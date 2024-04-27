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Недопустимо использование молодежи для продвижения вредных идеологий – Патриархия
Недопустимо использование молодежи для продвижения вредных идеологий – Патриархия
Sputnik Грузия
Патриархия поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС, но это не означает отказа от собственной культуры и ценностей, сказано в заявлении 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T13:33+0400
2024-04-27T13:33+0400
2024-04-27T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Использование здорового активизма и патриотического духа молодого поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Патриархия Грузии расценила резолюцию Европарламента как давление>>Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. По данным Патриархии, она поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС, но стремление страны к европейской интеграции не означает отказа от собственной культуры и ценностей. "Однако фактом является то, что на протяжении многих лет неправительственными организациями и телеканалами, финансируемыми из-за границы, ведется кампания по дискредитации Церкви, и это происходит параллельно с растущей тенденцией пропаганды ЛГБТ* – образа жизни и греха", – говорится в заявлении патриархии. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>> Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах">>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, европарламент, оон, нато, политика, новости, грузия, патриархия грузии, общество, молодежь, грузинская православная церковь
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, европарламент, оон, нато, политика, новости, грузия, патриархия грузии, общество, молодежь, грузинская православная церковь
Недопустимо использование молодежи для продвижения вредных идеологий – Патриархия
Патриархия поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС, но это не означает отказа от собственной культуры и ценностей, сказано в заявлении
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Использование здорового активизма и патриотического духа молодого поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех, говорится в заявлении Патриархии Грузии.
Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении.
"Церковь всегда была и будет болельщицей и сторонником искренних инициатив и стремлений наших детей, тем более когда речь идет о судьбах страны. Хотя нельзя забывать, что вовлечение молодежи и взрослых в эти политические процессы еще раз демонстрирует, с какими сложными и жизненно важными проблемами мы имеем дело. Использование здорового активизма и патриотического духа следующего поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех", – говорится в заявлении.
По данным Патриархии, она поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС, но стремление страны к европейской интеграции не означает отказа от собственной культуры и ценностей.
"Однако фактом является то, что на протяжении многих лет неправительственными организациями и телеканалами, финансируемыми из-за границы, ведется кампания по дискредитации Церкви, и это происходит параллельно с растущей тенденцией пропаганды ЛГБТ* – образа жизни и греха", – говорится в заявлении патриархии.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности.
Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной.
Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.