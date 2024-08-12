https://sputnik-georgia.ru/20240812/premer-nazval-prezidenta-gruzii-marionetkoy-v-rukakh-partii-osnovannoy-saakashvili-289416286.html
Премьер назвал президента Грузии марионеткой в руках партии, основанной Саакашвили
Премьер назвал президента Грузии марионеткой в руках партии, основанной Саакашвили
Sputnik Грузия
В правящей партии утверждают, что в ответ Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов 12.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-12T15:28+0400
2024-08-12T15:28+0400
2024-08-12T15:28+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является марионеткой в руках основанной Михаилом Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", ее единственная функция – говорить то, что ей скажут, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Так Кобахидзе прокомментировал включение Зурабишвили в кампанию наблюдателей-волонтеров за парламентскими выборами. В правящей партии не раз заявляли, что Зурабишвили участвует в предвыборной агитации, тем самым нарушая Конституцию, и что она стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", а теперь примкнула к радикальной оппозиции. Так в "Грузинской мечте" называют "Нацдвижение" и ее соратников. По словам премьера, Конституционный суд подтвердил нарушение президентом Конституции Грузии, после чего Зурабишвили сама признала легитимность решения Конституционного суда.Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда.А 15 июля 2024 года Зурабишвили сама впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня."Грузинская мечта" не смогла объявить импичмент президенту, несмотря на решение Конституционного суда, так как вся оппозиция, именуемая партией власти "коллективным Нацдвижением", отказалась поддержать лишение президента должности. В правящей партии утверждают, что в ответ Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов, чтобы после поражения оппозиции накалить ситуацию в стране. Заговор для помилования Саакашвили: президентом Грузии недовольны все>>Однако шансы на помилование Саакашвили были сведены к нулю после решения судьи Михаила Джинджолия избрать заключение в виде меры пресечения по этому делу о незаконном пересечении границы на основании ходатайства стороны обвинения. Данное дело будет рассматриваться заново из-за смены судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили на Джинджолия. Президент Грузии и правящая партия Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей. После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента. Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Грузии должна проявить добросовестность и уйти в отставку – Папуашвили>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца. В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100. В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили
Премьер назвал президента Грузии марионеткой в руках партии, основанной Саакашвили
В правящей партии утверждают, что в ответ Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов
ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили является марионеткой в руках основанной Михаилом Саакашвили крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", ее единственная функция – говорить то, что ей скажут, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Так Кобахидзе прокомментировал включение Зурабишвили в кампанию наблюдателей-волонтеров за парламентскими выборами. В правящей партии не раз заявляли, что Зурабишвили участвует в предвыборной агитации, тем самым нарушая Конституцию, и что она стала президентом благодаря поддержке "Грузинской мечты", а теперь примкнула к радикальной оппозиции. Так в "Грузинской мечте" называют "Нацдвижение" и ее соратников.
"Реально она является президентом "Нацдвижения", одной простой марионеткой. Соответственно, ни единое ее слово или заявление не имеет цены", – заявил Кобахидзе журналистам.
По словам премьера, Конституционный суд подтвердил нарушение президентом Конституции Грузии, после чего Зурабишвили сама признала легитимность решения Конституционного суда.
"Следовательно, сама Саломе Зурабишвили признала, что является президентом, нарушающим Конституцию, и сохранила свой пост только за счет того, что "Нацдвижение" не поддержало ее отставку в порядке импичмента. С этого момента она уже не является президентом Грузии", – отметил премьер.
Конституционный суд Грузии 16 октября 2023 года подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. По словам Зурабишвили, это выявило не только непринятие независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда.
А 15 июля 2024 года Зурабишвили сама впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня.
"Грузинская мечта" не смогла объявить импичмент президенту, несмотря на решение Конституционного суда, так как вся оппозиция, именуемая партией власти "коллективным Нацдвижением", отказалась поддержать лишение президента должности.
В правящей партии утверждают, что в ответ Зурабишвили должна была помиловать Саакашвили через несколько дней после выборов, чтобы после поражения оппозиции накалить ситуацию в стране.
Однако шансы на помилование Саакашвили были сведены к нулю после решения судьи Михаила Джинджолия избрать заключение в виде меры пресечения по этому делу о незаконном пересечении границы на основании ходатайства стороны обвинения. Данное дело будет рассматриваться заново из-за смены судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили на Джинджолия.
Президент Грузии и правящая партия
Отношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.
Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.
После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.
Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.
В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.
В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".