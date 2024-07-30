https://sputnik-georgia.ru/20240730/konsortsium-razvitiya-anakliya-dolzhen-budet-vyplatit-gruzii-650-tysyach-dollarov--minyust-289240105.html

"Консорциум развития Анаклия" должен будет выплатить Грузии 650 тысяч долларов – Минюст

"Консорциум развития Анаклия" должен будет выплатить Грузии 650 тысяч долларов – Минюст

Sputnik Грузия

Парижский арбитраж 29 июля завершил тяжбу, длившуюся с 2020 года, между правительством Грузии и "Консорциумом развития Анаклия" 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T15:05+0400

2024-07-30T15:05+0400

2024-07-30T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Компания, которая должна была строить первый глубоководный порт в Грузии, ООО "Консорциум развития Анаклия" по решению Парижского арбитража должна будет выплатить государству 650 тысяч долларов, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе на брифинге. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парижский арбитраж 29 июля завершил тяжбу, длившуюся с 2020 года, между правительством Грузии и "Консорциумом развития Анаклия" в пользу правительства Грузии. Консорциум требовал возместить финансовые убытки в размере 1,5 миллиарда долларов и восстановить соглашение, разорванное 9 января 2020 года, из-за невыполнения им обязательств по контракту. По его словам, арбитраж полностью разделил представленные правительством Грузии аргументы и доказательства. "Он (арбитраж – ред.) установил, что, несмотря на неоднократные переносы сроков, установленных правительством Грузии для поиска финансирования, необходимого для строительства, инвестор полностью по своей вине не смог выполнить обязательства", – отметил Брегадзе. Также, по его словам, суд установил, что финансирование проекта целиком лежало на инвесторе. Правительство приняло решение разорвать соглашение с инвестором, подписанное в 2016 году, мотивируя это тем, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре 2019 года в седьмой раз не смог выполнить обязательства и не предоставил правительству документацию о закрытии финансовой сделки с международными банками на сумму в 400 миллионов долларов. С момента подписания соглашения до октября 2018 года в договор между государством и "Консорциумом развития Анаклия" было внесено более 40 изменений, практически все изменения касались продления сроков, в том числе начала работ по строительству, выбора оператора порта и поиска финансирования. При этом с Консорциума списали штраф в размере 11 миллионов долларов.Основным вопросом, который не смогли решить стороны, являлось предоставление государственных гарантий на возвращение привлеченных инвестором кредитов. Между тем в компании "Консорциум развития Анаклия" назвали решение суда печальным. Причиной начала тяжбы в Международном арбитражном суде, как заявляет компания, была защита интересов акционеров Консорциума, среди которых Van Oord PPP International (Нидерланды), Wondernet Express (Великобритания) G-Star (Болгария), Conti International (США), а также Anaklia Holding JSC. Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года. Государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году.Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства.Оппозиционные политики, лидеры партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе, как основатели и на то время руководители TBC Holding, также выступали как основатели консорциума.Политическая оценка Именно Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе власти Грузии обвинили в тяжбе. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал действия Хазарадзе частью сценария коллективного "Нацдвижения" по очернению имени Грузии в международных судах. В свою очередь министр юстиции Рати Брегадзе подчеркнул, что Хазарадзе хотел нанести значительный ущерб стране."Мамука Хазарадзе потребовал выплаты от грузинского государства в 2020 году в полтора миллиарда долларов, что на тот момент составляло 25%, или четверть, консолидированного бюджета Грузии и более 9% валового внутреннего продукта Грузии, т. е. более 9% экономики Грузии", – заявил Брегадзе. Тяжба не закончена Помимо "Консорциума развития Анаклия", против Грузии выступил голландский инвестор проекта Боб Мейер.Он также в 2020 году подал иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. В своем иске он утверждает, что Грузия нарушила соглашение между странами о грузино-голландских инвестициях. Новая жизнь портаВласти Грузии решили возобновить строительство порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) с условием, что государству будет принадлежать 51%. С большой вероятностью победителем конкурса по отбору частного инвестора в качестве партнера государства в реализации проекта станет китайско-сингапурский консорциум (китайская компания China Communications Construction Company Limited и сингапурская компания China Harbour Investment Pte. Ltd), который единственный представил предложение. В данный момент с новый инвестором продолжаются активные переговоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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