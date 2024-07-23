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СГБ Грузии проводит опрос по делу о планируемом покушении на Иванишвили – адвокат

СГБ Грузии проводит опрос по делу о планируемом покушении на Иванишвили – адвокат

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии опрашивает грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, по... 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T11:45+0400

2024-07-23T11:45+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии опрашивает грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, по делу о планируемом покушении на почетного председателя и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, заявил адвокат Михаил Рамишвили.СГБ Грузии уже несколько дней проводит опросы грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине. К этому времени известно, что в присутствии судьи-магистрата опрошены Надим Хмаладзе, Лаша Чигладзе и Константин Джгамая. На опрос также вызван Важа Цецадзе.Отвечая на вопрос журналиста, в отношении кого, возможно, планировался теракт, Рамишвили ответил: "Господин Бидзина Иванишвили".Опрашиваемый в СГБ Грузии Гела Кахабришвили также подтвердил, что на опросе речь шла о нападении на Бидзину Иванишвили. "Речь шла о подрыве высокопоставленных лиц "Грузинской мечты" и Бидзине (Иванишивли)", – сказал Кахабришвии.СГБ Грузии опросила воевавшего на стороне ВСУ по делу о попытке госпереворота>>Еще в сентябре 2023 года в Службе госбезопасности Грузии заявили, что некоторые оппозиционные силы намерены использовать участников боевых действий на Украине ударную силу, в том числе для совершения терактов. План, как утверждалось, состоял в том, чтобы устроить в Грузии революцию по примеру украинского "евромайдана" в декабре 2023 года.Все опрашиваемые Службой госбезопасности в разное время участвовали в боевых действиях на Украине и принимали участие в масштабных акциях протеста в Тбилиси против закона "О прозрачности иностранного влияния".Хмаладзе был задержан днем 8 марта 2023 года, на второй день после того, как принял участие в масштабной акции протеста против т. н. закона об "иноагентах" у парламента Грузии, которая переросла в беспорядки, и полиция применила силу. В ходе протестов 7-8 марта задержали 133 человека, но 9 марта всех отпустили, а скандальный законопроект отозвали.Чигладзе был задержан на акции протеста 2019 года, свое участие в акциях протеста подтвердил и Константин Джгамая. Что касается Важи Цецадзе, то он является руководителем одной из районных организаций партии "Ахали", которую создали основатель телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия" и бывший лидер крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Партия "Ахали" активно участвовала в масштабных протестных акциях. Как уточнили адвокаты опрашиваемых, СГБ Грузии расследует дело по двум статьям Уголовного кодекса Грузии "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии" и "Подготовка террористического акта". Согласно СГБ, исполнителем должна была стать "большая группа лиц грузинского происхождения, воюющая в Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованных сторон, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской государственной границы".Расследование СГБСлужба госбезопасности Грузии 18 сентября 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом СГБ не уточняла, когда было начато следствие.Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть – одним из авторов плана был замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили, а также бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин.Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Согласно СГБ, исполнителем должна была стать "большая группа лиц грузинского происхождения, воюющая в Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованных сторон, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской государственной границы".В заявлении СГБ сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители.При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Второй раз версия устроить в Грузии аналог "евромайдана" появилась во время акций против закона об "иноагентах". Служба государственной безопасности Грузии в мае 2024 года сообщила о подготовке провокаций, направленных на развитие насильственных сценариев во время акций, организованных финансируемыми из-за рубежа политическими лидерами и неправительственными организациями."Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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