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Грузия свободнее многих стран ЕС – Мдинарадзе

Грузия свободнее многих стран ЕС – Мдинарадзе

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия c 2012 года достигла значительного прогресса, и западные исследования с высоким рейтингом говорят о том, что страна входит в... 25.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузия c 2012 года достигла значительного прогресса, и западные исследования с высоким рейтингом говорят о том, что страна входит в десятку лучших стран мира и занимает первое место в Европе, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Грузия находится в числе 45 лучших стран мира, которым присвоен статус свободной страны, согласно рейтингу свободы и благополучия в мире в 2024 году. Исследование провел один из американских аналитических центров. Свобода оценивалась по таким критериям, как справедливые выборы, гражданские свободы, политические права, верховенство закона, экономические свободы и др.Соответственно, по словам Мдинарадзе, это означает, что когда властям Грузии говорят о каких-то реформах, то власти страны говорят об улучшении уже существующих. Критика в отношении подобных вопросов исходит только из-за того, чтобы как-то смог использовать тему Европы в предвыборных целях, отметил Мдинарадзе. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо статуса, в прошлом году Грузии были названы девять условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Касательно перспектив Грузии на пути в ЕС, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в середине июня заявил, что шансы на открытие переговоров о вступлении в ЕС до принятия закона о прозрачности были равны нулю. Сейчас же шанс примерно 20-30%. Результат достигается там, где проявляется принципиальность, подчеркнул Кобахидзе. Европейская интеграция глазами властей Грузии и ЕС – мнения расходятся>>Между тем в понедельник 25 июня на встрече МИД стран ЕС обсуждалась возможность отмены финансовой помощи правительству Грузии из-за принятого закона "О прозрачности иностранного влияния" и распространяемой официальными лицами дезинформации о ЕС, сказал Боррель. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Грузия не продвинется на пути евроинтеграции, если не сменит курс действий. В четверг, 27 июня, вслед за главами МИД стран ЕС вопрос дальнейших отношений с Грузией с учетом принятого т. н. закона об "иноагентах" будет рассмотрен на самом высшем уровне – Евросоветом. Ранее посол ЕС в Грузии не исключил приостановления введенного в 2017 году безвизового режима для грузинских граждан на полгода. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Премьер: отношения Грузии и Евросоюза нуждаются в оздоровлении>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузия - евросоюз, евросоюз, грузинская мечта - демократическая грузия, мамука мдинарадзе