https://sputnik-georgia.ru/20240815/predstavlyaet-li-epidemiya-ospy-obezyan-v-afrike-opasnost-dlya-gruzii-289472474.html
Представляет ли эпидемия оспы обезьян в Африке опасность для Грузии?
Представляет ли эпидемия оспы обезьян в Африке опасность для Грузии?
Sputnik Грузия
Первые случаи оспы обезьян были зафиксированы еще два года назад, и за это время эпидситуация существенно не изменилась, заявил врач 15.08.2024, Sputnik Грузия
2024-08-15T23:36+0400
2024-08-15T23:36+0400
2024-08-15T23:52+0400
общество
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новости
иване чхаидзе
демократическая республика конго
оспа обезьян
всемирная организация здравоохранения
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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Оспа обезьян еще не покинула пределы Африки, поэтому принимаемые ВОЗ меры носят скорее профилактический характер, нежели представляют реальную угрозу для других стран, в том числе для Грузии, заявил медицинский директор детской Центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе журналистам. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вспышка этого инфекционного заболевания стала причиной объявления ЧС в области здравоохранения Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По его словам, первые случаи оспы обезьян были зафиксированы еще два года назад, когда о ней заговорили публично, и за это время эпидситуация существенно не изменилась. "Населению Грузии действительно не о чем тревожиться и волноваться", – заявил Чхаидзе. В свою очередь заведующая приемным отделением Центра инфекционной патологии и СПИДа Майя Залдастанишвили рассказала о характерных для оспы обезьян симптомах, среди которых высокая температура и странная сыпь. По ее словам, заразиться оспой обезьян могут целые семьи. Поэтому при выявлении заболевания нужно дистанцироваться и максимально защитить себя. Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. В июле 2022 года вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, поскольку она быстро распространилась половым путем в ряде стран, где вирус ранее не наблюдался. Вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения >>В мае 2023 года, после того, как наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания в мире, чрезвычайная ситуация была объявлена завершенной. Но после этого число зарегистрированных случаев значительно возросло. Уже в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило данные прошлого года – более чем 15,6 тысячи случаев и 537 смертей, говорится в сообщении на сайте ВОЗ. Между тем, согласно отчету ВОЗ от 12 августа, в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, из которых 141 – в Африке. ВОЗ работает над стратегией по искоренению передачи оспы обезьян от человека к человеку >>Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший оспой обезьян. Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, демократическая республика конго, оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения
общество, грузия, новости, иване чхаидзе, демократическая республика конго, оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения
Представляет ли эпидемия оспы обезьян в Африке опасность для Грузии?
23:36 15.08.2024 (обновлено: 23:52 15.08.2024)
Первые случаи оспы обезьян были зафиксированы еще два года назад, и за это время эпидситуация существенно не изменилась, заявил врач
ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Оспа обезьян еще не покинула пределы Африки, поэтому принимаемые ВОЗ меры носят скорее профилактический характер, нежели представляют реальную угрозу для других стран, в том числе для Грузии, заявил медицинский директор детской Центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе журналистам.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вспышка этого инфекционного заболевания стала причиной объявления ЧС в области здравоохранения Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
"Оспа обезьян еще не покинула пределы Африки, поэтому это решение ВОЗ носит скорее профилактический характер для остальных стран мира, чем отражает реальную опасность для той же Грузии. Для нашей страны это просто признак того, что определенном регионе мира появилась столь серьезная проблема", – заявил Чхаидзе.
По его словам, первые случаи оспы обезьян были зафиксированы еще два года назад, когда о ней заговорили публично, и за это время эпидситуация существенно не изменилась.
"Населению Грузии действительно не о чем тревожиться и волноваться", – заявил Чхаидзе.
В свою очередь заведующая приемным отделением Центра инфекционной патологии и СПИДа Майя Залдастанишвили рассказала о характерных для оспы обезьян симптомах, среди которых высокая температура и странная сыпь.
"Характерным симптомом является высокая температура и очень странная сыпь, которая фиксируется на ладонях рук и стопах ног. Она заразна. Это зоонозная инфекция. Передается в основном от животных, а также жидкость зараженного животного или человеческая, всевозможные выделения – это будет слюна, сперма, моча и т. д. Чаще всего передается при очень тесном контакте", – рассказала Залдастанишвили.
По ее словам, заразиться оспой обезьян могут целые семьи. Поэтому при выявлении заболевания нужно дистанцироваться и максимально защитить себя.
Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго.
В июле 2022 года вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, поскольку она быстро распространилась половым путем в ряде стран, где вирус ранее не наблюдался.
В мае 2023 года, после того, как наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания в мире, чрезвычайная ситуация была объявлена завершенной. Но после этого число зарегистрированных случаев значительно возросло.
Уже в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило данные прошлого года – более чем 15,6 тысячи случаев и 537 смертей, говорится в сообщении на сайте ВОЗ.
Между тем, согласно отчету ВОЗ от 12 августа, в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, из которых 141 – в Африке.
Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший оспой обезьян.
Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.