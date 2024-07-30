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Что может привести к ухудшению отношений с Россией – мнение спикера парламента Грузии

Что может привести к ухудшению отношений с Россией – мнение спикера парламента Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиции нельзя давать ни грамма власти в руки, они в тот же момент пойдут на эскалацию с Россией, заявил спикер 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T22:11+0400

2024-07-30T22:11+0400

2024-07-30T22:28+0400

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единое национальное движение

грузино-российские отношения

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Приход оппозиции к власти необратимо приведет к ухудшению отношений и открытому конфликту Грузии с Российской Федерацией, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее на брифинге Шалва Папуашвили привел выдержки из заявлений оппозиционеров в качестве доказательства того, что они желали втянуть страну в войну ради оказания помощи Украине после начала там конфликта. Он отметил, что среди прочего оппозиция призывала ввести санкции, задействовать визовый режим для россиян, закрыть небо, запретить прямое авиасообщение, оказать военную помощь Украине и так далее. Он отметил, что такой шаг приведет к эскалации отношений с Россией. "Что станет концом эскалации, эта страна не раз видела – как минимум это будет экономическая катастрофа и кризис в Грузии", – сказал Папуашвили, не исключив вероятности открытого вооруженного конфликта. По его словам, втягивание Грузии в конфликт является предвыборным обещанием оппозиции. Ранее Папуашвили заявил, что экономисты детально посчитали, какими были бы результаты для экономики Грузии, если бы власти стали проводить подобную ветреную и предательскую политику. В 2022 году, вместо роста в 10%, экономика упала бы на 17%, что равно ущербу в 18 миллиардов лари. То есть экономический удар был бы втрое больше, чем во время пандемии коронавируса, что было бы равноценно развалу экономики Грузии. Премьер Грузии: изменившаяся риторика оппозиционеров о торговле с Россией – фальшь >>Выборы в Грузии пройдут 26 октября по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам в обществе. Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиции же на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". C Иванишвили борются за то, что он защищает интересы Грузии – депутат о расследовании СГБ>>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, грузино-российские отношения