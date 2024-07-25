https://sputnik-georgia.ru/20240725/kak-uskorit-ekonomicheskiy-rost-gruzii--mnenie-premera-289164925.html

Как ускорить экономический рост Грузии – мнение премьера

Как ускорить экономический рост Грузии – мнение премьера

Sputnik Грузия

У Грузии самый высокий показатель экономического роста в Европе, несмотря на это, экономика страны пока слаба, отметил премьер 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T14:45+0400

2024-07-25T14:45+0400

2024-07-25T14:45+0400

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тбилиси

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Восстановление связующей функции Грузии поможет ускорить экономическое развитие страны, что является главной задачей властей, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире "Рустави 2". По статистике, реальный экономический рост в Грузии в мае 2024 года составил 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП за пять месяцев текущего года составил 9,3%. Кобахидзе напомнил о прошедшем в Великобритании четвертом саммите Европейского политического сообщества, на котором были подчеркнуты особая роль и перспективы Грузии с точки зрения транспортного коридора и энергетической связности Востока и Запада. Госдеп США: в Грузии благоприятный бизнес-климат>>Транзитная роль Грузии имеет особое значение в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, проект строительства первого глубоководного порта Анаклия и т.д. По словам премьера, максимально быстрый экономический рост нужен для укрепления Грузии.Кобахидзе отметил, что данные роста ВВП за пять месяцев 2024 года в 9,3% являются самым высоким показателем в Европе. "Предварительные данные за июнь также очень хорошие, и мы надеемся еще больше улучшить средний показатель за счет июньских данных", - сказал он. Наша страна безопасна и привлекательна для инвестиций – глава МИД Грузии>>После спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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