https://sputnik-georgia.ru/20240812/premer-nazval-prezidenta-gruzii-marionetkoy-v-rukakh-partii-osnovannoy-saakashvili-289416286.html

Премьер назвал президента Грузии марионеткой в руках партии, основанной Саакашвили

Премьер назвал президента Грузии марионеткой в руках партии, основанной Саакашвили

Sputnik Грузия

В правящей партии утверждают, что в ответ Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов 12.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-12T15:28+0400

2024-08-12T15:28+0400

2024-08-12T15:28+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является марионеткой в руках основанной Михаилом Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", ее единственная функция – говорить то, что ей скажут, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так Кобахидзе прокомментировал включение Зурабишвили в кампанию наблюдателей-волонтеров за парламентскими выборами. В правящей партии не раз заявляли, что Зурабишвили участвует в предвыборной агитации, тем самым нарушая Конституцию, и что она стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", а теперь примкнула к радикальной оппозиции. Так в "Грузинской мечте" называют "Нацдвижение" и ее соратников. По словам премьера, Конституционный суд подтвердил нарушение президентом Конституции Грузии, после чего Зурабишвили сама признала легитимность решения Конституционного суда.Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда.А 15 июля 2024 года Зурабишвили сама впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня."Грузинская мечта" не смогла объявить импичмент президенту, несмотря на решение Конституционного суда, так как вся оппозиция, именуемая партией власти "коллективным Нацдвижением", отказалась поддержать лишение президента должности. В правящей партии утверждают, что в ответ Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов, чтобы после поражения оппозиции накалить ситуацию в стране. Заговор для помилования Саакашвили: президентом Грузии недовольны все>>Однако шансы на помилование Саакашвили были сведены к нулю после решения судьи Михаила Джинджолия избрать заключение в виде меры пресечения по этому делу о незаконном пересечении границы на основании ходатайства стороны обвинения. Данное дело будет рассматриваться заново из-за смены судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили на Джинджолия. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Грузии должна проявить добросовестность и уйти в отставку – Папуашвили>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили