https://sputnik-georgia.ru/20240730/konsortsium-razvitiya-anakliya-dolzhen-budet-vyplatit-gruzii-650-tysyach-dollarov--minyust-289240105.html
"Консорциум развития Анаклия" должен будет выплатить Грузии 650 тысяч долларов – Минюст
"Консорциум развития Анаклия" должен будет выплатить Грузии 650 тысяч долларов – Минюст
Sputnik Грузия
Парижский арбитраж 29 июля завершил тяжбу, длившуюся с 2020 года, между правительством Грузии и "Консорциумом развития Анаклия" 30.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-30T15:05+0400
2024-07-30T15:05+0400
2024-07-30T15:16+0400
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министерство юстиции грузии
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Компания, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия" по решению Парижского арбитража должна будет выплатить государству 650 тысяч долларов, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парижский арбитраж 29 июля завершил тяжбу, длившуюся с 2020 года, между правительством Грузии и "Консорциумом развития Анаклия" в пользу правительства Грузии. Консорциум требовал возместить финансовые убытки в размере 1,5 миллиарда долларов и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года, из-за невыполнения им обязательств по контракту. По его словам, арбитраж полностью разделил представленные правительством Грузии аргументы и доказательства. "Он (арбитраж – ред.) установил, что, несмотря на неоднократные переносы сроков, установленных правительством Грузии для поиска финансирования, необходимого для строительства, инвестор полностью по своей вине не смог выполнить обязательства", – отметил Брегадзе. Также, по его словам, суд установил, что финансирование проекта целиком лежало на инвесторе. Правительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов. С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов.Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов. Между тем в компании "Консорциум развития Анаклия" назвали решение суда печальным. Причиной начала тяжбы в Международном арбитражном суде, как заявляет компания, была защита интересов акционеров Консорциума, среди которых Van Oord PPP International (Нидерланды), Wondernet Express (Великобритания) G-Star (Болгария), Conti International (США), а также Anaklia Holding JSC. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года. Государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума.Политическая оценка Именно Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе власти Грузии обвинили в тяжбе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал действия Хазарадзе частью сценария коллективного "Нацдвижения" по очернению имени Грузии в международных судах. В свою очередь министр юстиции Рати Брегадзе подчеркнул, что Хазарадзе хотел нанести значительный ущерб стране."Мамука Хазарадзе потребовал выплаты от грузинского государства в 2020 году в полтора миллиарда долларов, что на тот момент составляло 25%, или четверть, консолидированного бюджета Грузии и более 9% валового внутреннего продукта Грузии, т. е. более 9% экономики Грузии", – заявил Брегадзе. Тяжба не закончена Помимо "Консорциума развития Анаклия", против Грузии выступил голландский инвестор проекта Боб Мейер.Он также в 2020 году подал иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. В своем иске он утверждает, что Грузия нарушила соглашение между странами о грузино-голландских инвестициях. Новая жизнь портаВласти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. С большой вероятностью победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный представил предложение. В данный момент с новый инвестором продолжаются активные переговоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, консорциум развития анаклия, tbc holding, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, порт анаклия, министерство юстиции грузии, анаклия
экономика, грузия, новости, консорциум развития анаклия, tbc holding, рати брегадзе, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, порт анаклия, министерство юстиции грузии, анаклия
"Консорциум развития Анаклия" должен будет выплатить Грузии 650 тысяч долларов – Минюст
15:05 30.07.2024 (обновлено: 15:16 30.07.2024)
Парижский арбитраж 29 июля завершил тяжбу, длившуюся с 2020 года, между правительством Грузии и "Консорциумом развития Анаклия"
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Компания, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия" по решению Парижского арбитража должна будет выплатить государству 650 тысяч долларов, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге.
Парижский арбитраж 29 июля завершил тяжбу, длившуюся с 2020 года, между правительством Грузии и "Консорциумом развития Анаклия" в пользу правительства Грузии. Консорциум требовал возместить финансовые убытки в размере 1,5 миллиарда долларов и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года, из-за невыполнения им обязательств по контракту.
"Арбитраж подтвердил, что правительство Грузии разорвало инвестиционное соглашение законно и было полностью отвергнуто требование истца о возмещении полутора миллиарда долларов, наоборот, на истца было наложено обязательство выплатить в пользу правительства Грузии 650 тысяч долларов", – сказал Брегадзе.
По его словам, арбитраж полностью разделил представленные правительством Грузии аргументы и доказательства.
"Он (арбитраж – ред.) установил, что, несмотря на неоднократные переносы сроков, установленных правительством Грузии для поиска финансирования, необходимого для строительства, инвестор полностью по своей вине не смог выполнить обязательства", – отметил Брегадзе.
Также, по его словам, суд установил, что финансирование проекта целиком лежало на инвесторе.
"Носителем коммерческих рисков также был только инвестор. Правительство ни прямо, ни косвенно не препятствовало инвестору в осуществлении проекта", – сказал Брегадзе.
Правительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов.
С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов.
Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов.
Между тем в компании "Консорциум развития Анаклия" назвали решение суда печальным.
"Мы по-прежнему верим, что правительство Грузии действовало неправильно, в ущерб интересам граждан Грузии, когда пыталось нанести вред проекту порта Анаклия, что в результате вызвало приостановку проекта порта почти на десятилетие, потерю тысячи рабочих мест и доходов для Грузии", – говорится в заявлении Консорциума.
Причиной начала тяжбы в Международном арбитражном суде, как заявляет компания, была защита интересов акционеров Консорциума, среди которых Van Oord PPP International (Нидерланды), Wondernet Express (Великобритания) G-Star (Болгария), Conti International (США), а также Anaklia Holding JSC.
Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года. Государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.
Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.
Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума.
Именно Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе власти Грузии обвинили в тяжбе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал действия Хазарадзе частью сценария коллективного "Нацдвижения" по очернению имени Грузии в международных судах.
"Они (Хазардзе и Джапаридзе – ред.) также пытались использовать международный арбитраж против грузинского государства, однако в данном случае победила правда и государство, которое во всех случаях действует по справедливым правилам", – сказал Кобахидзе.
В свою очередь министр юстиции Рати Брегадзе подчеркнул, что Хазарадзе хотел нанести значительный ущерб стране.
"Мамука Хазарадзе потребовал выплаты от грузинского государства в 2020 году в полтора миллиарда долларов, что на тот момент составляло 25%, или четверть, консолидированного бюджета Грузии и более 9% валового внутреннего продукта Грузии, т. е. более 9% экономики Грузии", – заявил Брегадзе.
Помимо "Консорциума развития Анаклия", против Грузии выступил голландский инвестор проекта Боб Мейер.
Он также в 2020 году подал иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. В своем иске он утверждает, что Грузия нарушила соглашение между странами о грузино-голландских инвестициях.
Власти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%.
С большой вероятностью победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный представил предложение.
В данный момент с новый инвестором продолжаются активные переговоры.