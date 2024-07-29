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"Кавказский диалог - 2024" – прием заявок открыт для желающих
"Кавказский диалог - 2024" – прием заявок открыт для желающих
Sputnik Грузия
Программа мероприятия включает лекции, круглые столы, панельные дискуссии и интерактивную часть 29.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-29T19:03+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Фонд поддержки публичной дипломатии Горчакова открыл прием заявок для желающих стать участниками ежегодной научно-образовательной программы "Кавказский диалог – 2024", говорится в сообщении на сайте Фонда. Научно-образовательная программа в этом году пройдет 9-12 сентября во Владикавказе. Партнером мероприятия является Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова. Тема мероприятия: "Кавказский регион: процессы центробежные и центростремительные". Стажировка InterRussia по международным отношениям – стартовал прием заявок >>На форум приглашаются молодые эксперты-кавказоведы из Грузии, Азербайджана, Армении, РФ, Ирана, Турции и других стран. Возраст участников 21-35 лет. Последний день приема заявок: 13 августа, 23:59 по московскому времени. Программа мероприятия включает лекции, круглые столы, панельные дискуссии и интерактивную часть. Экспертами конференции выступят ведущие ученые в области международных отношений, известные политологи, политики, историки, представители общественных организаций. В рамках программы молодые международники посетят основные достопримечательности региона.Фонд "Тотальный диктант" провел в Грузии просветительские мероприятия >> Ознакомиться с формой подачи заявки можно на сайте фонда. "Кавказский диалог" – ежегодная научно-образовательная программа для обмена мнениями по актуальным для Кавказского региона вопросам мировой политики и международных отношений. Цель проекта – создание и развитие дискуссионной площадки для молодых специалистов из стран региона. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы экономики и безопасности, внутренних и внешних факторов, влияющих на ситуацию в Кавказском регионе, проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Формат мероприятия предусматривает проведение лекций, круглых столов, работы в группах, деловых игр и интеллектуальных викторин, на которые приглашаются эксперты, журналисты, видные политические деятели, а также известные ученые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, политика, грузия, азербайджан, армения, иран, фонд горчакова
россия, новости, политика, грузия, азербайджан, армения, иран, фонд горчакова
"Кавказский диалог - 2024" – прием заявок открыт для желающих
19:03 29.07.2024 (обновлено: 19:05 29.07.2024)
Программа мероприятия включает лекции, круглые столы, панельные дискуссии и интерактивную часть
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik.
Фонд поддержки публичной дипломатии Горчакова открыл прием заявок для желающих стать участниками ежегодной научно-образовательной программы "Кавказский диалог – 2024", говорится в сообщении на сайте
Фонда.
Научно-образовательная программа в этом году пройдет 9-12 сентября во Владикавказе. Партнером мероприятия является Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова.
Тема мероприятия: "Кавказский регион: процессы центробежные и центростремительные".
На форум приглашаются молодые эксперты-кавказоведы из Грузии, Азербайджана, Армении, РФ, Ирана, Турции и других стран. Возраст участников 21-35 лет.
Последний день приема заявок: 13 августа, 23:59 по московскому времени.
Программа мероприятия включает лекции, круглые столы, панельные дискуссии и интерактивную часть.
Экспертами конференции выступят ведущие ученые в области международных отношений, известные политологи, политики, историки, представители общественных организаций. В рамках программы молодые международники посетят основные достопримечательности региона.
Ознакомиться с формой подачи заявки можно на сайте фонда.
"Кавказский диалог" – ежегодная научно-образовательная программа для обмена мнениями по актуальным для Кавказского региона вопросам мировой политики и международных отношений.
Цель проекта – создание и развитие дискуссионной площадки для молодых специалистов из стран региона.
В рамках мероприятия обсуждаются вопросы экономики и безопасности, внутренних и внешних факторов, влияющих на ситуацию в Кавказском регионе, проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Формат мероприятия предусматривает проведение лекций, круглых столов, работы в группах, деловых игр и интеллектуальных викторин, на которые приглашаются эксперты, журналисты, видные политические деятели, а также известные ученые.