, он получит компенсацию от государства за нематериальный ущерб в размере 5 тысяч евро, а за материальный – 112 евро, сообщили в НПО "Ассоциация молодых юристов".Это уже третье решение ЕСПЧ за последние два года, подтверждающее пытки заключенных в грузинских тюрьмах. Ранее суд подтвердил пытки политолога Вахтанга Маисая и бывшего заключенного Акакия Очигава. В обоих случаях суд подтвердил, что пытки и жестокое обращение с заключенными в пенитенциарных учреждениях Грузии до 2012 года "были системной проблемой и были характерны для всей системы". В отношении Зазы Мамулашвили в 2010 и 2012 годах в тюрьме применялись пытки и бесчеловечное обращение, и последний факт государство расследовало неэффективно, сообщили в НПО со ссылкой на ЕСПЧ.Мамулашвили еще в 2010 году в первый раз направил обращение в ЕСПЧ о том, что со стороны директора Специального оперативного департамента МВД Грузии времен президентства Михаила Саакашвили он стал жертвой побоев, несоответствующего обращения, нарушения прав заключенного и несоответствующей медицинской помощи. В 2014 году ЕСПЧ односторонней декларацией признал нарушения в отношении Мамулашвили. Политолог Вахтанг Маисая подвергался пыткам в тюрьме – ЕСПЧ вынес решение>>Второй раз Мамулашвили обратился в ЕСПЧ после продолжающегося в тюрьме психологического давления и притеснения из-за первого иска, так как администрация тюрьмы № 18 насмехалась над ним, угрожала расправой и ограничивала в правах. А 29 августа 2012 года Мамулашвили стал жертвой нечеловеческого обращения со стороны сотрудников этой тюрьмы. Его жестоко избили до потери сознания разными предметами, а когда он пришел в себя, угрожали отправить в морг. С тех пор Мамулашвили сложно передвигаться. В 2012 году он обратился в прокуратуру, но дело не было расследовано, а в 2014 году истцу стало известно, что избивших его сотрудников тюрьмы повысили.Европейский суд признал, что Мамулашвили и в 2012 году стал жертвой бесчеловечного обращения, а после 2012 года преступление по отношению к нему не было расследовано. НПО отмечает, что Мамулашвили обратился с иском в Тбилисский городской суд, но 28 мая 2015 года он не был удовлетворен, а в 2016 году Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Не удовлетворил иск в феврале 2017 года и Верховный суд. Тюремный скандал В 2012 году, незадолго до парламентских выборов, в стране разгорелся тюремный скандал. Он начался с заявления МВД о раскрытии дела о пытках заключенных в Глданской тюрьме и аресте по делу трех сотрудников. В ту же ночь два телеканала показали кадры избиений и изнасилований заключенных в особо извращенной форме в нескольких тюрьмах. Начались акции протеста, после чего власти признали, что пытки заключенных носили системный характер. Против Грузии в ЕСПЧ за 10 лет внесено 1,3 тысячи исков – Минюст>>Как говорят эксперты, этот скандал сыграл решающую роль в исходе выборов. Парламентские выборы 2012 года завершились поражением партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" и приходом к власти коалиции миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". По делу о пытках и бесчеловечном обращении с заключенными к уголовной ответственности привлекли около 150 госслужащих.Что касается решений ЕСПЧ, то в феврале 2023 года суд установил нарушение статьи о запрете пыток в отношении Акакия Очигава в период его пребывания в заключении в Глданской тюрьме в Тбилиси в 2011-2012 годах, а также нарушение эффективности расследования, и обязал власти выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 20 тысяч евро.В мае 2024 года ЕСПЧ также подтвердил пытки в отношении политолога Вахтанга Маисая в период его нахождения в грузинской тюрьме в 2009-2013 годах. Суд обязал государство выплатить политологу 15 тысяч евро в качестве компенсации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, бидзина иванишвили, вахтанг маисая, еспч, тбилисский городской суд, михаил саакашвили, тбилиси