https://sputnik-georgia.ru/20240811/pravitelstvennaya-komissiya-sozdana-v-gruzii-dlya-podgotovki-k-festivalyu-bakuriani-2025-289409345.html

Правительственная комиссия создана в Грузии для подготовки к фестивалю Бакуриани-2025

Правительственная комиссия создана в Грузии для подготовки к фестивалю Бакуриани-2025

Sputnik Грузия

Курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года 11.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-11T23:13+0400

2024-08-11T23:13+0400

2024-08-12T00:02+0400

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ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возглавил правительственную комиссию, которая создана для содействия проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля "Бакуриани 2025", информацию распространяет пресс-служба главы правительства. Курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет также на спортивных площадках Тбилиси и Батуми. По постановлению правительства, комиссия обеспечит координацию деятельности ведомств и организаций, участвующих в подготовке фестиваля, и оперативное решение вопросов, связанных с мероприятием. Трасса для биатлона и каток в Тбилиси – как идет подготовка к Олимпийскому фестивалю >>В состав комиссии входят министр экономики и устойчивого развития, первый вице-премьер Леван Давиташвили, министр культуры и спорта, вице-премьер Тея Цулукиани, глава МИД Илия Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, министр финансов Лаши Хуцишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, президент НОК Грузии Лери Хабелов и другие лица. Для участия в работе комиссии при необходимости по решению председателя могут быть приглашены представители других ведомств и организаций. Функции секретариата Комиссии будет выполнять администрация правительства Грузии. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе, международный олимпийский комитет, нок, бакуриани