https://sputnik-georgia.ru/20240724/issledovanie-dokazalo-chto-v-gruzii-obespechena-svoboda-mirnykh-sobraniy---deputaty--289145859.html

Исследование доказало, что в Грузии обеспечена свобода мирных собраний - депутаты

Исследование доказало, что в Грузии обеспечена свобода мирных собраний - депутаты

Sputnik Грузия

В 2012 году Грузия находилась в числе самых опасных стран, а за 11 лет она улучшила позиции на 49 строчек 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T01:11+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Грузия заняла 50-е место в Индексе свободы мирных собраний одной из международных исследовательских организаций в области демократии, что говорит о значительном прогрессе после смены власти в стране, заявили депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".В Индексе свободы мирных собраний на 2023 год Грузия набрала 3,5 балла по 4-бальной системе. В 2012 году, то есть до смены власти, Грузия находилась в числе самых опасных стран и занимала 99 место в мире, а за 11 лет она улучшила позиции на 49 строчек, говорится в комментарии на сайте МВД Грузии. По его словам, Грузия является одной из передовых стран в плане свободы собраний и манифестаций."Фактически не осталось направления, где бы мы не были на лидерских позициях, когда речь идет об объективной оценке. С одной стороны мы имеем дело с прогрессом, а с другой - с двойными стандартами и несправедливыми решениям", - заявил Рати Ионатамишвили. Самое главное, по его словам, что Грузия идет вперед и этому никто и ничто не помешает.Согласно Индексу свободы мирных собраний на 2023 год, Грузия опережает США, Великобританию, Швейцарию, Польшу, Венгрию, Болгарию, Латвию, Южную Корею, Сингапур, Турцию и другие страны. Доклад Госдепа США – козырь в руках "Грузинской мечты", жаждущей наказать прежние власти >>Самую высокую оценку Грузия получила в Индексах 2022 и 2023 годов. В последнее время власти Грузии все чаще становятся объектом резкой критики со стороны Запада.Поводом послужило принятие, несмотря на волну протеста в стране, а также резкую критику Запада, закона "О прозрачности иностранного влияния", обязывающего неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник т. н. закона об "иноагентах" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Грузия свободнее многих стран ЕС – Мдинарадзе>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Все эти решения были обоснованы принятым законом и антизападной риторикой представителей власти Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия