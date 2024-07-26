https://sputnik-georgia.ru/20240726/oppozitsiya-tolkala-gruziyu-na-voynu-a-pered-vyborami-smenila-ritoriku---glava-parlamenta-289180902.html

Оппозиция толкала Грузию к войне, а перед выборами сменила риторику – глава парламента

Оппозиция толкала Грузию к войне, а перед выборами сменила риторику – глава парламента

Sputnik Грузия

Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T12:40+0400

2024-07-26T12:40+0400

2024-07-26T13:49+0400

политика

грузия

россия

украина

шалва папуашвили

ника гварамия

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Оппозиция, которая толкала Грузию к войне, в преддверии выборов переобулась и заговорила о приемлемости торговли с Россией и пользе от российских туристов, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на брифинге. Риторику в преддверии выборов изменили самые ярые противники каких-либо контактов с Россией. К примеру, один из основателей партии "Ахали" Ника Гварамия заявил о неоправданности истерического отношения к вопросам торговли с Россией, а также въезда российских туристов, если все это является "заказом от народа". Приемлемым, по его словам, является и прямое авиасообщение с Россией, если это не препятствует интеграции в ЕС."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" лидеры правящей партии "Грузинская мечта" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", основанные ее бывшими членами партии "Ахали", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы" и "Дроа", а также партию "Лело для Грузии"."Люди, которые сеяли истерию, дошедшую до уровня ксенофобии, сегодня заговорили о торговле с Россией яблоками и вином и пользе от российских туристов", - заявил Папуашвили.По его словам, тактика надевать на себя овечью шкуру – не новая для грузинской оппозиции. В связи с приближением парламентских выборов в Грузии, по словам Папуашвили, настал момент, когда оппозиции придется оторваться от своих страниц в соцсети, выйти из студий своих телеканалов и поговорить с народом. Кто является реальным конкурентом властей Грузии на выборах?>>"Разве следует удивляться, что кахетинцы потребует ответа от оппозиции за мат в адрес вина? Разве следует удивляться, что аджарцы потребуют ответа от оппозиции за метание яиц в туристов? Разве следует удивляться, что грузины, у которых в России семьи, потребуют от оппозиции ответа за пикетирование аэропорта?", - сказал Папуашвили. Недовольные возобновлением, спустя четыре года российского запрета, прямого авиасообщения между Грузией и Россией 19 мая 2023 года устроили акцию протеста в Тбилисском международном аэропорту.По словам Папуашвили, в какой бы город, село, район ни пришли представители "радикальной оппозиции", не следует удивляться, что от них везде будут требовать ответа за то, что они "обрекали народ на войну, разруху и смерть". По его словам, все, кто планировал поставить грузинских крестьян и предпринимателей на путь разорения, сейчас заговорили о торговле с Россией.Глава парламента подчеркнул, что грузинский народ давно распознал фарисейское лицо "радикальной оппозиции". "Последние два года были лучшей иллюстрацией того, какую сторону занимает оппозиция в критические моменты. Время доказало, что ни в один судьбоносный момент оппозиция и их неправительственные организации не занимали сторону грузинского народа", - сказал Папуашвили. По его словам, оппозиционеры и НПО смотрели не на то, что нужно грузинскому народу, а на то, что нужно было другим, и какое их слово или шаг похвалили бы за рубежом. Что скрывают доноры о финансировании партий и НПО в Грузии?>>"Поэтому все убедились, что одно гарантировано – если оппозиция сможет захватить хотя бы один грамм власти, Грузия вернется в хаос войн и разрушений, из которого мы, наконец, вытащили эту страну", - заявил Папуашвили.По его словам, за 12 лет пребывания во власти "Грузинская мечта" обеспечила в стране мир и дала народу возможность выдохнуть и развиваться. Он подчеркнул, что сегодня оппозиция и НПО не хотят вспоминать о том, куда они тянули страну в первые же дни после начала конфликта на Украине. "Но историю их предательства хранят публичные архивы, и два года – не такой большой период, чтобы народ забыл это", - сказал Папуашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, россия, украина, шалва папуашвили, ника гварамия, тбилисский международный аэропорт