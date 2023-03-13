https://sputnik-georgia.ru/20230313/na-stroitelstvo-npz-v-gruzii-potratyat-30-millionov-dollarov-275750819.html

На строительство НПЗ в Грузии потратят 30 миллионов долларов

На строительство НПЗ в Грузии потратят 30 миллионов долларов

Грузия получит новый промышленный комплекс, где нефтепродукты будут перерабатываться в современных условиях, заявил вице-премьер 13.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-13T21:28+0400

2023-03-13T21:28+0400

2023-03-13T21:28+0400

грузия

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экономика

леван давиташвили

кулеви

инвестиции

нефтепродукты

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ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. В нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в селе Кулеви Хобского муниципалитета будет вложено не менее 30 миллионов долларов, после чего территория будет развиваться с промышленной точки зрения, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства. По информации министра, по решению правительства, инвестиционную деятельность на территории Кулеви будет осуществлять новый инвестор, который, как рассчитывают власти, начнет важные работы в этом году. По его словам, Грузия получит новый промышленный комплекс, где нефтепродукты будут перерабатываться в современных условиях. "Нам было важно комплексно развивать такое производство, которое играло бы важную роль в энергетической безопасности страны", – отметил он. Работы возьмет на себя "Блэк Си Петролеум", которая выполнит обязательства, возложенные государством. Премьер недоволен завышенными ценами на топливо в Грузии >>"Мы несколько месяцев вели переговоры с существующим инвестором, и компания предложила новую компанию, которая готова осуществить инвестиции на обновленных условиях", – сказал он. Министр напомнил, что еще в 2012 году территория Кулеви была выделена государством компании "Сокар Петролеум Джорджия", позже ее сменила другая компания, хотя условия, которые правительство поставило перед инвесторами, выполнить не удалось. Чешские эксперты приступили к изучению территории бывшего НПЗ в Батуми >>В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий SOCAR. Суммарная мощность терминала, который был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года, составляет 10 миллионов тонн в год (3 миллиона тонн нефти, 3 миллиона тонн дизельного топлива, 4 миллиона тонн мазута).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, кулеви, инвестиции, нефтепродукты