https://sputnik-georgia.ru/20240806/glava-minzdrava-gruzii-oproverg-zayavleniya-o-zakrytii-laboratorii-lugara-v-tbilisi-289346824.html
Глава Минздрава Грузии опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара в Тбилиси
Глава Минздрава Грузии опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара в Тбилиси
Sputnik Грузия
США приостановят финансирование ряда проектов, связанным с исследовательской деятельностью и проведением тренингов, сообщил министр 06.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-06T12:13+0400
2024-08-06T12:13+0400
2024-08-06T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Заявления о якобы закрытии Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара и Национального центра по контролю заболеваний в Грузии являются безответственными, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге. Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Было услышано достаточно много безответственных заявлений с вольной и во многих случаях порочной интерпретацией о якобы приостановке деятельности этих учреждений, якобы о полном прекращении финансирования, отметил он.Как заявил министр, и лаборатория Лугара, и Национальный центр по контролю заболеваний продолжают работать беспрепятственно. Глава Минздрава призвал оппонентов не использовать отдельные вопросы в узких политических интересах и не вводить общество в заблуждение. "Речь идет о приостановке ряда текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность, тренинги и т.д. Ни от одной из этих программ не зависит осуществление какой-либо программы здравоохранения", - сказал Сарджвеладзе. Работа лаборатории Лугара в Грузии под угрозой?>>По его словам, министерство сделает все, чтобы ни у одного проекта или программы не было каких-либо затруднений. "Мне очень жаль, что было принято такое решение относительно финансирования интересных и важных для обеих стран проектов. Я думаю, что это важно не только для наших двух стран и для общественного здравоохранения, это запланированные инициативы по улучшению систем глобального здравоохранения, реализация которых должна быть одинаково интересна и важна для всех", - заявил Сарджвеладзе. По словам министра, он надеется, что отношения между странами очень быстро вернутся в привычный ритм и не будет поводов для симуляций, связанных с этой темой. МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней. По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США. Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков. В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности. Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.Народ Грузии наказывают за укрепление суверенитета – депутат о приостановке помощи США>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, ричард лугар, минздрав, национальный центр по контролю заболеваний, тбилиси, сша, москва, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
новости, грузия, общество, ричард лугар, минздрав, национальный центр по контролю заболеваний, тбилиси, сша, москва, закон об "иноагентах", акция против закона об иноагентах
Глава Минздрава Грузии опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара в Тбилиси
12:13 06.08.2024 (обновлено: 12:19 06.08.2024)
США приостановят финансирование ряда проектов, связанным с исследовательской деятельностью и проведением тренингов, сообщил министр
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Заявления о якобы закрытии Исследовательского центра общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара и Национального центра по контролю заболеваний в Грузии являются безответственными, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге.
Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Хочу со всей ответственностью заявить и сообщить обществу, что о закрытии лаборатории Лугара или Центра по контролю заболеваний и прекращении их деятельности нет и речи", - заявил Сарджвеладзе.
Было услышано достаточно много безответственных заявлений с вольной и во многих случаях порочной интерпретацией о якобы приостановке деятельности этих учреждений, якобы о полном прекращении финансирования, отметил он.
Как заявил министр, и лаборатория Лугара, и Национальный центр по контролю заболеваний продолжают работать беспрепятственно.
Глава Минздрава призвал оппонентов не использовать отдельные вопросы в узких политических интересах и не вводить общество в заблуждение.
"Речь идет о приостановке ряда текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность, тренинги и т.д. Ни от одной из этих программ не зависит осуществление какой-либо программы здравоохранения", - сказал Сарджвеладзе.
По его словам, министерство сделает все, чтобы ни у одного проекта или программы не было каких-либо затруднений.
"Мне очень жаль, что было принято такое решение относительно финансирования интересных и важных для обеих стран проектов. Я думаю, что это важно не только для наших двух стран и для общественного здравоохранения, это запланированные инициативы по улучшению систем глобального здравоохранения, реализация которых должна быть одинаково интересна и важна для всех", - заявил Сарджвеладзе.
По словам министра, он надеется, что отношения между странами очень быстро вернутся в привычный ритм и не будет поводов для симуляций, связанных с этой темой.
МИД России обратил внимание на деятельность Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара еще в 2015 году, утверждая, что под крышей этого учреждения действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США, одним из направлений деятельности которого является изучение опасных инфекционных болезней.
По мнению Москвы, американские и грузинские власти всячески стараются скрыть характер изысканий этого подразделения армии США.
Грузинская сторона утверждает, что центр занимается исключительно научными исследованиями и все опасения по поводу его противоправной деятельности не имеют под собой оснований. Официальный Тбилиси не раз предлагал российским ученым приехать и самим убедиться в том, что деятельность лаборатории не содержит никаких рисков.
В оппозиции считают, что если лаборатория Лугара прекратит работу, фактически появятся проблемы как в плане исследований, так и в сфере системы здравоохранения и в направлении биобезопасности.
Лабораторию Лугара создали в поселке Алексеевка на окраине Тбилиси в марте 2011 года при финансовой поддержке США. Сначала она находилась в подчинении министерства обороны Грузии, затем – МВД, а сегодня – министерства по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией.
В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.