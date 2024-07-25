https://sputnik-georgia.ru/20240725/oppozitsiya-i-prezident-vypolnyayut-zadanie-iz-zi-rubezha--deputat-ot-gruzinskoy-mechty-289173777.html

Оппозиция и президент выполняют задание из-за рубежа – депутат от "Грузинской мечты"

Оппозиция и президент выполняют задание из-за рубежа – депутат от "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Президент Грузии не может объединиться с коалицией, так как это противоречит Конституции, заявил депутат 25.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-25T19:14+0400

2024-07-25T19:14+0400

2024-07-25T19:45+0400

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саломе зурабишвили

мамука мдинарадзе

мамука хазарадзе

лело для грузии

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Оппозиционную коалицию во главе с "Лело для Грузии" и президента Грузии Саломе Зурабишвили объединяет лишь выполнение заданий из-за пределов Грузии, заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Лидеры нового объединения "Лело для Грузии" и "Для народа", а также новое политическое движение "Площадь свободы" Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Анна Долидзе и Леван Цуцкиридзе встретились с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и ознакомили ее с планами коалиции. Джапаридзе заявил, что считает президента Грузии важным партнером. По его словам, президент Грузии не может объединиться с коалицией, так как это противоречит Конституции, согласно которой президент должен быть беспартийным. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>"Вы сказали, что у вас создалось впечатление, что Саломе Зурабишвили присоединилась к "Лело". Но, во-первых, присоединяться Саломе Зурабишвили нельзя, это серьезнейшее нарушение, исходя из того, что она пока еще формально занимает должность президента, но к такому беззаконию мы от нее привыкли", – сказал Мдинарадзе. При этом, он отметил, что у "Лело" нет шанса преодолеть барьер, но силы извне будут стремиться им помочь. Ранее в правящей партии высказали предположение, что барьер на выборах в парламент Грузии в 5% есть шанс точно преодолеть у объединения, созданного "Единым национальным движением" и "Стратегией Агмашенебели", и рядом с барьером находится рейтинг объединения партий "Ахали", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Оппозиционное объединение В середине июля об объединении в преддверии намеченных на 26 октября парламентских выборов объявили партии "Лело для Грузии" и "Для народа", а также новое политическое движение "Площадь свободы". Позже стало известно о предстоящем присоединении к этому объединению партии "Граждане". Партия "Граждане" была основана в августе 2020 года гражданским активистом Алеко Элисашвили. В октябре того же года партия прошла в парламент (тогда барьер был 1%) и стала одной из двух оппозиционных партий, которые не присоединились к бойкоту парламента. Позже депутат от "Граждане" Леван Иоселиани был избран омбудсменом Грузии. Премьер Грузии: аморальное объединение Хазарадзе и Элисашвили – заказ извне >>Партию "Лело для Грузии" в 2019 году создали основатели одного из крупнейших банков Грузии – TBC Bank – Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Партия прошла в парламент по итогам выборов в парламент 2020 года. Партию "Для народа" правозащитница Анна Долидзе основала в 2021 году. Партия представлена в сакребуло (горсобрание) Тбилиси. Политическое движение "Площадь свободы" основал глава неправительственной организации "Центр многопартийной демократии" (EECMD) Леван Цуцкиридзе в начале июля 2024 года вместе с представителями других неправительственных организаций, участвовавших в акциях против закона "О прозрачности иностранного влияния".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , мамука мдинарадзе, мамука хазарадзе, лело для грузии, парламентские выборы в грузии 2024