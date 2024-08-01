https://sputnik-georgia.ru/20240801/finansy-npo-dolzhny-byt-vzyaty-pod-kontrol--politolog-o-registratsii-inoagentov-v-gruzii-289288940.html
Финансы НПО должны быть взяты под контроль – политолог о регистрации "иноагентов" в Грузии
Финансы НПО должны быть взяты под контроль – политолог о регистрации "иноагентов" в Грузии
Sputnik Грузия
Негативно к закону относятся те организации, которые получают колоссальное финансирование из-за рубежа и оказывают большое влияние на политическую жизнь... 01.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-01T18:05+0400
2024-08-01T18:05+0400
2024-08-01T18:05+0400
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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Начало регистрации в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, неправительственных организаций и СМИ, более 20% годового дохода которых в 2023 году составило зарубежное финансирование, важно для финансовой прозрачности средств, которые шли не во благо Грузии, заявила доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Реестр организаций является частью закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня 2024 года. Регистрация в реестре началась с 1 августа. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари. По словам политолога, негативно к закону относятся те организации, которые получают колоссальное финансирование из-за рубежа и оказывают большое влияние на политическую жизнь Грузии. "Это каста очень богатых людей, потому что их очень хорошо спонсируют извне, и они очень влиятельные люди, и они не всегда действуют во благо государства. Они контролируют политические или другие процессы, выступают, критикуют, имеют право голоса и контроля. Но их действия не всегда полезны для государственного развития. Наши официальные лица заявляли, что несколько раз их предупредили не заниматься деструктивной деятельностью", – заявила Кикнадзе. По ее словам, такие НПО и сейчас занимаются финансированием части оппозиции, которая ведет деструктивную деятельностью. Что касается пересмотра отношений Запада с Грузией и приостановки выделения финансовых средств по разным направлениям, Кикнадзе считает это небольшим ущербом для Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". С критикой на власти Грузии из-за принятия закона обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям.Что скрывают доноры о финансировании партий и НПО в Грузии?>>США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Насколько прозрачны НПО в Грузии – исследование>>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. После вступления в силу резонансного закона ряд НПО и СМИ заявили, что не подчинятся требованию закона. Они также внесли иск в Конституционный суд с требованием упразднить закон. Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тамар кикнадзе, закон об "иноагентах", аналитика, бидзина иванишвили, сша, нато
грузия, новости, политика, тамар кикнадзе, закон об "иноагентах", аналитика, бидзина иванишвили, сша, нато
Финансы НПО должны быть взяты под контроль – политолог о регистрации "иноагентов" в Грузии
Негативно к закону относятся те организации, которые получают колоссальное финансирование из-за рубежа и оказывают большое влияние на политическую жизнь Грузии, заявила политолог
ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Начало регистрации в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, неправительственных организаций и СМИ, более 20% годового дохода которых в 2023 году составило зарубежное финансирование, важно для финансовой прозрачности средств, которые шли не во благо Грузии, заявила доктор политических наук, профессор Тамар Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия.
Реестр организаций является частью закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня 2024 года. Регистрация в реестре началась с 1 августа. Отказ от регистрации или незаполнение декларации в установленные сроки повлечет за собой штраф в 25 тысяч лари.
"Для чего приняли, мы знаем – чтобы была финансовая прозрачность. На носу выборы, и, к сожалению, финансовые потоки, которые получали НПО, не всегда тратились во благо государства, поэтому они должны быть взяты под контроль. Посмотрим, кто будет регистрироваться", – заявила Кикнадзе.
По словам политолога, негативно к закону относятся те организации, которые получают колоссальное финансирование из-за рубежа и оказывают большое влияние на политическую жизнь Грузии.
"Это каста очень богатых людей, потому что их очень хорошо спонсируют извне, и они очень влиятельные люди, и они не всегда действуют во благо государства. Они контролируют политические или другие процессы, выступают, критикуют, имеют право голоса и контроля. Но их действия не всегда полезны для государственного развития. Наши официальные лица заявляли, что несколько раз их предупредили не заниматься деструктивной деятельностью", – заявила Кикнадзе.
По ее словам, такие НПО и сейчас занимаются финансированием части оппозиции, которая ведет деструктивную деятельностью.
Что касается пересмотра отношений Запада с Грузией и приостановки выделения финансовых средств по разным направлениям, Кикнадзе считает это небольшим ущербом для Грузии.
"Эта помощь не так уж и существенна. Один человек, Бидзина Иванишвили (основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта – прим.), тратит больше на благо страны, чем они. По-моему, от этого будет небольшой ущерб для Грузии", – заявила она.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". С критикой на власти Грузии из-за принятия закона обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
"Честно говоря, это даже неплохо, так как, когда они проводили здесь учения, наши соседи волновались, поэтому для мира и спокойствия, возможно, это даже к лучшему", – считает Кикнадзе.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
После вступления в силу резонансного закона ряд НПО и СМИ заявили, что не подчинятся требованию закона. Они также внесли иск в Конституционный суд с требованием упразднить закон.
Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны.