https://sputnik-georgia.ru/20240429/samye-vrednye-dlya-gruzii-inostrannye-agenty-rabotayut-v-strukturakh-vlasti-287620189.html

Самые вредные для Грузии иностранные агенты работают в структурах власти

Самые вредные для Грузии иностранные агенты работают в структурах власти

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T17:19+0400

2024-04-29T17:19+0400

2024-04-29T17:19+0400

грузия

аналитика

арно хидирбегишвили

законопроект об иноагентах

политика

колумнисты

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Замкнутый круг, как грузинская парадигма Все, что сегодня происходит в странах Южного Кавказа, переплетено одним лейтмотивом, имя которому – иностранные агенты. Триггером к составлению информационно-аналитической справки о происходящих в Грузии процессах стал тост моего старинного друга, хорошо известного в грузинском обществе философским складом ума. На прошлой неделе, подняв бокал за хозяев дома, он объяснил источник грузинского гостеприимства традициями, которые здесь чтут и которые создают гостям уют. Родители, дети, семья – тамада ничего не упустил и никого не забыл, несколькими широкими мазками набросав яркую картину, которую завершил сакральными, прозвучавшими для меня на новый лад, словами – "круг замкнулся". А ведь "замкнутый круг" означает не только замкнутое пространство, подумалось мне, а жизненную парадигму для традиционных народов, в частности, для кавказцев, гармоничную систему базовых общественных ценностей и социальных норм, проверенную веками и завещанную нам предками. Все течет, все изменяется, кроме созданного Всевышним человека разумного – "homo sapiens", его души и эмоций, поэтому и алгоритм решения жизненных задач у него остается неизменным, традиционным, в немалой степени связанным с местом рождения и становления. Но для человека глобализированного – "homo globalized", порвавшего с естественной для него средой происхождения и обитания, понятия "родина", "нация", "родной язык", "религия", "традиции", "история" и "культура" не имеют особого значения. Человек глобилизированный, которым, по словам иностранных агентов, сегодня обязан стать каждый грузин, чтобы поскорее приобщиться к европейской цивилизации и чтобы Грузию приняли в ЕС и НАТО, представляет собой универсальную стерильную модель социального животного, "tabula rasa", который всегда руководствуется исключительно инстинктами и поведенческой нормой для которого является вседозволенность. Чтобы превратить состоявшуюся цельную личность в человека глобализированного, надо разорвать круг – парадигму его базовых жизненных ценностей, пробить брешь в стене "сурамской крепости", которая охраняет внутренний гармоничный мир грузина от посягательств извне. Этим и занимаются иностранные агенты, но это, оказывается, должно оставаться секретом Полишинеля, вот почему в Грузии они сейчас дружно протестуют против их люстрации – регистрации. Ну и кто они после этого… Это объединение иностранных агентов – гораздо более опасное экстремистское формирование идеологических диверсантов, чем радикально-оппозиционная экс-правящая партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Нынешняя партия власти ("Грузинская мечта") до последнего надеялась, что для родины Руставели на Западе будет сделано исключение и некоторые базовые глобалистские "демократические евроатлантические ценности", к примеру, однополые браки, пропаганда ЛГБТ*, свободный выбор/смена пола, начиная с младших классов школы, и другое – не будут для Грузии обязательны. При этом умалчивалось, что стандарты и ценности для стран-кандидатов и для стран Запада отличаются друг от друга так же, как отличаются раб и господин. Даже друзья на протяжении последних лет говорили, что я слишком сгущаю краски, а иностранные агенты прямо называли это "русским нарративом", "антизападной, а значит пророссийской пропагандой". Сегодня уже никто не спорит, что я и мои немногочисленные единомышленники были правы, а они ошибались. И вот на прошлой неделе грузинское ЛГБТ*-сообщество "Тбилиси прайд" и еще 124 организации сделали довольно интересное заявление, что они "приостанавливают любое сотрудничество с властью, пока она не завалит русский закон", как они называют законопроект "О прозрачности иностранного влияния", уже принятый парламентом Грузии в первом чтении. Подписанное 125-ю организациями заявление само по себе уже является широкой люстрацией ведущих организаций, проводящих в Грузии интересы иностранной силы, поэтому заслуживает отдельного исследования, равно как и формы их сотрудничества с властью, которое они сегодня "приостанавливают". Тайные агенты в рядах власти Но как поступить с так называемыми "индивидуальными иностранными агентами", в том числе внедренными в госструктуры еще со времен режима Саакашвили и по сей день занимающих важные должности в исполнительной, законодательной и других ветвях грузинской власти? Они не попадают под законопроект, а значит не будут люстрированы и продолжат свою подрывную антигосударственную деятельность, как минимум с невинным видом будут передавать западным заказчикам доступную им в связи со служебным положением информацию, мол, что тут такого, это же не русские, а наши стратегические партнеры… Процесс самоочищения от кадров "иностранного влияния" является не меньшим вызовом для власти "Грузинской мечты", чем принятие законов о регистрации организаций, на 20 и более процентов финансируемых из-за рубежа, и о пропаганде "преимуществ" нетрадиционной сексуальной ориентации. Иностранные агенты в грузинской власти – это тоже "секрет Полишинеля", то есть всем известно, что это чиновники, отвечающие за коммуникацию с зарубежными организациями и западным дипкорпусом, а также спикеры правящей партии и обслуживающие ее общественники и телеведущие, 12 лет записывающие очки перед Западом русофобскими выпадами, а сегодня, окончательно потеряв достоинство, плавно меняющие ориентацию и месседжи, например, #вевропусдостоинством. Поэтому самые вредные для Грузии и "Грузинской мечты" иностранные агенты работают во властных структурах, в том числе так называемых силовых. Азербайджан – пример для подражания Не надо далеко ходить, когда под боком, у соседнего Азербайджана есть феноменальный опыт борьбы с иностранным влиянием. Даже только поэтому Азербайджан является страной, заслуживающей подражания для Грузии. Тут проблема иноагентов, благодаря президенту Ильхаму Алиеву, решена давно и бесповоротно. Их деятельность запрещена на территории страны. Однако, к сожалению, это не относится к неправительственным организациям в Грузии, укомплектованным азербайджанцами преимущественно из Квемо Картли. Грузинские азербайджанцы, наравне с самими этническими грузинами идут в авангарде борьбы с нынешней властью и "русским законом". Потому что они, как ни крути, тоже являются постоянными соискателями и получателями солидных западных грантов…* Экстремистская организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20240418/protesty-v-tbilisi-ili-opyat-vinovata-rossiya-287409341.html

https://sputnik-georgia.ru/20240408/ssha-i-ec-tolkayut-gruziyu-v-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-287214217.html

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2024

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

грузия, аналитика, арно хидирбегишвили, законопроект об иноагентах, политика, колумнисты