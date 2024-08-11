https://sputnik-georgia.ru/20240811/pravitelstvennaya-komissiya-sozdana-v-gruzii-dlya-podgotovki-k-festivalyu-bakuriani-2025-289409345.html
Правительственная комиссия создана в Грузии для подготовки к фестивалю Бакуриани-2025
Правительственная комиссия создана в Грузии для подготовки к фестивалю Бакуриани-2025
Sputnik Грузия
Курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года 11.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-11T23:13+0400
2024-08-11T23:13+0400
2024-08-12T00:02+0400
грузия
новости
спорт
ираклий кобахидзе
международный олимпийский комитет
нок
бакуриани
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275041621_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_b8756474e13d058cfbd80e43dc4755fd.jpg
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возглавил правительственную комиссию, которая создана для содействия проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля "Бакуриани 2025", информацию распространяет пресс-служба главы правительства. Курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет также на спортивных площадках Тбилиси и Батуми. По постановлению правительства, комиссия обеспечит координацию деятельности ведомств и организаций, участвующих в подготовке фестиваля, и оперативное решение вопросов, связанных с мероприятием. Трасса для биатлона и каток в Тбилиси – как идет подготовка к Олимпийскому фестивалю >>В состав комиссии входят министр экономики и устойчивого развития, первый вице-премьер Леван Давиташвили, министр культуры и спорта, вице-премьер Тея Цулукиани, глава МИД Илия Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, министр финансов Лаши Хуцишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, президент НОК Грузии Лери Хабелов и другие лица. Для участия в работе комиссии при необходимости по решению председателя могут быть приглашены представители других ведомств и организаций. Функции секретариата Комиссии будет выполнять администрация правительства Грузии. В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран. Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/14/275041621_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_1a6e73df5b23cab5dbd9933f79eeabe2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе, международный олимпийский комитет, нок, бакуриани
грузия, новости, спорт, ираклий кобахидзе, международный олимпийский комитет, нок, бакуриани
Правительственная комиссия создана в Грузии для подготовки к фестивалю Бакуриани-2025
23:13 11.08.2024 (обновлено: 00:02 12.08.2024)
Курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года
ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возглавил правительственную комиссию, которая создана для содействия проведению Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля "Бакуриани 2025", информацию распространяет пресс-служба главы правительства.
Курортный город Бакуриани официально получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года на 49-й Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) в 2020 году. Часть соревнований пройдет также на спортивных площадках Тбилиси и Батуми.
По постановлению правительства, комиссия обеспечит координацию деятельности ведомств и организаций, участвующих в подготовке фестиваля, и оперативное решение вопросов, связанных с мероприятием.
В состав комиссии входят министр экономики и устойчивого развития, первый вице-премьер Леван Давиташвили, министр культуры и спорта, вице-премьер Тея Цулукиани, глава МИД Илия Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, министр финансов Лаши Хуцишвили, мэр Тбилиси Каха Каладзе, президент НОК Грузии Лери Хабелов и другие лица.
Для участия в работе комиссии при необходимости по решению председателя могут быть приглашены представители других ведомств и организаций. Функции секретариата Комиссии будет выполнять администрация правительства Грузии.
В 2015 году Грузия впервые стала хозяйкой XIII Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Тбилиси 2015". Соревнования в девяти видах спорта прошли с 27 июля по 1 августа – велоспорт, теннис, гимнастика, волейбол, атлетика, баскетбол, плавание, гандбол и дзюдо. В фестивале приняли участие около четырех тысяч спортсменов из 50 стран.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль как летний, так и зимний проводится раз в два года.