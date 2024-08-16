https://sputnik-georgia.ru/20240816/azhiotazh-vokrug-kandidatov-delegatov-gruzinskoy-mechty--lozhnyy-piar-oppozitsii--deputat-289487016.html

Ажиотаж вокруг кандидатов-делегатов "Грузинской мечты" – ложный пиар оппозиции – депутат

Ажиотаж вокруг кандидатов-делегатов "Грузинской мечты" – ложный пиар оппозиции – депутат

Sputnik Грузия

Оппозиционеры назвали феодалами и коррупционерами кандидатов в депутаты парламента Грузии от правящей партии 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T19:25+0400

2024-08-16T19:25+0400

2024-08-16T19:25+0400

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мамука мдинарадзе

парламентские выборы

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 16 авг – Sputnik. Ажиотаж вокруг представленной правящей партией "Грузинская мечта" части своего избирательного списка говорит о том, что у оппозиции нет рейтинга и своих кандидатов в депутаты-делегаты, сказал один из лидеров "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.Оппозиционеры назвали феодалами и коррупционерами 22 кандидата в делегаты от "Грузинской мечты", которые должны будут отвечать за предвыборную кампанию в избирательных округах в регионах, а после выборов уже в парламенте защищать интересы избирателей этих округов. По его словам, в преддверии парламентских выборов, намеченных на 26 октября, оппозиционеры, как и прежде, встали на путь "ложного пиара".Мдинарадзе отметил, что "Грузинская мечта", выбирая для своего избирательного списка кандидатов в депутаты, которые могли бы представлять в парламенте интересы избирателей округов, руководствовалась следующими критериями: любовь к стране, профессионализм, добросовестность, любовь и уважение народа. "Грузинская мечта" назвала своих кандидатов в депутаты-делегаты>>"Это те критерии, согласно которым мы выбрали наших делегатов, а не мажоритариев, как говорят наши оппоненты", - заявил Мдинарадзе. Мажоритарных депутатов, то есть, депутатов, избираемых в одномандатных округах, в парламенте Грузии больше не будет. Отныне выборы будут проходить не по смешанной системе (30 мажоритариев и 120 депутатов из партийных списков), а только по пропорциональной.Депутаты-делегаты – это новшество, введенное для исправления недостатка, вызванного отменой мажоритарной системы, пояснили власти Грузии. Ожидается, что благодаря делегатам сохранится связь между избирателями и депутатами. Оппозиция раскритиковала "Грузинскую мечту" из-за списка кандидатов-делегатов>>Категорически против института делегатов выступили оппозиционеры, назвав это новшество альтернативой мажоритариям. Оппозиционеры много лет требовали отмены мажоритарной части парламентских выборов, так как при разных властях в одномандатных округах традиционно выигрывали кандидаты от правящей партии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, парламентские выборы, грузинская мечта - демократическая грузия