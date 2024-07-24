https://sputnik-georgia.ru/20240724/gruzinskuyu-mechtu-podderzhivayut-60-grazhdan-no-nelzya-rasslablyatsya----premer-289150478.html

"Грузинскую мечту" поддерживают 60% граждан, но нельзя расслабляться – премьер

"Грузинскую мечту" поддерживают 60% граждан, но нельзя расслабляться – премьер

Sputnik Грузия

Парламентские выборы станут своеобразным референдумом между войной и миром, считает премьер 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T13:17+0400

2024-07-24T13:17+0400

2024-07-24T14:24+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" пользуется поддержкой порядка 60% избирателей, но нельзя расслабляться, ведь для победы над "либеральным фашизмом" необходима максимальная легитимация, заявил премьер-министр Грузии, глава избирательного штаба партии Ираклий Кобахидзе. Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. "Грузинской мечте" необходима максимальная легитимация, чтобы, с одной стороны, обеспечить дальнейшее развитие Грузии, а с другой – окончательно победить либеральный фашизм в стране, отметил он.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>По словам Кобахидзе, на этих выборах между собой будут бороться две радикально отличающиеся силы – "Грузинская мечта" и коллективное "Нацдвижение". В "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Премьер выразил уверенность, что "Грузинская мечта" одержит победу на десятых по счету выборах. После победы на парламентских выборах 2012 года "Грузинская мечта" одерживала победу на всех последующих выборах - парламентских, местных и президентских."Мы уверены, что с поддержкой грузинского народа в девятый раз победит светлое, европейское будущее Грузии, которого можно достичь только достойной политикой, сохранением мира и укреплением экономики", - заявил Кобахидзе. Правящая партия сделает все возможное, чтобы выборы прошли в свободной, мирной и справедливой среде, отметил он.Премьер Грузии: 2024 год станет годом победы над "либеральным фашизмом">>По словам премьер, избирательный процесс проходит в мирной среде, если не считать нападений на представителей "Грузинской мечты". В качестве примера он привел нападение на главу Минздрава Михаила Сарджвеладзе, депутатов Беку Одишария и Дачи Берая, которые активно тиражировали СМИ, принадлежащие представителям "Нацдвижения".Они попытаются устроить агрессивную предвыборную среду, но власти сделают все, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке, отметил премьер.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024