https://sputnik-georgia.ru/20240813/na-chto-inostrantsy-tratyat-dengi-v-gruzii-289429141.html

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

На что иностранцы тратят деньги в Грузии?

Sputnik Грузия

За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 251 лари 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T13:40+0400

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грузия

туризм

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Иностранцы во втором квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 3,4 миллиарда лари, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 251 лари, что на 1,8% меньше, чем во втором квартале 2023 года. Согласно данным "Сакстата", в Грузию международные путешественники совершили 1,7 миллиона визитов во втором квартале 2024 года, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем за второй квартал 2023 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,2 миллиона, что на 9,2% больше, чем в апреле-июне прошлого года.Доходы Грузии от туризма за полгода приблизились к двум миллиардам долларов >>Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи.Больше всего визитеров было совершено из Турции – 187,1 тысячи, что составляет 19,5% от общего числа визитеров. Далее следуют Россия (доля 19,2%) и Армения (14,5%). Иностранцы из Турции совершили 254,6 тысячи визитов, России – 215,5 тысячи, Армении – 191,8 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"