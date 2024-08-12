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Грузинская молодежь станет еще более конкурентоспособной – глава Минобразования
Грузинская молодежь станет еще более конкурентоспособной – глава Минобразования
Sputnik Грузия
Амилахвари заявил, что гордится каждым достижением грузинской молодежи и желает ей еще многих побед и успехов в жизни 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T18:08+0400
2024-08-12T18:08+0400
2024-08-12T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Министерство образования Грузии позаботится о том, чтобы грузинская молодежь стала более конкурентоспособной и совершенствовала свои навыки, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари, поздравляя граждан с Международным днем молодежи. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Международный день молодежи, посвященный подрастающему поколению, отмечают во многих странах мира 12 августа. Праздник призван популяризировать семейные ценности, тему здорового образа жизни и сохранение культурного наследия среди молодых людей. Он был установлен Генассамблеей ООН в 1999 году. Впервые его отметили в 2000 году. Позже к его празднованию присоединилась и Грузия. По его словам, это в свою очередь будет способствовать росту уровня занятости молодежи в Грузии. Недопустимо использование молодежи для продвижения вредных идеологий – Патриархия>>Как отметил Амилхвари, он гордится каждым достижением молодежи и желает ей еще многих побед и успехов в жизни. По словам главы Минобразования, поскольку молодежная политика стала частью системы образования, ведомство предложило молодежи уже в этом году ряд инноваций. "Это только начало, и со следующего года мы будем реализовывать еще более разнообразные инициативы поддержки нашего будущего поколения", – подчеркнул министр. В Грузии нехватка работы на полставки для молодежи – исследование>>Вопрос молодежи с 1 января 2024 года официально перешел министерству образования Грузии. С 2021 года делами молодежи занимался Минкульт. Амилахвари отметил, что за последнее время встретил много талантливых детей и молодых людей, которые спустя время обязательно внесут свой вклад в развитие Грузии. По словам Амилахвари, министерство поможет молодежи в реализации интересных идей и задач во благо Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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молодежь, грузия, новости, общество, георгий амилахвари, оон, минобразования грузии
молодежь, грузия, новости, общество, георгий амилахвари, оон, минобразования грузии
Грузинская молодежь станет еще более конкурентоспособной – глава Минобразования
Амилахвари заявил, что гордится каждым достижением грузинской молодежи и желает ей еще многих побед и успехов в жизни
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Министерство образования Грузии позаботится о том, чтобы грузинская молодежь стала более конкурентоспособной и совершенствовала свои навыки, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари, поздравляя граждан с Международным днем молодежи.
Международный день молодежи, посвященный подрастающему поколению, отмечают во многих странах мира 12 августа. Праздник призван популяризировать семейные ценности, тему здорового образа жизни и сохранение культурного наследия среди молодых людей. Он был установлен Генассамблеей ООН в 1999 году. Впервые его отметили в 2000 году. Позже к его празднованию присоединилась и Грузия.
"Лично я, как министр образования, науки и молодежи, позабочусь о том, чтобы грузинская молодежь была еще более конкурентоспособной. В процессе планирования образовательной политики мы делаем особый акцент на реализации программ, которые помогут молодым людям углубить свои знания и совершенствовать навыки, необходимые для их профессии", – заявил Амилахвари.
По его словам, это в свою очередь будет способствовать росту уровня занятости молодежи в Грузии.
Как отметил Амилхвари, он гордится каждым достижением молодежи и желает ей еще многих побед и успехов в жизни.
"Я много раз говорил и еще раз повторю, что молодое поколение – это наше будущее и та сила, на которой стоит развитие страны. Поэтому наш долг – создать среду, где каждый молодой человек будет иметь максимальную возможность проявить свои знания и самореализоваться", – подчеркнул Амилахвари.
По словам главы Минобразования, поскольку молодежная политика стала частью системы образования, ведомство предложило молодежи уже в этом году ряд инноваций.
"Это только начало, и со следующего года мы будем реализовывать еще более разнообразные инициативы поддержки нашего будущего поколения", – подчеркнул министр.
Вопрос молодежи с 1 января 2024 года официально перешел министерству образования Грузии. С 2021 года делами молодежи занимался Минкульт.
Амилахвари отметил, что за последнее время встретил много талантливых детей и молодых людей, которые спустя время обязательно внесут свой вклад в развитие Грузии.
"Я почти каждый день общаюсь с учащимися и студентами и могу сказать точно: в нашей стране есть поистине образцовая, выдающаяся и прогрессивная молодежь, которая, я верю, внесет особый вклад в дело прогресса и развития Грузии", – сказал министр.
По словам Амилахвари, министерство поможет молодежи в реализации интересных идей и задач во благо Грузии.