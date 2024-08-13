https://sputnik-georgia.ru/20240813/na-chto-inostrantsy-tratyat-dengi-v-gruzii-289429141.html
На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
Sputnik Грузия
За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 251 лари 13.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-13T13:40+0400
2024-08-13T13:40+0400
2024-08-13T14:49+0400
грузия
туризм
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1f/252469096_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_11daf9437f5cb5c8562960049dab996e.jpg
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Иностранцы во втором квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 3,4 миллиарда лари, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 251 лари, что на 1,8% меньше, чем во втором квартале 2023 года. Согласно данным "Сакстата", в Грузию международные путешественники совершили 1,7 миллиона визитов во втором квартале 2024 года, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем за второй квартал 2023 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,2 миллиона, что на 9,2% больше, чем в апреле-июне прошлого года.Доходы Грузии от туризма за полгода приблизились к двум миллиардам долларов >>Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи.Больше всего визитеров было совершено из Турции – 187,1 тысячи, что составляет 19,5% от общего числа визитеров. Далее следуют Россия (доля 19,2%) и Армения (14,5%). Иностранцы из Турции совершили 254,6 тысячи визитов, России – 215,5 тысячи, Армении – 191,8 тысячи визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1f/252469096_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0f14fd3d87f808fee3379f929f51eae3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, туризм, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
На что иностранцы тратят деньги в Грузии?
13:40 13.08.2024 (обновлено: 14:49 13.08.2024)
За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 251 лари
ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Иностранцы во втором квартале 2024 года потратили в Грузии в общей сложности примерно 3,4 миллиарда лари, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
Согласно данным ведомства, большая часть этой суммы была направлена на проживание, а также на питание и выпивку.
Расходы иностранцев в Грузии
Вид расходов
Расходы, млн лари
Доля в расходах, %
Размещение
1 210,9
35,1
Покупки
964,4
28,0
Еда и напитки
646,5
18,8
Развлечения
319,9
9,3
Местный транспорт
266,7
7,7
Другие
38,3
1,1
За отчетный период траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 251 лари, что на 1,8% меньше, чем во втором квартале 2023 года.
Согласно данным "Сакстата", в Грузию международные путешественники совершили 1,7 миллиона визитов во втором квартале 2024 года, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом число визитов лицами старше 15 лет составило 1,5 миллиона, что на 4,6% больше, чем за второй квартал 2023 года. Число туристических визитов в Грузию составило 1,2 миллиона, что на 9,2% больше, чем в апреле-июне прошлого года.
Больше всего туристов посетило в первом квартале Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,5 ночи.
Больше всего визитеров было совершено из Турции – 187,1 тысячи, что составляет 19,5% от общего числа визитеров. Далее следуют Россия (доля 19,2%) и Армения (14,5%). Иностранцы из Турции совершили 254,6 тысячи визитов, России – 215,5 тысячи, Армении – 191,8 тысячи визитов.