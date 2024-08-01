https://sputnik-georgia.ru/20240801/nazvana-kompaniya-partner-gruzii-po-stroitelstvu-porta-anakliya-289283320.html

Названа компания-партнер Грузии по строительству порта Анаклия

Названа компания-партнер Грузии по строительству порта Анаклия

Sputnik Грузия

Бельгийская компания проведет работы по углублению акватории гавани и строительству волнореза в Анаклия 01.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-01T12:25+0400

2024-08-01T12:25+0400

2024-08-01T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 1 авг — Sputnik. Победителем тендера на проектирование/строительство морской инфраструктуры прервого глубоководного порта в Грузии – в городе Анаклия стала одна из крупнейших европейских компаний в мире - бельгийская Jan De Nul, сообщило министерство экономики и устойчивого развития. После завершения переговоров бельгийская компания проведет работы по углублению акватории гавани и строительству волнореза в Анаклия. По информации Минэкономики, глубоководный порт Анаклия станет визитной карточкой Грузии, которая должна соединить транспортные системы Европы и Азии. При его строительстве и развитии правительство Грузии будет сотрудничать только с компаниями и финансовыми учреждениями с высокой репутацией. Тендер был объявлен согласно закупочным процедурам Всемирного банка, а тендерная документация отправлена "большой четверке компаний" (Boskalis, DEME, Jan De Nul, Van Oord). Заявки в рамках международного тендера на выполнение морских проектных и строительных работ порта Анаклия подали три компании. Бельгийская компания Jan de Null была основана в 1938 году, ее оборот составляет 2,5 миллиарда евро, в ней работает более 7 тысяч человек. Компания активно участвовала в проекте расширения Панамского канала, кроме того реализовала или реализует проекты в различных регионах мира, включая Европу, Персидский залив, Африку и другие. После того, как официально будет оформлен договор о партнерстве, основанная государством в 2023 году компания "Морской порт Анаклия" вместе с частным партнером, создаст совместную компанию, в которой доля государства составит 51%. Совместная компания должна будет развивать порт. Кобахидзе: порт в Анаклия поможет Грузии восстановить историческую роль>>Принять первые суда в глубоководном порту Анаклия планируется в 2029 году, что увеличит грузопоток через транспортно-логистическую инфраструктуру Грузии. После завершения первой фазы проекта, порт Анаклия сможет принимать 600 тысяч контейнеров в год, а ориентировочная стоимость – 600 миллионов долларов. Как отметило Минэкономики, глубоководный порт Анаклия является стратегическим проектом. С его помощью Грузия должна укрепить свою геостратегическую функцию – соединить транспортные системы Европы и Азии, обслуживать грузопотоки в Среднем коридоре, который сегодня является самой короткой и безопасной дорогой между Западом и Востоком. Порт Анаклия сможет существенно развить экономику Грузии, привлечь международные инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест. Более того, успешная работа порта будет направлена на повышение конкурентоспособности не только Грузии, но и других стран Среднего коридора. Роль "Среднего коридора" "Средний коридор" – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже приступили к углублению акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Грузия выиграла тяжбу с компанией "Консорциум Анаклия" спустя четыре года>>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития порта Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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