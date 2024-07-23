https://sputnik-georgia.ru/20240723/lider-partii-grazhdane-vybral-soyuznikov--obedinenie-oppozitsii-gruzii-rasshiryaetsya-289145310.html

Лидер партии "Граждане" выбрал союзников – объединение оппозиции Грузии расширяется

Лидер партии "Граждане" выбрал союзников – объединение оппозиции Грузии расширяется

Sputnik Грузия

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года, в законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T21:52+0400

2024-07-23T21:52+0400

2024-07-23T21:52+0400

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алеко элисашвили

мамука хазарадзе

лело для грузии

партия "граждане"

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Альянс трех оппозиционных партий "Лело для Грузии", "Для народа" и "Площадь свободы" пополнился на еще одну партию – лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили объявил о своем присоединении к ним на выборах. Партии "Лело для Грузии", "Для народа" и "Площадь свободы" приняли решение объединиться к выборам в парламент Грузии, которые состоятся 26 октября, в июле этого года, став четвертым оппозиционным объединением. Партия "Граждане" была основана в августе 2020 года гражданским активистом Алеко Элисашвили. В октябре того же года партия прошла в парламент и стала одной из двух оппозиционных партий, которые не присоединились к бойкоту работы парламента. Представитель партии "Граждане" Леван Иоселиани даже был избран на пост Народного защитника Грузии. Партия "Лело для Грузии", которую создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC — Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, прошла в парламент на выборах 2020 года. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>Что касается партии правозащитника Анны Долидзе "Для народа", то она представлена в совещательном органе Тбилиси (Сакребуло). Политическое движение "Площадь свободы" основал глава НПО "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе в начале июля вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния". В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, в "Мечте" уверены, что ее победе ничего не грозит. Оппозиция Грузии попытается свергнуть власть даже при демократических выборах – депутат >>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, алеко элисашвили, мамука хазарадзе, лело для грузии, партия "граждане", парламентские выборы в грузии 2024