https://sputnik-georgia.ru/20240805/saakashvili-uluchsheny-usloviya-prebyvaniya-v-klinike--oppozitsionnyy-deputat-289338717.html

Саакашвили улучшены условия пребывания в клинике – оппозиционный депутат

Саакашвили улучшены условия пребывания в клинике – оппозиционный депутат

Sputnik Грузия

Саакашвили перевели в палату получше и побольше, где вместо двух у него уже три комнаты, заявил депутат 05.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-05T17:07+0400

2024-08-05T17:07+0400

2024-08-05T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в более просторную трехкомнатную палату в клинике "Вивамеди", где находится уже более двух лет, и до конца дня ему принесут телевизор, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия, ссылаясь на беседу с руководством клиники. Ранее мать экс-президента Гиули Аласания рассказала журналистам, что Саакашвили перевели в другую палату, где даже нет телевизора. Аласания сетовала на ухудшение условий содержания экс-президента в частной клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Что касается вопроса возвращения Саакашвили в пенитенциарное учреждение, то, по словам Хвичия, этого должны требовать как сам экс-президент, так и его команда, с которыми он не может видеться до тех пор пока находится в клинике. "Саакашвили все равно сидит в тюрьме и в "Грузинской мечте" не должны давать повода для разговоров, что он находится в санатории, отдыхает. Также потому, что ему не разрешают встречаться с депутатами парламента и товарищами по команде в больнице", – заявил Хвичия. По его словам, может быть "Единое национальное движение" не очень переживает по этому поводу, но раз Саакашвили все равно включен в политические процессы, то пусть это будет как следует. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение о переводе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже давно находится не в тюрьме, а в одной из частных клиник, в пенитенциарное учреждение должны принять соответствующие ведомства. Страсти вокруг Саакашвили Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Саакашвили уже давно находится не в тюрьме – премьер-министр Грузии >>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе в феврале 2023 года подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. Саакашвили нельзя называть политзаключенным – "Сила народа">>В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае того же года Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. В конце мая 2024 года ЕСПЧ отклонил жалобы Саакашвили против Грузии касательно возможного нарушения его прав в рамках двух уголовных дел – об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2008 году. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале в Гори, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди" в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, яго хвичия, единое национальное движение, еспч