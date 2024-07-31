https://sputnik-georgia.ru/20240731/prezident-gruzii-deystvuet-soobscha-s-oppozitsiey-i-npo--ministr-289265599.html

Президент Грузии действует сообща с оппозицией и НПО – министр

Президент Грузии действует сообща с оппозицией и НПО – министр

Sputnik Грузия

Зурабишвили 15 июля впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона об "иноагентах" 31.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-31T13:30+0400

2024-07-31T13:30+0400

2024-07-31T13:30+0400

политика

грузия

новости

грузинская мечта - демократическая грузия

саломе зурабишвили

тбилиси

оппозиция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/13/283440177_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_d2d18de1b96dad236a35b1c8c1863936.jpg

ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили действует по единому конкретному плану сообща с оппозицией и неправительственными организациями против закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в Грузии 3 июня. А 15 июля Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона. Вслед за ней ряд НПО и СМИ также внесли иск в Конституционный суд с требованием упразднить закон. Иск в Конституционный суд Грузии подали также оппозиционные партии. Они единое целое – объединение людей без родины, заявил в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа. "В их главе стоит, точнее поставили, "мадам президент". Вы знаете кто это? Которую Конституционный суд признал нарушителем Конституции, затем эта "мадам президент" назвала этих судей рабами и теперь снова обратилась в этот же суд с просьбой установить правду. Вот с таким аморальным поступком мы имеем дело", – сказал Заркуа. Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда. Что касается т. н. закона об "иноагентах", то, помимо президента, НПО и оппозиции, оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Самые непрозрачные, или Кто требует упразднения закона об "иноагентах" в Грузии?>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, саломе зурабишвили , тбилиси, оппозиция