https://sputnik-georgia.ru/20240817/beregite-detey-gruzinskiy-infektsionist-rasskazala-ob-ugroze-ospy-obezyan-289493837.html

Берегите детей: грузинский инфекционист рассказала об угрозе "оспы обезьян"

Берегите детей: грузинский инфекционист рассказала об угрозе "оспы обезьян"

Sputnik Грузия

На данном этапе угрозы распространения эпидемии в стране нет, заявили в Минздраве 17.08.2024, Sputnik Грузия

2024-08-17T15:05+0400

2024-08-17T15:05+0400

2024-08-17T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Наиболее тяжело вирус оспы обезьян переносят дети и беременные, напомнила об угрозе эпидемии грузинский инфекционист Майя Буцашвили. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян (mpox) в Африке чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Вспышка этого инфекционного заболевания стала причиной объявления ЧС в области здравоохранения Африканскими центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). В Минздраве Грузии заявили, что угрозы распространения в Грузии нет. Оспа обезьян – это вирусная инфекция, которая может передаваться от человека человеку, тогда как в отдельных случаях заражение может происходить через предметы окружающей обстановки и поверхности, к которым прикасался заболевший оспой обезьян. Типичными симптомами являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов. Оспа обезьян впервые была обнаружена у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго. Число зараженных оспой обезьян растет в мире>>В июле 2022 года вспышка оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, поскольку она быстро распространилась половым путем в ряде стран, где вирус ранее не наблюдался. В мае 2023 года, после того, как наблюдалось устойчивое снижение числа случаев заболевания в мире, чрезвычайная ситуация была объявлена завершенной. Но после этого число зарегистрированных случаев значительно возросло. Уже в 2024 году число зарегистрированных случаев оспы обезьян превысило данные прошлого года – более чем 15,6 тысячи случаев заболевания и 537 смертей, говорится в сообщении на сайте ВОЗ. Между тем, согласно отчету ВОЗ от 12 августа, в мире с января 2022 года по июнь 2024 года зарегистрировали 99 176 случаев заболевания оспой обезьян и 208 летальных исходов, из которых 141 – в Африке. Уже 16 августа был подтвержден первый случай инфицирования вирусом mpox в Пакистане. Согласно информации пакистанского Минздрава, заболевший возвратился в страну из ОАЭ 3 августа. Болезнь стремительно распространяется и в Европе – в Швеции 15 августа диагностирован первый случай заражения новым штаммом оспы обезьян. За Испанией по числу заболевших следуют Франция (4 272) и Великобритания (3 866). При этом накануне британское Агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA) заявило, что власти королевства готовятся к возможному появлению и распространению в стране нового штамма. Такая подготовка включает в себя обеспечение доступности быстрого тестирования, разработку протоколов для безопасного лечения зараженных людей и предотвращение распространения инфекции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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оспа обезьян, новости, грузия, общество, африка, испания, минздрав