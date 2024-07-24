https://sputnik-georgia.ru/20240724/premer-gruzii-izmenivshayasya-ritorika-oppozitsionerov-o-torgovle-s-rossiey---falsh--289150849.html

Премьер Грузии: изменившаяся риторика оппозиционеров о торговле с Россией – фальшь

Премьер Грузии: изменившаяся риторика оппозиционеров о торговле с Россией – фальшь

Sputnik Грузия

Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией 24.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-24T13:43+0400

2024-07-24T13:43+0400

2024-07-24T14:01+0400

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единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Изменение риторики оппозиционеров касательно торговых отношений с Россией является фальшью, целью которой является получить побольше голосов на парламентских выборах 26 июля, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции. Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией. К примеру, один из основателей партии "Ахали" Ника Гварамия заявил о неоправданности истерического отношения к вопросам торговли с Россией, а также въезда российских туристов, если все это является "заказом от народа". Приемлемым является и прямое авиасообщение с Россией, если это не препятствует интеграции в ЕС. "Коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Ахали", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", а также "Лело для Грузии". "Вы помните в какой момент они объявили нас пророссийской силой... И поводом для этой оценки стали два наших решения. Первое – это было то, что мы не вводили санкции против России... И второе было то, что с официального согласия правительства не отправили бойцов-добровольцев на Украину", – сказал Кобахидзе. Это, по его словам, произошло вскоре после начала конфликта на Украине, в конце февраля - начале марта 2022 года.C Иванишвили борются за то, что он защищает интересы Грузии – депутат о расследовании СГБ>>"Позже власти Украины по этим двум конкретным причинам отозвали посла из Грузии... Тогда никто не говорил, что решение украинской власти было несправедливым. Наоборот, поддержали решение властей Украины, которое было направлено против грузинского государства", – сказал Кобахидзе. Он подчеркнул, что отзыв украинского посла из Грузии поддержала вся оппозиция. Грузинский народ, так же как и архив, помнят, как оппозиционеры поддерживали введения Грузией санкций против России, и тем самым разрушение грузинской экономики, и как требовали отправки на Украину бойцов-добровольцев. "Исходя из этого, их фальшивая риторика никоим образом не продастся. Грузинское общество все помнит. Все помнит архив. Исходя из этого, эта фальшь не будет успешной", – сказал Кобахидзе. Торговлю с Россией наращивают страны ЕС, а критикуют Грузию – депутаты>>Власти Грузии систематически говорят о важности сохранения мира в стране с учетом нынешней сложной геополитической обстановки и продолжения экономического развития.Отказ от введения санкций против России грузинские власти объяснили тем, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом руководство Грузии постоянно заявляет, что соблюдает международные антироссийские санкции. Грузинские оппозиционеры, представители власти Украины, а после и западные политики не раз обвиняли власти Грузии в оказании помощи России в обходе санкций. Координаторы по санкциям из США, Евросоюза и Великобритании после посещения Грузии опровергли эти утверждения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, украина, ираклий кобахидзе, ника гварамия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия