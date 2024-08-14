https://sputnik-georgia.ru/20240814/koronavirus-vnov-nastupaet-v-gruzii-zafiksirovan-vysokiy-dlya-leta-uroven-infitsirovaniya-289457002.html

Коронавирус вновь наступает? В Грузии зафиксирован высокий для лета уровень инфицирования

Коронавирус вновь наступает? В Грузии зафиксирован высокий для лета уровень инфицирования

Sputnik Грузия

Циркулирующий в стране штамм — это хорошо знакомый всем "омикрон", для которого не характерна особая тяжесть протекания болезни, отметил врач 14.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-14T20:28+0400

2024-08-14T20:28+0400

2024-08-14T20:28+0400

коронавирус в грузии

вакцинация от коронавируса

штамм коронавируса "омикрон"

грузия

общество

новости

иване чхаидзе

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Высокий показатель распространения коронавируса по сравнению с другими респираторными вирусами наблюдается в Грузии в летний период, что нехарактерно для текущего сезона, сообщает радио "Фортуна" со ссылкой на ИА "Интерпрессньюс". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый случай коронавируса выявили в Грузии 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок (население Грузии – 3,7 миллиона человек). По словам медика, этот показатель намного выше уровня прошлого лета. При этом, преобладание коронавирусов не означает, что клиническое течение у инфицированных пациентов тяжелое, и это не является основным фактором, способствующим их госпитализации. "К счастью, вариант коронавируса, циркулирующий сейчас, тот же, что и последние два года, т.н. омикрон, для которого не характерна особая тяжесть протекания. В основном он вызывает клинические симптомы, схожие с простудой, не требует госпитализации и редко вызывает повреждение легких", - заявил Чхаидзе. Затяжной сезон гриппа в Грузии завершен, но появились другие вирусы – Чхаидзе>>Врач также отметил, что в стране сейчас циркулируют вирусы, характерные для летнего сезона, а именно – риновирус, аденовирус, вирус парагриппа и энтеровирус. Кроме того, по словам Чхаидзе, нынешний сезон примечателен тем, что значительно продлился период выявления вируса гриппа. Как правило, вирус гриппа выявляется в стране в период с октября-ноября по апрель, а пик его распространения приходится на декабрь-январь. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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коронавирус в грузии, вакцинация от коронавируса, штамм коронавируса "омикрон", грузия, общество, новости, иване чхаидзе, всемирная организация здравоохранения