https://sputnik-georgia.ru/20240816/vybory-v-gruzii-sertifikat-chinovnika-tsik-est-u-37-tysyach-grazhdan-289483226.html

Выборы в Грузии: сертификат чиновника ЦИК есть у 3,7 тысячи граждан

Выборы в Грузии: сертификат чиновника ЦИК есть у 3,7 тысячи граждан

Sputnik Грузия

Экзамены на получение сертификата чиновника избирательной администрации в 2024 году успешно сдали 818 кандидатов из 1 7666 16.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-16T15:32+0400

2024-08-16T15:32+0400

2024-08-16T15:38+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В Грузии 3 670 граждан имеют сертификат члена избирательной комиссии, говорится в сообщении Центра развития избирательной системы, реформы и обучения ЦИК Грузии. В Грузии наличие специального сертификата является обязательным условием для того, чтобы стать независимым членом избирательной комиссии на любом уровне. Экзамены на получение сертификата чиновника избирательной администрации в 2024 году успешно сдали 818 кандидатов из 1 7666. Для получения положительной оценки экзаменуемый должен набрать 15 баллов. Срок действия сертификата определяется сроком в 5 лет с момента сдачи экзамена. Парламентские выборы в Грузии Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>> Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Расклад сил Правящая партия "Грузинская мечта" пойдет на выборы единым списком со своим соратником по парламентскому большинству – партией "Сила народа". Месяц назад новую политическую платформу создали бывшая правящая партия "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели". Последнюю в 2016 году основал бывший замминистра юстиции Георгий Вашадзе, отколовшийся от "Нацдвижения". Одним избирательным списком решили идти на выборы три оппозиционные партии: "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Ахали". Их основали бывшие члены некогда созданной Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение". Какие важные дела Иванишвили сделал для Грузии? Мнение политолога>> К выборам объединились "Лело для Грузии", "Для народа", "Граждане" и новое политическое движение "Площадь свободы". Объединить силы в преддверии выборов решили 28 партий и движений, придерживающихся консервативных взглядов и выступающих за налаживание отношений с Россией. Среди них партии "Альянс патриотов Грузии", "Консервативное движение / Альт-Инфо", "Грузинская идея", "Христиан-демократическое движение", "Монархистская партия" и другие. В июне они подписали "Декларацию единства патриотов Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, цик грузии, парламентские выборы в грузии 2024