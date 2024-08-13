https://sputnik-georgia.ru/20240813/prokladka-elektrokabelya-cherez-chernoe-more-chto-pokazalo-issledovanie-proekta-veka-289435775.html

Прокладка электрокабеля через Черное море: что показало исследование "проекта века"

Прокладка электрокабеля через Черное море: что показало исследование "проекта века"

Sputnik Грузия

Прокладка кабеля будет способствовать укреплению роли Грузии в Европе, считают в Минэкономики 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T16:40+0400

2024-08-13T16:40+0400

2024-08-13T16:40+0400

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Международное исследование признало перспективным и оправданным проект прокладки высоковольтного электрического кабеля из Азербайджана через территорию Грузии и Черное море в Румынию, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>"Проект Черноморского подводного кабеля" является перспективным и технически и экономически осуществимым", - приводит Минэкономики заключение исследования, подготовленного итальянской консалтинговой компанией CESI по заказу государственной компании "Грузинская государственная электросистема", при финансировании Всемирного банка и поддержке Министерства. Министерство экономики отмечает важность проекта для Грузии. По данным Министерства, прокладка кабеля будет способствовать укреплению роли Грузии в Европе. "Благодаря развитию этого проекта Грузия как страна-кандидат укрепит свои позиции одного из наиболее важных и надежных государств-партнеров Европейского союза. Проект подводного черноморского кабеля даст Грузии дополнительное новое европейское направление и значительно повысит роль нашей страны в плане обеспечения энергетической безопасности Европы", - отмечается в сообщении. По данным Минэкономики, в рамках исследования были определены оптимальные возможности кабеля, оценена стоимость реализации проекта и осуществлен экономический анализ, также были определены предварительные сухопутный и морской маршруты кабеля, разработан план и стратегия закупок. Проект прокладки электрокабеля в Европу повысит роль Грузии – замминистра >>Техническо-экономическое исследование осуществлялось с 2022 года. Также будут подготовлены исследования воздействия на окружающую среду и социальное положение и исследования морского дна, которые будут проведены в 2025-2026 годах. "Для маршрута проекта также были изучены воздействие на природную среду и социальные вопросы, подготовлены отчеты скрининга и обзорного исследования вопросов охраны окружающей среды для Грузии и Румынии. Также разработано описание работ, необходимых для проведения геотехнических, геофизических, экологических и археологических исследований дна Черного моря и подготовлен тендерный документ технического задания", - отмечается в сообщении. Проект Черноморского энергокабеля Проект прокладки кабеля нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Кавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью в тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Энергетическая безопасность в приоритетеПотребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер >>Схема поддержки возобновляемой энергетики включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона.В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов.Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом.В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, черное море, азербайджан, европа, энергетика грузии, министерство экономики и устойчивого развития грузии