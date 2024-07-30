https://sputnik-georgia.ru/20240730/vtoraya-kitayskaya-aviakompaniya-svyazhet-tbilisi-i-urumchi-pryamym-aviareysom-289233502.html

Вторая китайская авиакомпания свяжет Тбилиси и Урумчи прямым авиарейсом

Вторая китайская авиакомпания свяжет Тбилиси и Урумчи прямым авиарейсом

Sputnik Грузия

Air China будет летать по маршруту Тбилиси-Урумчи с частотой три раза в неделю на Boeng 737-800 30.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-30T14:40+0400

2024-07-30T14:40+0400

2024-07-30T14:40+0400

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авиасообщение в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Крупнейшая китайская авиакомпания Air China начнет выполнять прямые пассажирские рейсы между Тбилиси и Урумчи с 15 сентября 2024 года, сообщило Объединение аэропортов Грузии. Air China будет летать по маршруту Тбилиси-Урумчи из Тбилисского международного аэропорта с частотой три раза в неделю на Boeng 737-800. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Объединение провело активные переговоры с компанией в рамках авиационного форума Routes Asia-2024. Представители китайского авиаперевозчика находятся в Тбилиси с двухдневным визитом и проводят встречи со всеми заинтересованными сторонами по поводу начала деятельности на грузинском рынке. На презентации, состоявшейся в центральном офисе Объединения аэропортов Грузии, представители авиакомпании отметили, что после двустороннего введения безвизового режима между двумя странами, интерес к Грузии возрос. По словам гендиректора Объединения Ираклия Каркашадзе, с китайскими авиакомпаниями ведутся активные переговоры, в том числе с Air China о том, чтобы она начала полеты из Грузии и в другие города Китая. По информации Каркашадзе, флот Air China состоит из 905 воздушных судов как типа BOENG, так и AIRBUS. Еще один грузовой авиарейс запущен из Грузии через Китай >>"За первые два квартала 2024 года объем прямого и непрямого пассажиропотока между Грузией и Китаем составил 45 тысяч пассажиров. Что позволяет предположить, что к концу года пассажиропоток между нашими странами станет рекордным", – заявил Каркашадзе. Член Star Alliance, Air China, основанная 69 лет назад, является крупнейшей авиакомпанией Китайской Народной Республики. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в 183 страны мира. На сегодняшний день регулярные пассажирские рейсы между Грузией и Китаем выполняет China Southern Airlines. С прошлого года авиакомпания постепенно увеличивала частоту полетов и в настоящее время выполняет ежедневные рейсы Урумчи-Тбилиси-Урумчи. По данным за шесть месяцев 2024 года, China Southern Airlines перевезла между Грузией и Китаем 19 991 пассажира. В 2023 году число визитов из Китая в Грузию составило 48 304, что на 554,5% больше, чем в 2022 году. По данным двух кварталов 2024 года, из Китая было совершено 32 853 визита, на 159,5% больше по сравнению с январем-июнем 2023 года. Хидирбегишвили: Китай поможет Грузии стать процветающей страной >>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Китай отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, китай, туризм, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии