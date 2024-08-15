https://sputnik-georgia.ru/20240815/predstavlyaet-li-epidemiya-ospy-obezyan-v-afrike-opasnost-dlya-gruzii-289472474.html

Представляет ли эпидемия оспы обезьян в Африке опасность для Грузии?

Представляет ли эпидемия оспы обезьян в Африке опасность для Грузии?

Sputnik Грузия

Первые случаи оспы обезьян были зафиксированы еще два года назад, и за это время эпидситуация существенно не изменилась, заявил врач 15.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-15T23:36+0400

2024-08-15T23:36+0400

2024-08-15T23:52+0400

общество

грузия

новости

иване чхаидзе

демократическая республика конго

оспа обезьян

всемирная организация здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 15 авг – Sputnik. Оспа обезьян еще не покинула пределы Африки, поэтому принимаемые ВОЗ меры носят скорее профилактический характер, нежели представляют реальную угрозу для других стран, в том числе для Грузии, заявил медицинский директор детской Центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе журналистам. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вспышка этого инфекционного заболевания стала причиной объявления ЧС в области здравоохранения Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По его словам, первые случаи оспы обезьян были зафиксированы еще два года назад, когда о ней заговорили публично, и за это время эпидситуация существенно не изменилась. "Населению Грузии действительно не о чем тревожиться и волноваться", – заявил Чхаидзе. В свою очередь заведующая приемным отделением Центра инфекционной патологии и СПИДа Майя Залдастанишвили рассказала о характерных для оспы обезьян симптомах, среди которых высокая температура и странная сыпь. По ее словам, заразиться оспой обезьян могут целые семьи. Поэтому при выявлении заболевания нужно дистанцироваться и максимально защитить себя. Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. В июле 2022 года вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, поскольку она быстро распространилась половым путем в ряде стран, где вирус ранее не наблюдался. Вспышка оспы обезьян объявлена чрезвычайной ситуацией международного значения >>В мае 2023 года, после того, как наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания в мире, чрезвычайная ситуация была объявлена завершенной. Но после этого число зарегистрированных случаев значительно возросло. Уже в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило данные прошлого года – более чем 15,6 тысячи случаев и 537 смертей, говорится в сообщении на сайте ВОЗ. Между тем, согласно отчету ВОЗ от 12 августа, в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, из которых 141 – в Африке. ВОЗ работает над стратегией по искоренению передачи оспы обезьян от человека к человеку >>Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший оспой обезьян. Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, иване чхаидзе, демократическая республика конго, оспа обезьян, всемирная организация здравоохранения