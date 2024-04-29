Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240429/samye-vrednye-dlya-gruzii-inostrannye-agenty-rabotayut-v-strukturakh-vlasti-287620189.html
Самые вредные для Грузии иностранные агенты работают в структурах власти
Самые вредные для Грузии иностранные агенты работают в структурах власти
Sputnik Грузия
Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили... 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T17:19+0400
2024-04-29T17:19+0400
грузия
аналитика
арно хидирбегишвили
законопроект об иноагентах
политика
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1d/287612630_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4ad39e44c8769a042b644a210375c8d9.jpg
Замкнутый круг, как грузинская парадигма Все, что сегодня происходит в странах Южного Кавказа, переплетено одним лейтмотивом, имя которому – иностранные агенты. Триггером к составлению информационно-аналитической справки о происходящих в Грузии процессах стал тост моего старинного друга, хорошо известного в грузинском обществе философским складом ума. На прошлой неделе, подняв бокал за хозяев дома, он объяснил источник грузинского гостеприимства традициями, которые здесь чтут и которые создают гостям уют. Родители, дети, семья – тамада ничего не упустил и никого не забыл, несколькими широкими мазками набросав яркую картину, которую завершил сакральными, прозвучавшими для меня на новый лад, словами – "круг замкнулся". А ведь "замкнутый круг" означает не только замкнутое пространство, подумалось мне, а жизненную парадигму для традиционных народов, в частности, для кавказцев, гармоничную систему базовых общественных ценностей и социальных норм, проверенную веками и завещанную нам предками. Все течет, все изменяется, кроме созданного Всевышним человека разумного – "homo sapiens", его души и эмоций, поэтому и алгоритм решения жизненных задач у него остается неизменным, традиционным, в немалой степени связанным с местом рождения и становления. Но для человека глобализированного – "homo globalized", порвавшего с естественной для него средой происхождения и обитания, понятия "родина", "нация", "родной язык", "религия", "традиции", "история" и "культура" не имеют особого значения. Человек глобилизированный, которым, по словам иностранных агентов, сегодня обязан стать каждый грузин, чтобы поскорее приобщиться к европейской цивилизации и чтобы Грузию приняли в ЕС и НАТО, представляет собой универсальную стерильную модель социального животного, "tabula rasa", который всегда руководствуется исключительно инстинктами и поведенческой нормой для которого является вседозволенность. Чтобы превратить состоявшуюся цельную личность в человека глобализированного, надо разорвать круг – парадигму его базовых жизненных ценностей, пробить брешь в стене "сурамской крепости", которая охраняет внутренний гармоничный мир грузина от посягательств извне. Этим и занимаются иностранные агенты, но это, оказывается, должно оставаться секретом Полишинеля, вот почему в Грузии они сейчас дружно протестуют против их люстрации – регистрации. Ну и кто они после этого… Это объединение иностранных агентов – гораздо более опасное экстремистское формирование идеологических диверсантов, чем радикально-оппозиционная экс-правящая партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Нынешняя партия власти ("Грузинская мечта") до последнего надеялась, что для родины Руставели на Западе будет сделано исключение и некоторые базовые глобалистские "демократические евроатлантические ценности", к примеру, однополые браки, пропаганда ЛГБТ*, свободный выбор/смена пола, начиная с младших классов школы, и другое – не будут для Грузии обязательны. При этом умалчивалось, что стандарты и ценности для стран-кандидатов и для стран Запада отличаются друг от друга так же, как отличаются раб и господин. Даже друзья на протяжении последних лет говорили, что я слишком сгущаю краски, а иностранные агенты прямо называли это "русским нарративом", "антизападной, а значит пророссийской пропагандой". Сегодня уже никто не спорит, что я и мои немногочисленные единомышленники были правы, а они ошибались. И вот на прошлой неделе грузинское ЛГБТ*-сообщество "Тбилиси прайд" и еще 124 организации сделали довольно интересное заявление, что они "приостанавливают любое сотрудничество с властью, пока она не завалит русский закон", как они называют законопроект "О прозрачности иностранного влияния", уже принятый парламентом Грузии в первом чтении. Подписанное 125-ю организациями заявление само по себе уже является широкой люстрацией ведущих организаций, проводящих в Грузии интересы иностранной силы, поэтому заслуживает отдельного исследования, равно как и формы их сотрудничества с властью, которое они сегодня "приостанавливают". Тайные агенты в рядах власти Но как поступить с так называемыми "индивидуальными иностранными агентами", в том числе внедренными в госструктуры еще со времен режима Саакашвили и по сей день занимающих важные должности в исполнительной, законодательной и других ветвях грузинской власти? Они не попадают под законопроект, а значит не будут люстрированы и продолжат свою подрывную антигосударственную деятельность, как минимум с невинным видом будут передавать западным заказчикам доступную им в связи со служебным положением информацию, мол, что тут такого, это же не русские, а наши стратегические партнеры… Процесс самоочищения от кадров "иностранного влияния" является не меньшим вызовом для власти "Грузинской мечты", чем принятие законов о регистрации организаций, на 20 и более процентов финансируемых из-за рубежа, и о пропаганде "преимуществ" нетрадиционной сексуальной ориентации. Иностранные агенты в грузинской власти – это тоже "секрет Полишинеля", то есть всем известно, что это чиновники, отвечающие за коммуникацию с зарубежными организациями и западным дипкорпусом, а также спикеры правящей партии и обслуживающие ее общественники и телеведущие, 12 лет записывающие очки перед Западом русофобскими выпадами, а сегодня, окончательно потеряв достоинство, плавно меняющие ориентацию и месседжи, например, #вевропусдостоинством. Поэтому самые вредные для Грузии и "Грузинской мечты" иностранные агенты работают во властных структурах, в том числе так называемых силовых. Азербайджан – пример для подражания Не надо далеко ходить, когда под боком, у соседнего Азербайджана есть феноменальный опыт борьбы с иностранным влиянием. Даже только поэтому Азербайджан является страной, заслуживающей подражания для Грузии. Тут проблема иноагентов, благодаря президенту Ильхаму Алиеву, решена давно и бесповоротно. Их деятельность запрещена на территории страны. Однако, к сожалению, это не относится к неправительственным организациям в Грузии, укомплектованным азербайджанцами преимущественно из Квемо Картли. Грузинские азербайджанцы, наравне с самими этническими грузинами идут в авангарде борьбы с нынешней властью и "русским законом". Потому что они, как ни крути, тоже являются постоянными соискателями и получателями солидных западных грантов…* Экстремистская организация, запрещенная в России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20240418/protesty-v-tbilisi-ili-opyat-vinovata-rossiya-287409341.html
https://sputnik-georgia.ru/20240408/ssha-i-ec-tolkayut-gruziyu-v-evraziyskiy-ekonomicheskiy-soyuz-287214217.html
https://sputnik-georgia.ru/20240301/pochemu-velikobritaniya-khochet-stolknoveniy-na-yuzhnom-kavkaze-286660022.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1d/287612630_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_920e18e2d26009dcfd22767d44681ca7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, аналитика, арно хидирбегишвили, законопроект об иноагентах, политика, колумнисты
грузия, аналитика, арно хидирбегишвили, законопроект об иноагентах, политика, колумнисты

