https://sputnik-georgia.ru/20240726/v-gruzii-mogut-prodlit-deystvie-poshliny-na-muku-i-yachmen-iz-rossii-289191573.html

В Грузии могут продлить действие пошлины на муку и ячмень из России

В Грузии могут продлить действие пошлины на муку и ячмень из России

Sputnik Грузия

В случае если пошлина будет продлена, это облегчит долгосрочную перспективу, в том числе и для тех, кто хранит пшеницу, заявил представитель производителей... 26.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-26T21:25+0400

2024-07-26T21:25+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Ассоциация производителей зерна и муки Грузии призвала правительство продлить действие временной пошлины на импорт муки, ячменя и отрубей из России , заявил исполнительный директор Ассоциации Леван Силагава в эфире медиаплатформы BMG. В целях поддержки грузинских фермеров, у которых возникли проблемы с реализацией урожая зерна в связи с отсутствием на него спроса, в Грузии с лета 2023 года введена временная пошлина на импорт муки, ячменя и отрубей. Изначально она действовала до 1 ноября 2023 года. Срок действия продлевали уже два раза – сначала до 1 марта 2024 года, а второй раз до 1 сентября 2024 года. По его словам, в случае если пошлина будет продлена, это облегчит долгосрочную перспективу, в том числе и для тех, кто хранит пшеницу, чтобы после сентября иметь возможность стабильно рассматривать вопрос поставок на мельницы. "По предварительным данным, эта пошлина сохранится", - сказал Силагава. По его словам, пошлина уже принесла бюджету 35 миллионов лари. Согласно постановлению правительства, импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 0,2 лари за килограмм. В октябре 2023 года его увеличили на 25%, то есть до 0,25 лари за килограмм, импорт же более 200 килограмм ячменя и отрубей облагается налогом в размере 0,1 лари за килограмм. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком, в том числе и зерна. В условиях роста экспортной пошлины на пшеницу из России и, как следствие, увеличения объемов импорта муки, на которую экспортная пошлина не взымалась, все мелькомбинаты в Грузии в первом квартале 2023 года приостановили производство, как это было в 2021 году. Как результат, амбары были переполнены пшеницей, а фермерам просто некуда было девать собранный урожай. Грузия будет производить качественную муку – председатель Союза хлебопеков >>Трудные времена для грузинских мукомолов настали летом 2021 года после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, соответственно, сократив в 2022 году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу. Мельницы начали вновь импортировать пшеницу и наращивать производство лишь к концу 2022 года, когда плавающая ставка вывозной пошлины на пшеницу снизилась. Второй раз производственный кризис у мельниц настал в марте 2023 года в связи с ростом импорта муки и роста экспортной пошлины на пшеницу из России. В Грузии будет рекордный урожай пшеницы – министр>>Поэтому в результате консультаций правительства Грузии с мелькомбинатами, грузинскими производителями пшеницы и производителями хлеба с 12 июня 2023 года был введен временный налог на импорт муки, целью которого было восстановить равные налоговые режимы для муки и пшеницы на рынке Грузии, обеспечив тем самым работу мукомольной отрасли. Введение временной пошлины способствовало восстановлению условий равной конкуренции между импортом муки и импортом пшеницы. В результате мельницы возобновили работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, новости, грузия, леван силагава, зерно, сельское хозяйство грузии