https://sputnik-georgia.ru/20240813/vblizi-chernomorskogo-poberezhya-gruzii-postroyat-neftepererabatyvayuschiy-zavod-289438081.html

Вблизи Черноморского побережья Грузии построят нефтеперерабатывающий завод

Вблизи Черноморского побережья Грузии построят нефтеперерабатывающий завод

Sputnik Грузия

Инвестиции в строительство завода оцениваются в 500 миллионов долларов 13.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-13T18:29+0400

2024-08-13T18:29+0400

2024-08-13T18:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Сакребуло (районный горсовет) Хоби утвердило план строительства на территории свободной индустриальной зоны в Кулеви первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода и вспомогательных зданий. С обращением о получении права на строительство и планом работ обратилась грузинская компания Black Sea Petrolium. Строительство завода на земельном участке 600 тысяч квадратных метров, принадлежащем компании, будет проходить в шесть этапов. В рамках первой фазы будет построена основная инфраструктура завода и он начнет работу, в рамках остальных этапов – построены вспомогательные сооружения, резервуары и открыта вторая ветка железной дороги. На строительство НПЗ в Грузии потратят 30 миллионов долларов >>Всего на проект компания планирует потратить 500 миллионов долларов. На первом этапе завод будет производить 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов – лигроин (нафта), дизель и мазут, на втором этапе уровень производства будет увеличен до 3 миллионов тонн.На следующих этапах к продукции завода добавится газойль (газовое масло) и битум. А в будущем на заводе будет также производиться бензин, авиационное топливо и дизельное топливо. На первом этапе число трудоустроенных на заводе составит 443, а на окончательном этапе их число составит 717. На самом строительстве будет трудоустроено 300 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кулеви

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экономика, грузия, новости, кулеви, нефтепродукты, инвестиции