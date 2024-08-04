https://sputnik-georgia.ru/20240804/gruziya-zhdet-vstrechnykh-shagov-so-storony-ssha---premer-ministr-289331423.html

Грузия ждет встречных шагов со стороны США - премьер-министр

Грузия ждет встречных шагов со стороны США - премьер-министр

Sputnik Грузия

С нашей стороны предпринимаются шаги, и самое главное – получить встречные шаги со стороны американских партнеров, сказал премьер 04.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-04T21:58+0400

2024-08-04T21:58+0400

2024-08-04T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Грузия ждет встречных шагов со стороны американских партнеров, то, что предпринимали США до сегодняшнего дня, это не встречные шаги, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов о приостановлении помощи правительству Грузии. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО. Как отметил глава правительства, он пока не получил информацию о том, о какой точно сумме идет речь. "Мы проявим интерес и выясним все это", - добавил премьер. По его словам, после завершения конфликта на Украине подход США радикально и основательно изменится. Отношения Грузии с Западом накалились до предела после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. Непонятное решение – депутат о приостановке помощи США Грузии >>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит европейским ценностям и препятствует евроатлантической интеграции страны. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Грузинский народ не променяет мир на войну за деньги – депутат>>В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, ираклий кобахидзе, нато, совет европы, закон об "иноагентах"