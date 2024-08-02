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Патриархия Грузии обеспокоена положением грузинских храмов на территории Азербайджана
Патриархия Грузии обеспокоена положением грузинских храмов на территории Азербайджана
Sputnik Грузия
Уже не в первый раз к грузинской святыне в Эрети – Курмухскому храму Святого Георгия относятся столь неуважительно, отмечено в заявлении Патриархии 02.08.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Патриархия Грузии обратилась к председателю управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде с просьбой расследовать факты использования православных храмов на территории Азербайджана для культурных мероприятий и принять меры для предотвращения подобных случаев. Причиной, как поясняется в заявлении Патриархии, стал видеоклип, снятый в Курмухском храме Святого Георгия, в котором азербайджанский музыкант стоял на церковном амвоне и исполнял композицию на электронном музыкальном инструменте в сопровождении мелодии и песни "Аджарули". Курмухская церковь Святого Георгия — второй кафедральный храм Кахской и Курмухской епархии Грузинской православной церкви, расположенный в Курмухском ущелье близ города Гах, в Гахском районе Азербайджана. Несмотря на то, что после возмущения пользователей соцсети клип был удален с YouTube, Патриархия Грузии отмечает, что нарезки видео до сих пор встречаются в социальных сетях. Патриархия Грузии отмечает, что уже не раз выражала обеспокоенность подобными фактами. Поэтому еще более непонятно и глубоко прискорбно, что в этом храме происходят такие неуместные и оскорбительные действия, отмечено в заявлении. Патриархия выразила надежду, что дружественные отношения между странами и религиозными лидерами станут предпосылкой для того, чтобы подобные неуважительные инциденты были своевременно исправлены и не остались без ответа со стороны органов власти и частных лиц. Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана>>Кроме того, Патриархия отмечает важность восстановления функции грузинских храмов на территории Азербайджана. Патриархия обратилась к соответствующим представителям властей Азербайджана с тем, чтобы Курмухский храм Святого Георгия стал действующим храмом и Патриархии Грузии было дано право регулярно проводить в нем богослужения. Всего, согласно открытым источникам, на территории Азербайджана насчитывается 26 грузинских храмов, сколько из них действующих – неизвестно. Давид-Гареджи – грузинский Иерусалим с чудотворным камнем из Святой земли>>Первые попытки возобновить регулярное богослужение в соборе святого Георгия были предприняты Грузинской православной церковью в 1997 году, во время визита Католикос-Патриарха Илии II в город Кахи в Азербайджане. В 2004-2005 годы Министерством культуры Азербайджана в храме были проведены реставрационные работы. Власти Азербайджана отрицают принадлежность Курмухского храма грузинской православной традиции и считают его памятником христианской албано-кавказской архитектуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, грузинская православная церковь, азербайджан, патриархия грузии
Патриархия Грузии обеспокоена положением грузинских храмов на территории Азербайджана
16:05 02.08.2024 (обновлено: 17:11 02.08.2024)
Уже не в первый раз к грузинской святыне в Эрети – Курмухскому храму Святого Георгия относятся столь неуважительно, отмечено в заявлении Патриархии
ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Патриархия Грузии обратилась к председателю управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде с просьбой расследовать факты использования православных храмов на территории Азербайджана для культурных мероприятий и принять меры для предотвращения подобных случаев.
Причиной, как поясняется в заявлении Патриархии, стал видеоклип, снятый в Курмухском храме Святого Георгия, в котором азербайджанский музыкант стоял на церковном амвоне и исполнял композицию на электронном музыкальном инструменте в сопровождении мелодии и песни "Аджарули".
Курмухская церковь Святого Георгия — второй кафедральный храм Кахской и Курмухской епархии Грузинской православной церкви, расположенный в Курмухском ущелье близ города Гах, в Гахском районе Азербайджана.
Несмотря на то, что после возмущения пользователей соцсети клип был удален с YouTube, Патриархия Грузии отмечает, что нарезки видео до сих пор встречаются в социальных сетях.
"К сожалению, это не первый случай, когда к грузинской святыне в Эрети – Курмухскому храму Святого Георгия относятся столь неуважительно и используют для проведения отдельной культурно-художественной кампании", – говорится в заявлении.
Патриархия Грузии отмечает, что уже не раз выражала обеспокоенность подобными фактами.
"На этот раз мы выражаем нашу сердечную боль по этому поводу. Храм Курмухи является святыней огромной важности. Эту святыню признают не только православные христиане, но и мусульмане. Кроме того, власти Азербайджана присвоили ему статус памятника истории и культуры", – говорится в заявлении.
Поэтому еще более непонятно и глубоко прискорбно, что в этом храме происходят такие неуместные и оскорбительные действия, отмечено в заявлении.
Патриархия выразила надежду, что дружественные отношения между странами и религиозными лидерами станут предпосылкой для того, чтобы подобные неуважительные инциденты были своевременно исправлены и не остались без ответа со стороны органов власти и частных лиц.
Кроме того, Патриархия отмечает важность восстановления функции грузинских храмов на территории Азербайджана.
Патриархия обратилась к соответствующим представителям властей Азербайджана с тем, чтобы Курмухский храм Святого Георгия стал действующим храмом и Патриархии Грузии было дано право регулярно проводить в нем богослужения.
"Поскольку вышеупомянутый факт происходит не в первый раз, и мы постоянно сталкиваемся с проблемой, вызывающей напряженность, справедливое чувство негодования в обществе и оскорбление религиозных чувств," – отмечается в заявлении.
Всего, согласно открытым источникам, на территории Азербайджана насчитывается 26 грузинских храмов, сколько из них действующих – неизвестно.
Первые попытки возобновить регулярное богослужение в соборе святого Георгия были предприняты Грузинской православной церковью в 1997 году, во время визита Католикос-Патриарха Илии II в город Кахи в Азербайджане. В 2004-2005 годы Министерством культуры Азербайджана в храме были проведены реставрационные работы.
Власти Азербайджана отрицают принадлежность Курмухского храма грузинской православной традиции и считают его памятником христианской албано-кавказской архитектуры.