https://sputnik-georgia.ru/20240427/nedopustimo-ispolzovanie-molodezhi-dlya-prodvizheniya-vrednykh-ideologiy--patriarkhiya--287572786.html

Недопустимо использование молодежи для продвижения вредных идеологий – Патриархия

Недопустимо использование молодежи для продвижения вредных идеологий – Патриархия

Sputnik Грузия

Патриархия поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС, но это не означает отказа от собственной культуры и ценностей, сказано в заявлении 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T13:33+0400

2024-04-27T13:33+0400

2024-04-27T13:33+0400

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Использование здорового активизма и патриотического духа молодого поколения для продвижения конкретных политических интересов и вредных идеологий будет вредным для всех, говорится в заявлении Патриархии Грузии. Патриархия Грузии расценила резолюцию Европарламента как давление>>Акции протеста проходят у парламента Грузии ежедневно начиная с 15 апреля. Митингующие требуют отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и раз в год заполнять декларацию. Парламент принял его пока в первом чтении. По данным Патриархии, она поддерживает стремление Грузии стать членом ЕС, но стремление страны к европейской интеграции не означает отказа от собственной культуры и ценностей. "Однако фактом является то, что на протяжении многих лет неправительственными организациями и телеканалами, финансируемыми из-за границы, ведется кампания по дискредитации Церкви, и это происходит параллельно с растущей тенденцией пропаганды ЛГБТ* – образа жизни и греха", – говорится в заявлении патриархии. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Почему Грузии нельзя то, что можно ЕС? Лидер "Грузинской мечты" резко ответил на критику>> Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Все те же лица – Папуашвили о евродепутатах, выступающих против закона "об иноагентах">>Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, европарламент, оон, нато, политика, новости, грузия, патриархия грузии, общество, молодежь, грузинская православная церковь