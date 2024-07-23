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Первые торги состоялись на энергобирже Грузии
Первые торги состоялись на энергобирже Грузии
Sputnik Грузия
На данном этапе импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии запрещено участвовать в биржевых торгах 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T21:14+0400
2024-07-23T21:14+0400
экономика
грузия
новости
государственная электросистема грузии
энергетика грузии
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. На энергетической бирже Грузии состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед", в результате которых реализовано 1022 МВт-ч электроэнергии, сообщила АО "Энергетическая биржа Грузии". Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года. По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии. Между тем, импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии пока запрещено участвовать в биржевых торгах. Энергобиржа частично открылась в Грузии &gt;&gt;В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе. Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года. Новая биржа – новые возможности Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве. Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства. Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным. Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год &gt;&gt;Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения. Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
экономика, грузия, новости, государственная электросистема грузии, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

Первые торги состоялись на энергобирже Грузии

21:14 23.07.2024
© photo: Sputnik / StringerВысоковольные линии электропередач в Западной Грузии
Высоковольные линии электропередач в Западной Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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На данном этапе импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии запрещено участвовать в биржевых торгах
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. На энергетической бирже Грузии состоялись первые торги на рынке "на сутки вперед", в результате которых реализовано 1022 МВт-ч электроэнергии, сообщила АО "Энергетическая биржа Грузии".
Энергетическая биржа частично открылась в Грузии 1 июля 2024 года. Полный запуск отложен на один год. В частности, правительство Грузии утвердило переходную модель рынка электроэнергии, которая предполагает запуск рынков на сутки вперед и текущих продаж в ограниченном и добровольном режиме, отсрочку обязательства по почасовой балансировке, а также рынка балансирующих и вспомогательных услуг до 1 июля 2025 года.

"На рынке на сутки вперед состоялись первые торги. На день физической поставки 24 июля 2024 года общий объем проданной энергии составляет 1022 МВт-ч, а средневзвешенная цена составила 126,43 лари за мегаватт-час", - говорится в сообщении.

По информации Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC), на данном этапе участвовать в биржевых торгах разрешено крупным потребителям, розничным поставщикам и операторам систем передачи и распределения только в целях покупки электроэнергии, а дерегулируемым производителям электроэнергии – для продажи электроэнергии.
Между тем, импортерам, экспортерам и оптовым поставщикам электроэнергии пока запрещено участвовать в биржевых торгах.
Энергобиржа частично открылась в Грузии >>
В GNERC отметили, что либерализация рынка и внедрение свободных рыночных механизмов увеличивают конкуренцию, ликвидность и прозрачность, что означает более эффективное использование энергоресурсов страны, ценообразование, отражающее расходы, и больше социальных льгот, что помогает снизить цены на электроэнергию в долгосрочной перспективе.
Дата запуска рынка электроэнергии переносилась шесть раз, в том числе из-за того, что участники рынка не были готовы к почасовым торгам. Изначально предполагалось, что биржа заработает с 1 июля 2021 года. В итоге ее полный запуск был запланирован на 1 июля 2024 года.

Новая биржа – новые возможности

Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых энергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
Потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет местного правительства.
Новшество позволит Грузии привлечь больше инвестиций в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным.
Сколько электроэнергии будет выработано в Грузии в 2024 году – баланс на год >>
Потребители смогут днем ранее подать заявку на покупку энергии на следующий день. На рынке будут поставщики электроэнергии, ГЭС, ТЭЦ, импортеры, у которых будет энергия для продажи, а рыночная цена будет устанавливаться исходя из спроса и предложения.
Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.
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