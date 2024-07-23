https://sputnik-georgia.ru/20240723/protiv-ivanishvili-boryutsya-iz-za-zaschity-interesov-gruzii--deputat-o-planiruemom-terakte--289137050.html

C Иванишвили борются за то, что он защищает интересы Грузии – депутат о расследовании СГБ

C Иванишвили борются за то, что он защищает интересы Грузии – депутат о расследовании СГБ

Sputnik Грузия

СГБ Грузии уже несколько дней проводит опросы грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T15:23+0400

2024-07-23T15:23+0400

2024-07-23T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Борьба с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили связана с тем, что он защищает интересы Грузии и народа, для которого главная ценность - это Бог, родина и семья, написал в соцсети депутат сакребуло (горсобрание) Тбилиси от правящей партии Владимир Божадзе, комментируя громкое уголовное дело о подготовке теракта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>СГБ Грузии за последние дни опросила нескольких грузинских добровольцев, участвовавших в боевых действиях на Украине - Надима Хмаладзе, Лашу Чигладзе, Константина Джгамая и Гелу Кахабришвили. На опрос также вызван Важа Цецадзе. По словам адвокатов опрошенных, СГБ расследует дело о подготовке теракта и свержения власти. По его словам, партия "войны и предательства", контролируемые ею СМИ и правозащитники в течение 7 дней скрывали информацию о том, что в отношении их активистов ведется расследование о предположительной подготовке теракта. Партией "войны и предательства" в "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников."Ни угрозами уничтожения жизни, ни подготовкой теракта, ни тем более фактическими или ожидаемыми санкциями никого не запугать. Наша команда даже ценой наших жизней будет защищать интересы нашей страны и народа, нашу Родину, язык и веру!" – написал Божадзе.Депутат сакребуло провел параллели между тем, что случилось с премьером Грузии и несколькими западными политиками, придерживающихся консервативных взглядов."Стреляли в Роберта Фицо, Ираклию Кобахидзе угрожали, Виктор Орбан выжил в аварии, Дональд Трамп чудом избежал смерти, они планируют теракт против Бидзины Иванишвили – так они борются против всех, кто защищает интересы своей страны и народа, для которого главная ценность – Бог, родина, семья", – написал Божадзе.Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время покушения на него 15 мая в городе Гандлова получил несколько огнестрельных ранений. Его пришлось дважды прооперировать. Из больницы политика выписали в конце того же месяца. Спустя некоторое время кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана попал в ДТП в Германии 24 июня. Орбан не пострадал.Позже, 13 июля, покушение было совершено на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Одна из пуль, выпущенных стрелком, задела ухо политика, который выступал на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания).В конце мая 2024 года Ираклий Кобахидзе заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил ему. В частности, перечислил меры, которые западные политики могут принять в случае преодоления парламентом Грузии вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", и добавил: "Вы же видели, что случилось с Фицо, и вы должны быть осторожны".На второй день Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархей заявил, что это он говорил по телефону с премьером Грузии, и определенная часть этого разговора была вырвана из контекста. При этом он подчеркнул, что принятие законопроекта может привести к неконтролируемым процессам на улицах Тбилиси.В то время в Тбилиси проходили масштабные акции протеста против т. н. закона об "иноагентах". Несмотря на волну протеста, а также резкую критику Запада, парламентское большинство приняло закон, объяснив это национальными интересами Грузии. При этом акции вскоре прекратились. Расследование СГБ ГрузииО том, что СГБ завело дело о планируемом покушении на Иванишвили и других лидеров "Грузинской мечты" и в рамках него опрашивает грузинских добровольцев, воевавших на Украине, 23 июля заявил адвокат Гелы Кахабришвили Михаил Рамишвили. По словам адвоката, который присутствовал на опросе, следствие интересовалось контактировал ли его подзащитный с основателем "Грузинского национального легиона"* на Украине Мамукой Мамулашвили и нет ли у него связей с иностранной разведкой.Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Некоторые из опрошенных добровольцев - Константин Джгамая и Надима Хмаладзе, участвовали в масштабных акциях протеста в Тбилиси против резонансного закона "О прозрачности иностранного влияния". Акции проходили как в 2023 году, когда законопроект инициировали первый раз, и в 2024 году, когда было решено вернуться к нему. СГБ Грузии еще в сентябре 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планировались при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть. Одним из авторов плана был замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе.СГБ Грузии опросила воевавшего на стороне ВСУ по делу о попытке госпереворота>>Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе член ближайшего окружения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили, а также бывший член охраны Саакашвили Михаил Батурин.В заявлении СГБ сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители.При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.* "Грузинский национальный легион" признан в РФ террористической организациейПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, роберт фицо, тбилиси, украина