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Глава Минздрава Грузии опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара в Тбилиси

Глава Минздрава Грузии опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара в Тбилиси

Sputnik Грузия

США приостановят финансирование ряда проектов, связанным с исследовательской деятельностью и проведением тренингов, сообщил министр 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T12:13+0400

2024-08-06T12:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Заявления о якобы закрытии Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара и Национального центра по контролю заболеваний в Грузии являются безответственными, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге. Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Было услышано достаточно много безответственных заявлений с вольной и во многих случаях порочной интерпретацией о якобы приостановке деятельности этих учреждений, якобы о полном прекращении финансирования, отметил он.Как заявил министр, и лаборатория Лугара, и Национальный центр по контролю заболеваний продолжают работать беспрепятственно. Глава Минздрава призвал оппонентов не использовать отдельные вопросы в узких политических интересах и не вводить общество в заблуждение. "Речь идет о приостановке ряда текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность, тренинги и т.д. Ни от одной из этих программ не зависит осуществление какой-либо программы здравоохранения", - сказал Сарджвеладзе. Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?>>По его словам, министерство сделает все, чтобы ни у одного проекта или программы не было каких-либо затруднений. "Мне очень жаль, что было принято такое решение относительно финансирования интересных и важных для обеих стран проектов. Я думаю, что это важно не только для наших двух стран и для общественного здравоохранения, это запланированные инициативы по улучшению систем глобального здравоохранения, реализация которых должна быть одинаково интересна и важна для всех", - заявил Сарджвеладзе. По словам министра, он надеется, что отношения между странами очень быстро вернутся в привычный ритм и не будет поводов для симуляций, связанных с этой темой. МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.Народ Грузии наказывают за укрепление суверенитета – депутат о приостановке помощи США>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, ричард лугар, минздрав, национальный центр по контролю заболеваний, тбилиси, сша, москва, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах