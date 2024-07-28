https://sputnik-georgia.ru/20240728/tramp-priznal-chto-gitlerovskuyu-germaniyu-pobedila-rossiya-289215970.html

Трамп признал, что гитлеровскую Германию победила Россия

Трамп признал, что гитлеровскую Германию победила Россия

Sputnik Грузия

Генеральный директор и главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили в... 28.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-28T15:30+0400

2024-07-28T15:30+0400

2024-07-28T16:41+0400

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп призвал "президента" Украины Владимира Зеленского прекратить войну с Россией, потому что "Россия – военная машина, которая победила Гитлера и Наполеона". Этим 45-й президент США опровергнул гнусную ложь современных политических руководителей Америки и Европы, которые заявляют, что в 1945 году гитлеровскую Германию победили западные союзники по антигитлеровской коалиции. Россию даже не пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Кандидат в президенты США Камала Харрис призвала премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху прекратить войну с ХАМАС "как можно скорее" и не мешать образованию Палестинского государства, добавив, что не будет молчать о гуманитарной катастрофе в Сектора Газа. Два призыва к миру двух реальных кандидатов в президенты США – не совпадение, если добавить к этому два телефонных разговора: министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина. Во время второго разговора министр обороны России сообщил американскому коллеге о готовящейся Украиной тайной операции против России и Пентагон ее предотвратил. Вышесказанное означает, что проект либерал-глобалистов – увязать борьбу с традиционными ценностями с войной против России, чтобы разом покончить и с ценностями, и с Россией – провалился. Тренд в мировой политике начал меняться в пользу Российской Федерации и ее партнеров по БРИКС, ШОС и АСЕАН. Смена правящей команды в США, даже если 5 ноября президентом изберут Камалу Харрис, повлечет смену политического руководства Великобритании, Франции, Германии и других стран Евросоюза, а также Украины и Молдовы. Политика нынешней власти Грузии – "Европа и НАТО, но только не за счет традиционных грузинских ценностей" – окажется в русле зарождающегося сегодня нового тренда мировой политики – "Многополярный мир – путь к сотрудничеству, а не к соперничеству", если, конечно, грузинская власть продержится до 5 ноября и в Грузии не произойдет госпереворот "Майдан 2" после парламентских выборов 26 октября. Причина проста и ее понимает Трамп, но не понимают многие наши соотечественники, а именно либерал-глобалисты вознамерились во имя нетрадиционных ценностей и уничтожения России как национальной идеи, как оплота традиционных ценностей и православия устроить войну на Украине. Российский народ в трудный час "затягивает потуже пояса" и во имя Веры и Отечества превращает это самое Отечество в "военную машину", как верно подметил Трамп. "Все для фронта, все для Победы!" было лозунгом в Великую Отечественную, абсолютно ничего не изменилось и сегодня, когда взрослые и дети помогают фронту чем могут. Но Америка – это не Россия, в Америке привыкли считать деньги. Либерал-глобалисты потратили на свою идею-фикс около 150 миллиардов долларов (только на помощь ВСУ за два с половиной года СВО), чем перерасходовали проектный бюджет, но так и не добились результата. Поэтому к власти в США и в Европе придут антиглобалисты, которые поправят состояние дел в национальных экономиках. Запад сегодня отворачивается от Украины и потому, что вконец обнаглевшая киевская власть, кроме того, что вновь клянчит новые транши и поставки вооружений, уже начала торг о невозвращении взятых кредитов! Да, России СВО тоже обошлась не дешево, ничем не вернуть человеческие жизни, трудно пережить предательство… Но спецоперация очистила Россию от "болотных пиявок", присосавшихся к ее ногам в 2011-2013 году на Болотной площади. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240717/rossiya-i-azerbaydzhan--za-natsionalno-orientirovannuyu-vlast-gruzii-289056001.html

https://sputnik-georgia.ru/20240429/samye-vrednye-dlya-gruzii-inostrannye-agenty-rabotayut-v-strukturakh-vlasti-287620189.html

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2024

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аналитика, политика, колумнисты, грузия, грузино-российские отношения