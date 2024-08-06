https://sputnik-georgia.ru/20240806/mekhanizm-davleniya-a-ne-beskorystnaya-podderzhka---spiker-parlamenta-gruzii-o-reshenii-ssha-289352773.html

Механизм давления, а не бескорыстная поддержка - спикер парламента Грузии о решении США

Механизм давления, а не бескорыстная поддержка - спикер парламента Грузии о решении США

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Власти Грузии считали бескорыстной поддержкой со стороны США то, что оказалось механизмом давления, заявил спикер парламента Грузии... 06.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-06T17:02+0400

2024-08-06T17:02+0400

2024-08-06T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Власти Грузии считали бескорыстной поддержкой со стороны США то, что оказалось механизмом давления, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопросы журналистов. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце июля заявил о приостановлении помощи в размере свыше 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Как отметил Блинкен, "антидемократические и ложные заявления" Тбилиси несовместимы с нормами членства страны в ЕС и НАТО. И в тот момент, когда им что-то не нравилось в решениях и направлении грузинского народа, этот инструмент задействовали как механизм давления, отметил он.По его словам, Грузия оперирует бюджетом, который пополняет грузинский народ, при этом страна является лидером по показателю экономического роста без иностранных грантов. Глава параламента также прокомментировал информацию о том, что власти США якобы намерены лишить финансирования исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси. По его словам, бюджет Минздрава Грузии составляет до 8 млрд лари, поэтому тема прекращения финансирования и закрытия лаборатории Лугара в Тбилиси была подняты скорее для ажиотажа. "Хотя бы взять разговоры о лаборатории Лугара, тогда, когда бюджет Минздрава составляет до 8 миллиардов лари, говорить о 2 миллионах и выносить через день все новую и новую информацию, чтобы создать дополнительное волнение в обществе, я думаю, это неправильный подход", - сказал Папуашвили. Глава Минздрава Грузии опроверг заявления о закрытии лаборатории Лугара в Тбилиси>>Накануне грузинские СМИ сообщили, что исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси лишился финансовой помощи США после решения американской стороны о приостановлении свыше 95 миллионов долларов помощи правительству Грузии, о чем США объявили на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния". Во вторник глава Минздрава Грузии Михаил Сардвжеладзе опроверг данную информацию, отметив, что Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) будет прекращено финансирование со стороны США на сумму приблизительно в 2 млн лари. Речь идет о приостановке ряда текущих проектов, содержанием которых является исследовательская деятельность, тренинги, отметил министр. Как отметил спикер парламента, он лично до сих пор не смог выяснить о каких 95 млн долларах идет речь. По словам Папуашвили, этот факт еще раз доказывает насколько было важно для Грузии принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. После вступления в силу резонансного закона ряд НПО и СМИ заявили, что не подчинятся требованию закона. НПО "Восточноевропейский центр многопартийной демократии" (EECMD) при поддержке "Датского института партий и демократии" (DIPD) 3 августа в Телави провел "Фестиваль демократии", значительная часть территории которого была отведена под павильоны оппозиционных партий. Так, в фестивале приняли участие лидеры оппозиционных партий "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Для народа" и "Ахали". Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Народ Грузии наказывают за укрепление суверенитета – депутат о приостановке помощи США>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларация по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, сша, ричард лугар, минздрав, грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, нато