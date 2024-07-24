https://sputnik-georgia.ru/20240724/kto-yavlyaetsya-realnym-konkurentom-gruzinskoy-mechty-na-vyborakh-289158237.html
Кто является реальным конкурентом "Грузинской мечты" на выборах?
Кто является реальным конкурентом "Грузинской мечты" на выборах?
Sputnik Грузия
Оппозиция не в состоянии противостоять "Грузинской мечте", которая ставит перед собой главной целью сохранение мира и суверенитета страны 24.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-24T20:51+0400
2024-07-24T20:51+0400
2024-07-24T21:11+0400
политика
грузия
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гурам мачарашвили
ираклий кобахидзе
"сила народа"
грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет конкурировать не с оппозицией, а с иностранной силой, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Крупнейшие оппозиционные партии и их соратников лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" называют "радикальной оппозицией", "партией войны" и агентами иностранных сил.Оппозиция поменяла свою риторику и фактически поддерживает убеждения правящей партии, сказал депутат."Посмотрите эту повестку дня и вопросы, в которых с нами конкурирует оппозиция, – они все развернули и оказались на нашем нарративе. Оказывается, полеты с Россией и прагматичная политика это хорошо..." - заявил Мачарашвили.По его словам, оппозиция не в состоянии противостоять "Грузинской мечте", которая ставит перед собой главной целью сохранение мира, суверенитета страны и руководствуется интересами народа.Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией. К примеру, один из основателей партии "Ахали" Ника Гварамия заявил о неоправданности истерического отношения к вопросам торговли с Россией, а также въезда российских туристов, если все это является "заказом от народа". Приемлемым является и прямое авиасообщение с Россией, если это не препятствует интеграции в ЕС. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал изменение риторики оппозиционеров касательно торговых отношений с Россией фальшью, целью которой является получить побольше голосов на парламентских выборах 26 октября. "Грузинскую мечту" поддерживают 60% граждан, но нельзя расслабляться – премьер>>Власти Грузии систематически говорят о важности сохранения мира в стране с учетом нынешней сложной геополитической обстановки и продолжения экономического развития. Отказ от введения санкций против России грузинские власти объяснили тем, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом руководство Грузии постоянно заявляет, что соблюдает международные антироссийские санкции. Грузинские оппозиционеры, представители власти Украины, а после и западные политики не раз обвиняли власти Грузии в оказании помощи России в обходе санкций. Координаторы по санкциям из США, Евросоюза и Великобритании после посещения Грузии опровергли эти утверждения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы
политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы
Кто является реальным конкурентом "Грузинской мечты" на выборах?
20:51 24.07.2024 (обновлено: 21:11 24.07.2024)
Оппозиция не в состоянии противостоять "Грузинской мечте", которая ставит перед собой главной целью сохранение мира и суверенитета страны
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет конкурировать не с оппозицией, а с иностранной силой, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
Крупнейшие оппозиционные партии и их соратников лидеры правящей "Грузинской мечты" и "Силы народа" называют "радикальной оппозицией", "партией войны" и агентами иностранных сил.
"В предвыборный период мы в действительности конкурируем с иностранной силой, так как оппозиция не может составить нам конкуренцию", – заявил Мачарашвили.
Оппозиция поменяла свою риторику и фактически поддерживает убеждения правящей партии, сказал депутат.
"Посмотрите эту повестку дня и вопросы, в которых с нами конкурирует оппозиция, – они все развернули и оказались на нашем нарративе. Оказывается, полеты с Россией и прагматичная политика это хорошо..." - заявил Мачарашвили.
По его словам, оппозиция не в состоянии противостоять "Грузинской мечте", которая ставит перед собой главной целью сохранение мира, суверенитета страны и руководствуется интересами народа.
"Соответственно, оппозиция не может нам противостоять, единственное противостояние у нас есть с иностранной силой, которую мы обязательно победим, так как в интересах грузинского народа мир, сохранение суверенитета и традиционная жизнь... Вместе со всем этим приоритетом остается окончательная победа над либеральным фашизмом, так как эта агентура и двойные стандарты разрушают страну", - сказал Мачарашвили.
Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией. К примеру, один из основателей партии "Ахали" Ника Гварамия заявил о неоправданности истерического отношения к вопросам торговли с Россией, а также въезда российских туристов, если все это является "заказом от народа". Приемлемым является и прямое авиасообщение с Россией, если это не препятствует интеграции в ЕС.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал изменение риторики оппозиционеров касательно торговых отношений с Россией фальшью, целью которой является получить побольше голосов на парламентских выборах 26 октября.
Власти Грузии систематически говорят о важности сохранения мира в стране с учетом нынешней сложной геополитической обстановки и продолжения экономического развития.
Отказ от введения санкций против России грузинские власти объяснили тем, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом руководство Грузии постоянно заявляет, что соблюдает международные антироссийские санкции.
Грузинские оппозиционеры, представители власти Украины, а после и западные политики не раз обвиняли власти Грузии в оказании помощи России в обходе санкций. Координаторы по санкциям из США, Евросоюза и Великобритании после посещения Грузии опровергли эти утверждения.