https://sputnik-georgia.ru/20240802/patriarkhiya-gruzii-obespokoena-polozheniem-gruzinskikh-khramov-na-territorii-azerbaydzhana-289299287.html

Патриархия Грузии обеспокоена положением грузинских храмов на территории Азербайджана

Патриархия Грузии обеспокоена положением грузинских храмов на территории Азербайджана

Sputnik Грузия

Уже не в первый раз к грузинской святыне в Эрети – Курмухскому храму Святого Георгия относятся столь неуважительно, отмечено в заявлении Патриархии 02.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-02T16:05+0400

2024-08-02T16:05+0400

2024-08-02T17:11+0400

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ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Патриархия Грузии обратилась к председателю управления мусульман Кавказа Аллахшукюру Пашазаде с просьбой расследовать факты использования православных храмов на территории Азербайджана для культурных мероприятий и принять меры для предотвращения подобных случаев. Причиной, как поясняется в заявлении Патриархии, стал видеоклип, снятый в Курмухском храме Святого Георгия, в котором азербайджанский музыкант стоял на церковном амвоне и исполнял композицию на электронном музыкальном инструменте в сопровождении мелодии и песни "Аджарули". Курмухская церковь Святого Георгия — второй кафедральный храм Кахской и Курмухской епархии Грузинской православной церкви, расположенный в Курмухском ущелье близ города Гах, в Гахском районе Азербайджана. Несмотря на то, что после возмущения пользователей соцсети клип был удален с YouTube, Патриархия Грузии отмечает, что нарезки видео до сих пор встречаются в социальных сетях. Патриархия Грузии отмечает, что уже не раз выражала обеспокоенность подобными фактами. Поэтому еще более непонятно и глубоко прискорбно, что в этом храме происходят такие неуместные и оскорбительные действия, отмечено в заявлении. Патриархия выразила надежду, что дружественные отношения между странами и религиозными лидерами станут предпосылкой для того, чтобы подобные неуважительные инциденты были своевременно исправлены и не остались без ответа со стороны органов власти и частных лиц. Депутат рассказал о делимитации границы Грузии и Азербайджана>>Кроме того, Патриархия отмечает важность восстановления функции грузинских храмов на территории Азербайджана. Патриархия обратилась к соответствующим представителям властей Азербайджана с тем, чтобы Курмухский храм Святого Георгия стал действующим храмом и Патриархии Грузии было дано право регулярно проводить в нем богослужения. Всего, согласно открытым источникам, на территории Азербайджана насчитывается 26 грузинских храмов, сколько из них действующих – неизвестно. Давид-Гареджи – грузинский Иерусалим с чудотворным камнем из Святой земли>>Первые попытки возобновить регулярное богослужение в соборе святого Георгия были предприняты Грузинской православной церковью в 1997 году, во время визита Католикос-Патриарха Илии II в город Кахи в Азербайджане. В 2004-2005 годы Министерством культуры Азербайджана в храме были проведены реставрационные работы. Власти Азербайджана отрицают принадлежность Курмухского храма грузинской православной традиции и считают его памятником христианской албано-кавказской архитектуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, грузинская православная церковь, азербайджан, патриархия грузии