https://sputnik-georgia.ru/20240810/vybory-v-gruzii-zhelayuschikh-stat-chlenami-izbiratelnykh-komissiy-proveryat-na-kompetentnost-289394981.html
Выборы в Грузии: желающих стать членами избирательных комиссий проверят на компетентность
Выборы в Грузии: желающих стать членами избирательных комиссий проверят на компетентность
Sputnik Грузия
Для получения положительной оценки экзаменуемый должен набрать 15 баллов 10.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-10T16:06+0400
2024-08-10T16:06+0400
2024-08-10T16:06+0400
парламентские выборы
выборы
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
георгий вашадзе
единое национальное движение
"сила народа"
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Экзамены на получение сертификата члена избирательной комиссии к грядущим парламентским выборам 2024 начнутся в Грузии 12 августа, говорится в соообщении на сайте ЦИК. В Грузии наличие специального сертификата является обязательным условием для того, чтобы стать независимым членом избирательной комиссии на любом уровне. Сертификационный экзамен проводится методом электронного тестирования и направлен на определение знаний гражданина Грузии избирательного законодательства. Продолжительность экзамена – 1 час. В электронной программе экзамена методом случайного выбора автоматически выбираются 24 экзаменационных вопроса, правильный ответ на каждый экзаменационный тест оценивается 1 баллом. Для получения положительной оценки экзаменуемый должен набрать 15 баллов. Срок действия сертификата определяется сроком в 5 лет с момента сдачи экзамена. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога>>К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы, выборы, грузия, новости, политика, михаил саакашвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024
парламентские выборы, выборы, грузия, новости, политика, михаил саакашвили, георгий вашадзе, единое национальное движение, "сила народа", парламентские выборы в грузии 2024
Выборы в Грузии: желающих стать членами избирательных комиссий проверят на компетентность
Для получения положительной оценки экзаменуемый должен набрать 15 баллов
ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Экзамены на получение сертификата члена избирательной комиссии к грядущим парламентским выборам 2024 начнутся в Грузии 12 августа, говорится в соообщении на сайте ЦИК.
В Грузии наличие специального сертификата является обязательным условием для того, чтобы стать независимым членом избирательной комиссии на любом уровне.
Экзамены на получение сертификата чиновника Избирательной администрации будут сдавать 796 граждан, из которых 567 женщин.
Сертификационный экзамен проводится методом электронного тестирования и направлен на определение знаний гражданина Грузии избирательного законодательства. Продолжительность экзамена – 1 час.
В электронной программе экзамена методом случайного выбора автоматически выбираются 24 экзаменационных вопроса, правильный ответ на каждый экзаменационный тест оценивается 1 баллом.
Для получения положительной оценки экзаменуемый должен набрать 15 баллов. Срок действия сертификата определяется сроком в 5 лет с момента сдачи экзамена.
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа".
Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения".
Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение".
К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа" и новое политическое движение "Площадь свободы".
Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией.
Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".