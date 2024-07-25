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Проект прокладки электрокабеля в Европу повысит роль Грузии – замминистра
Проект прокладки электрокабеля в Европу повысит роль Грузии – замминистра
Sputnik Грузия
Грузии продолжает улучшать энергетическую безопасность страны, диверсифицируя энергоресурсы и маршруты поставок, заявил замминистра 25.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-25T17:15+0400
2024-07-25T17:15+0400
2024-07-25T17:15+0400
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энергетика грузии
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Проект прокладки Черноморского подводного энергокабеля из Грузии в Европу значительно повысит роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, выступая на пятом министериале, проводимого в рамках Трансатлантического энергетического и климатического сотрудничества (P-TECC) в столице Румынии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Региональное сотрудничество в сфере электроэнергетики, в том числе проект строительства черноморского подводного кабеля, составили важную часть выступления замминистра на министериале. Как заявил Арвеладзе, проект является важным шагом на пути к энергетической безопасности и экологической устойчивости. По его словам, правительство Грузии продолжает улучшать энергетическую безопасность страны, диверсифицируя энергоресурсы и маршруты поставок, укрепляя сети передачи электроэнергии и газа, а также углубляя региональное энергетическое сотрудничество и приближая грузинское законодательство к директивам ЕС. Проект Черноморского энергокабеля Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии. Энергетическая безопасность в приоритете Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер >>По словам Арвеладзе, до 80% местного производства в Грузии приходится на возобновляемые источники энергии, в основном ГЭС. По его словам, чтобы поддержать развитие зеленой энергетики в стране, правительство запустило новую схему поддержки возобновляемой энергетики, основанную на принципах конкуренции и рынка. В результате возрос интерес инвесторов к вложениям в энергетику. Схема поддержки возобновляемой энергетики включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Грузия может сыграть особую связующую роль для Европы – премьер >>Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, европа, румыния, азербайджан, геннадий арвеладзе, энергетика грузии
грузия, экономика, новости, европа, румыния, азербайджан, геннадий арвеладзе, энергетика грузии
Проект прокладки электрокабеля в Европу повысит роль Грузии – замминистра
Грузии продолжает улучшать энергетическую безопасность страны, диверсифицируя энергоресурсы и маршруты поставок, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Проект прокладки Черноморского подводного энергокабеля из Грузии в Европу значительно повысит роль страны в обеспечении энергетической безопасности Европы, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, выступая на пятом министериале, проводимого в рамках Трансатлантического энергетического и климатического сотрудничества (P-TECC) в столице Румынии.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"Проект подводного черноморского кабеля дал Грузии дополнительное "новое европейское направление". Проект существенно повысит роль нашей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы", – заявил Арвеладзе.
Региональное сотрудничество в сфере электроэнергетики, в том числе проект строительства черноморского подводного кабеля, составили важную часть выступления замминистра на министериале.
Как заявил Арвеладзе, проект является важным шагом на пути к энергетической безопасности и экологической устойчивости.
"Проект находится в активной фазе и незаменим с точки зрения связности с Европой и экспорта электроэнергии. С развитием этого проекта Грузия как страна-кандидат укрепит свои позиции одной из самых важных и надежных стран-партнеров Европейского Союза", – отметил он.
По его словам, правительство Грузии продолжает улучшать энергетическую безопасность страны, диверсифицируя энергоресурсы и маршруты поставок, укрепляя сети передачи электроэнергии и газа, а также углубляя региональное энергетическое сотрудничество и приближая грузинское законодательство к директивам ЕС.
Проект Черноморского энергокабеля
Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.
Энергетическая безопасность в приоритете
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По словам Арвеладзе, до 80% местного производства в Грузии приходится на возобновляемые источники энергии, в основном ГЭС. По его словам, чтобы поддержать развитие зеленой энергетики в стране, правительство запустило новую схему поддержки возобновляемой энергетики, основанную на принципах конкуренции и рынка. В результате возрос интерес инвесторов к вложениям в энергетику.
Схема поддержки возобновляемой энергетики включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.
В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов.
Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.
CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким, как солнечная и ветровая энергия.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.