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ЕС может приостановить помощь Грузии из-за закона об "иноагентах"

ЕС может приостановить помощь Грузии из-за закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Ранее Евросоюз уже заморозил 30 миллионов евро для Минобороны Грузии 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T11:56+0400

2024-08-02T11:56+0400

2024-08-02T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Евросоюз вновь выразил обеспокоенность в связи с вступлением в силу закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии и уже рассматривает возможность приостановить помощь грузинскому правительству, заявил пресс-спикер ЕС Питер Стано. С критикой на власти Грузии из-за принятия закона обрушились грузинская оппозиция, НПО и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. Резонансный закон вступил в силу в Грузии 3 июня. А 1 августа началась регистрация в Реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, НПО и СМИ, более 20% годового дохода которых в 2023 году составило зарубежное финансирование.Стано отметил, что дипломатическая служба Евросоюза "по-прежнему серьезно обеспокоена последними событиями в Грузии", а вступление в силу спорного закона "представляет собой шаг назад" на пути интеграции страны в Евросоюз. По словам Стано, в краткосрочной перспективе Евросоюз уже сократил политические контакты с грузинскими властями, "за исключением тех, что направлены на поиск выхода из нынешней ситуации". Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". США приостанавливают программу помощи Грузии в связи с законом об "иноагентах" – Блинкен>>США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон "об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Евросоюз приостановил процесс вступления Грузии в ЕС – посол Герчинский>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. После вступления в силу резонансного закона ряд НПО и СМИ заявили, что не подчинятся требованию закона. Они также внесли иск в Конституционный суд с требованием упразднить закон. Помимо НПО, иски в Конституционный суд Грузии с требованием признания т. н. закона об "иноагентах" неконституционным подали президент Саломе Зурабишвили, а также оппозиционные партии. Оспаривать конституционность закона в суде планирует также омбудсмен страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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