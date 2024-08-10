https://sputnik-georgia.ru/20240810/vybory-v-gruzii-zhelayuschikh-stat-chlenami-izbiratelnykh-komissiy-proveryat-na-kompetentnost-289394981.html

Выборы в Грузии: желающих стать членами избирательных комиссий проверят на компетентность

Выборы в Грузии: желающих стать членами избирательных комиссий проверят на компетентность

Sputnik Грузия

Для получения положительной оценки экзаменуемый должен набрать 15 баллов 10.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-10T16:06+0400

2024-08-10T16:06+0400

2024-08-10T16:06+0400

парламентские выборы

выборы

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

георгий вашадзе

единое национальное движение

"сила народа"

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Экзамены на получение сертификата члена избирательной комиссии к грядущим парламентским выборам 2024 начнутся в Грузии 12 августа, говорится в соообщении на сайте ЦИК. В Грузии наличие специального сертификата является обязательным условием для того, чтобы стать независимым членом избирательной комиссии на любом уровне. Сертификационный экзамен проводится методом электронного тестирования и направлен на определение знаний гражданина Грузии избирательного законодательства. Продолжительность экзамена – 1 час. В электронной программе экзамена методом случайного выбора автоматически выбираются 24 экзаменационных вопроса, правильный ответ на каждый экзаменационный тест оценивается 1 баллом. Для получения положительной оценки экзаменуемый должен набрать 15 баллов. Срок действия сертификата определяется сроком в 5 лет с момента сдачи экзамена. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога>>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы, выборы, грузия, новости, политика, михаил саакашвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024