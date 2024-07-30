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Грузия выиграла тяжбу с компанией "Консорциум Анаклия" спустя четыре года
Грузия выиграла тяжбу с компанией "Консорциум Анаклия" спустя четыре года
Sputnik Грузия
"Консорциум развития Анаклия" требовал от правительства Грузии возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T11:58+0400
2024-07-30T11:58+0400
2024-07-30T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Парижский арбитраж, с 2020 года рассматривавший тяжбу компании "Консорциум развития Анаклия", которая должна была строить первый в Грузии глубоководный порт, и правительства, завершилась победой Грузии, заявил министр юстиции Рати Брегадзе. "Консорциум развития Анаклия" через арбитраж требовал от правительства Грузии возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов, и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года, из-за невыполнения им обязательств по контракту. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года. Государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума.Что случилось с контрактом Правительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов. С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов. Порт Анаклия без Китая будет нерентабельным – депутат парламента Грузии>>Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов. Тем не менее, Консорциум считает, что добросовестно выполнял все условия, и винит правительство в недостаточной поддержке. Консорциум уверяет, что именно из-за действий властей он не смог завершить соглашение с потенциальными инвесторами насчет основных условий, участие которых крайне важно для продолжения строительства порта и дальнейшего успеха.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, мамука хазарадзе, консорциум развития анаклия, рати брегадзе, анаклия, tbc holding
грузия, экономика, новости, мамука хазарадзе, консорциум развития анаклия, рати брегадзе, анаклия, tbc holding
Грузия выиграла тяжбу с компанией "Консорциум Анаклия" спустя четыре года
11:58 30.07.2024 (обновлено: 12:05 30.07.2024)
"Консорциум развития Анаклия" требовал от правительства Грузии возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Парижский арбитраж, с 2020 года рассматривавший тяжбу компании "Консорциум развития Анаклия", которая должна была строить первый в Грузии глубоководный порт, и правительства, завершилась победой Грузии, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.
"Консорциум развития Анаклия" через арбитраж требовал от правительства Грузии возместить финансовые убытки, которые, по их словам, превышают 1 миллиард долларов, и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года, из-за невыполнения им обязательств по контракту.
"Парижский арбитраж 29 июля 2024 года сообщил правительству Грузии и ООО "Консорциум развития Анаклия" о своем решении, согласно которому тяжба завершилась победой Грузии", – заявил Брегадзе.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года. Государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума.
Что случилось с контрактом
Правительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов.
С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов.
Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов.
Тем не менее, Консорциум считает, что добросовестно выполнял все условия, и винит правительство в недостаточной поддержке.
Консорциум уверяет, что именно из-за действий властей он не смог завершить соглашение с потенциальными инвесторами насчет основных условий, участие которых крайне важно для продолжения строительства порта и дальнейшего успеха.