Самые вредные для Грузии иностранные агенты работают в структурах власти

17:19 29.04.2024
© photo: Sputnik / StringerПолиция на акции протеста оппозиции в ночь на 29 апреля 2024 года
Полиция на акции протеста оппозиции в ночь на 29 апреля 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Арно Хидирбегишвили - Sputnik Грузия
Арно Хидирбегишвили
Все материалы
Колумнист Sputnik Грузия, главный редактор "ГРУЗИНФОРМ", директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Арно Хидирбегишвили рассказал, почему определенная часть населения Грузии против нового закона "О прозрачности иностранного влияния"

Замкнутый круг, как грузинская парадигма

Все, что сегодня происходит в странах Южного Кавказа, переплетено одним лейтмотивом, имя которому – иностранные агенты. Триггером к составлению информационно-аналитической справки о происходящих в Грузии процессах стал тост моего старинного друга, хорошо известного в грузинском обществе философским складом ума. На прошлой неделе, подняв бокал за хозяев дома, он объяснил источник грузинского гостеприимства традициями, которые здесь чтут и которые создают гостям уют. Родители, дети, семья – тамада ничего не упустил и никого не забыл, несколькими широкими мазками набросав яркую картину, которую завершил сакральными, прозвучавшими для меня на новый лад, словами – "круг замкнулся".
Акция оппозиции против закона об иноагентах у здания парламента Грузии 16 апреля 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 18.04.2024
Протесты в Тбилиси, или Опять виновата Россия
18 апреля, 14:00
А ведь "замкнутый круг" означает не только замкнутое пространство, подумалось мне, а жизненную парадигму для традиционных народов, в частности, для кавказцев, гармоничную систему базовых общественных ценностей и социальных норм, проверенную веками и завещанную нам предками. Все течет, все изменяется, кроме созданного Всевышним человека разумного – "homo sapiens", его души и эмоций, поэтому и алгоритм решения жизненных задач у него остается неизменным, традиционным, в немалой степени связанным с местом рождения и становления.
Но для человека глобализированного – "homo globalized", порвавшего с естественной для него средой происхождения и обитания, понятия "родина", "нация", "родной язык", "религия", "традиции", "история" и "культура" не имеют особого значения. Человек глобилизированный, которым, по словам иностранных агентов, сегодня обязан стать каждый грузин, чтобы поскорее приобщиться к европейской цивилизации и чтобы Грузию приняли в ЕС и НАТО, представляет собой универсальную стерильную модель социального животного, "tabula rasa", который всегда руководствуется исключительно инстинктами и поведенческой нормой для которого является вседозволенность.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели
Акция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2024
Акция протеста оппозиции 28 апреля 2024 года на проспекте Руставели
© photo: Sputnik / Stringer
Чтобы превратить состоявшуюся цельную личность в человека глобализированного, надо разорвать круг – парадигму его базовых жизненных ценностей, пробить брешь в стене "сурамской крепости", которая охраняет внутренний гармоничный мир грузина от посягательств извне. Этим и занимаются иностранные агенты, но это, оказывается, должно оставаться секретом Полишинеля, вот почему в Грузии они сейчас дружно протестуют против их люстрации – регистрации.

