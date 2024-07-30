https://sputnik-georgia.ru/20240730/prezident-gruzii-dolzhna-proyavit-dobrosovestnost-i-uyti-v-otstavku--papuashvili-289253286.html

Президент Грузии должна проявить добросовестность и уйти в отставку – Папуашвили

Президент Грузии должна проявить добросовестность и уйти в отставку – Папуашвили

Sputnik Грузия

Папуашвили назвал иски президента и оппозиции против закона об "иноагентах" "фарисейством" 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T18:00+0400

2024-07-30T18:00+0400

2024-07-30T18:26+0400

политика

новости

грузия

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

европа

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695588_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0cd32baf665b0df54ed9da4a2f7e0e5b.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл – Sputnik. Обращением в Конституционный суд с иском по поводу закона об "иноагентах" президент Грузии признала его легитимность и должна подать в отставку, если у нее есть политическая добросовестность, сказал глава парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд 15 июля с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Он напомнил, что Конституционный суд подтвердил нарушение Конституции президентом, а от импичмента Зурабишвили спасла оппозиция во главе с "Нацдвижением". "Конституционный суд вынес ей приговор, что она нарушила Конституцию, и единственная причина, по которой не состоялся импичмент, – это то, что ее спасло "Национальное движение". Теперь мы видим, для чего "Нацдвижению" нужна была Зурабишвили на этой должности", – сказал Папуашвили. Папуашвили также назвал иски президента и оппозиции против закона об "иноагентах" "фарисейством". Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда.Что касается т. н. закона об "иноагентах", иск против него в Конституционный суд также подали 121 НПО и СМИ. Кроме того, в суд планируют обратиться оппозиционные партии и Народный защитник Грузии. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Пиар-ход – депутат об исках в Конституционный суд против закона об "иноагентах">>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Президент Грузии и правящая партияОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.Президент Грузии хочет всячески навредить стране – лидер "Силы народа">>Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , европа, сша