Ну и кто они после этого…

Это объединение иностранных агентов – гораздо более опасное экстремистское формирование идеологических диверсантов, чем радикально-оппозиционная экс-правящая партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Нынешняя партия власти ("Грузинская мечта") до последнего надеялась, что для родины Руставели на Западе будет сделано исключение и некоторые базовые глобалистские "демократические евроатлантические ценности", к примеру, однополые браки, пропаганда ЛГБТ*, свободный выбор/смена пола, начиная с младших классов школы, и другое – не будут для Грузии обязательны.
© photo: Sputnik / StringerБайкер шоу в рамках акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года
Байкер шоу в рамках акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2024
Байкер шоу в рамках акции протеста оппозиции 28 апреля 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
При этом умалчивалось, что стандарты и ценности для стран-кандидатов и для стран Запада отличаются друг от друга так же, как отличаются раб и господин. Даже друзья на протяжении последних лет говорили, что я слишком сгущаю краски, а иностранные агенты прямо называли это "русским нарративом", "антизападной, а значит пророссийской пропагандой". Сегодня уже никто не спорит, что я и мои немногочисленные единомышленники были правы, а они ошибались. И вот на прошлой неделе грузинское ЛГБТ*-сообщество "Тбилиси прайд" и еще 124 организации сделали довольно интересное заявление, что они "приостанавливают любое сотрудничество с властью, пока она не завалит русский закон", как они называют законопроект "О прозрачности иностранного влияния", уже принятый парламентом Грузии в первом чтении. Подписанное 125-ю организациями заявление само по себе уже является широкой люстрацией ведущих организаций, проводящих в Грузии интересы иностранной силы, поэтому заслуживает отдельного исследования, равно как и формы их сотрудничества с властью, которое они сегодня "приостанавливают".
Арно Хидирбегишвили - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2024
США и ЕC толкают Грузию в Евразийский экономический союз
8 апреля, 14:01

Тайные агенты в рядах власти

Но как поступить с так называемыми "индивидуальными иностранными агентами", в том числе внедренными в госструктуры еще со времен режима Саакашвили и по сей день занимающих важные должности в исполнительной, законодательной и других ветвях грузинской власти? Они не попадают под законопроект, а значит не будут люстрированы и продолжат свою подрывную антигосударственную деятельность, как минимум с невинным видом будут передавать западным заказчикам доступную им в связи со служебным положением информацию, мол, что тут такого, это же не русские, а наши стратегические партнеры… Процесс самоочищения от кадров "иностранного влияния" является не меньшим вызовом для власти "Грузинской мечты", чем принятие законов о регистрации организаций, на 20 и более процентов финансируемых из-за рубежа, и о пропаганде "преимуществ" нетрадиционной сексуальной ориентации.
Иностранные агенты в грузинской власти – это тоже "секрет Полишинеля", то есть всем известно, что это чиновники, отвечающие за коммуникацию с зарубежными организациями и западным дипкорпусом, а также спикеры правящей партии и обслуживающие ее общественники и телеведущие, 12 лет записывающие очки перед Западом русофобскими выпадами, а сегодня, окончательно потеряв достоинство, плавно меняющие ориентацию и месседжи, например, #вевропусдостоинством. Поэтому самые вредные для Грузии и "Грузинской мечты" иностранные агенты работают во властных структурах, в том числе так называемых силовых.
Кортеж прибывает к Вестминстерскому дворцу в Лондоне, где проходит прощание с королевой Великобритании Елизаветой II - Sputnik Грузия, 1920, 01.03.2024
Почему Великобритания хочет столкновений на Южном Кавказе
1 марта, 17:39

Азербайджан – пример для подражания

Не надо далеко ходить, когда под боком, у соседнего Азербайджана есть феноменальный опыт борьбы с иностранным влиянием. Даже только поэтому Азербайджан является страной, заслуживающей подражания для Грузии. Тут проблема иноагентов, благодаря президенту Ильхаму Алиеву, решена давно и бесповоротно. Их деятельность запрещена на территории страны. Однако, к сожалению, это не относится к неправительственным организациям в Грузии, укомплектованным азербайджанцами преимущественно из Квемо Картли. Грузинские азербайджанцы, наравне с самими этническими грузинами идут в авангарде борьбы с нынешней властью и "русским законом". Потому что они, как ни крути, тоже являются постоянными соискателями и получателями солидных западных грантов…
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0